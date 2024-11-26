Сетевые ограничения вводятся в Тернопольской области из-за атаки "Шахедов"
Из-за вражеской дроновой атаки на Тернопольщине вводят сетевые ограничения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АО "Тернопольоблэнерго".
"Вниманию потребителей электроэнергии! Из-за массированной дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру вынужденно вводятся сетевые ограничения в Тернопольской области для потребителей", - говорится в сообщении.
Дроновая атака ночью 26 ноября
Как сообщалось, вечером 25 ноября оккупанты запустили по Украине "Шахеды". На утро стало известно, что враг ударил по энергетической инфраструктуре в Тернополе.
Напомним, ночью в Киеве ПВО работала по "шахедам". В КГВА сообщили, что РФ атаковала Киев шахедами: воздушная тревога длилась более 5 часов, ПВО уничтожила более десятка российских БпЛА. В Черкасской области тревога длилась более 7 часов, взрывной волной поврежден грузовик.
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А справді, нахрена місту мобільні групи ППО, якщо там бригада ТЦК та поліції на варті неба і гаманців стоїть