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Сетевые ограничения вводятся в Тернопольской области из-за атаки "Шахедов"

шахед над Тернополем

Из-за вражеской дроновой атаки на Тернопольщине вводят сетевые ограничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АО "Тернопольоблэнерго".

"Вниманию потребителей электроэнергии! Из-за массированной дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру вынужденно вводятся сетевые ограничения в Тернопольской области для потребителей", - говорится в сообщении.

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Дроновая атака ночью 26 ноября

Как сообщалось, вечером 25 ноября оккупанты запустили по Украине "Шахеды". На утро стало известно, что враг ударил по энергетической инфраструктуре в Тернополе.

Напомним, ночью в Киеве ПВО работала по "шахедам". В КГВА сообщили, что РФ атаковала Киев шахедами: воздушная тревога длилась более 5 часов, ПВО уничтожила более десятка российских БпЛА. В Черкасской области тревога длилась более 7 часов, взрывной волной поврежден грузовик.

Автор: 

Тернополь (769) Шахед (964) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+6
3 рік війни, 10 мільярдів на захист енергетики, і три всратих шахеда рознесли підстанцію, як у 22 році?! Ви там що, на приколі, країна дебілів,чи що?!
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26.11.2024 10:11
+5
третій рік повномаштабки плять ..і сотня лярдів витрачена на захист енергетики і систем резервного живлення ((
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26.11.2024 09:56
+4
Це говорить тільки про одне - нічого по захисту енергетики не було зроблено. Зелена потолоч просто сцяла людям у вічі, а гроші розікрали.
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26.11.2024 10:19
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третій рік повномаштабки плять ..і сотня лярдів витрачена на захист енергетики і систем резервного живлення ((
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26.11.2024 09:56 Ответить
Ще і трьох рівневий захист.
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26.11.2024 10:08 Ответить
Не було б його, то голуб какнув і все по жіночому статевому органу б одразу пішло, а тут тільки від шахеда.
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26.11.2024 10:44 Ответить
Це говорить тільки про одне - нічого по захисту енергетики не було зроблено. Зелена потолоч просто сцяла людям у вічі, а гроші розікрали.
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26.11.2024 10:19 Ответить
Не маючи жодної інформації, аби щось написати. Єдина стовідсоткова гарантія захисту енергетики - це припинення бойових дії. Ви забули, як ви такий самий час в 2022-му році по три доби сиділи без електрики. Хоча враховуючи ваш "фаховий профіль" на форумі і жодного конструктиву - нічого дивного
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26.11.2024 11:16 Ответить
О, вилізло. Тільки тема про брехню в енергосистемі, так і вилазить. Досить тут вже сраку зеленыим брехунам вилизувати! Усі українці "мали інформацію" про трьохрівневий захист енергетики і 12 мільярдів. які на цей захист виділили!
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26.11.2024 12:34 Ответить
Мали інформацію тільки такі, як ви, адепти "простих рішень". Це до вас питання, чого ви юристу повірили і слухали його. А по вашим коментарям видно, що до техніки та тим більше енергетики ви ніякого відношення не маєте. Бо кожна домогосподарка у нас вже є фахівцем
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26.11.2024 13:37 Ответить
3 рік війни, 10 мільярдів на захист енергетики, і три всратих шахеда рознесли підстанцію, як у 22 році?! Ви там що, на приколі, країна дебілів,чи що?!
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26.11.2024 10:11 Ответить
локаційно втраченими шахедами (нове слово від зелених покидьків).. а в реальності просто пройо..ні
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26.11.2024 10:40 Ответить
Вибиває кацап нашу енергетику з трирівневим зеленим захистом. І жодна падлюка дотична до тих захистів не понесе відповідальності!
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26.11.2024 10:23 Ответить
Маме цікаве що до мудрого народу так і не дійшло чому сиплеться камені з неба... І досі на приколі
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26.11.2024 10:23 Ответить
всюди збивають більш менш влучно, мабуть тому. що багато тренуються, а на Тернопільщині мабуть вирішили, що вони у глибокому тилу, тому й влучно стріляти зовсім не обов'язково...
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26.11.2024 10:36 Ответить
Але сам об'єкт має бути захищеним мінімум від шахедів. Чи вони взагалі нічого не робили, бо думали, що їм не прилетить?
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26.11.2024 10:40 Ответить
що саме цікаве від шахедів працює самий дешевий захист - просто сітка рабиця
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26.11.2024 10:43 Ответить
Вони могли б захистити об'єкт, але тоді вони не змогли б перекласти тротуарну плитку.
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26.11.2024 12:47 Ответить
Бо "їм" це (захист об'єктів) "pohuj".
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26.11.2024 12:50 Ответить
Тут уже проходило і не раз, що мобільні групи забирають просто на передову. Тож, можливо, і секрету ніякого немає
А справді, нахрена місту мобільні групи ППО, якщо там бригада ТЦК та поліції на варті неба і гаманців стоїть
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26.11.2024 10:40 Ответить
Знову диванні теоретики. Ну влучили в Шахед, він пролетів ще 2 кілометри, впав і загорілося масло в трансформаторі
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26.11.2024 11:14 Ответить
чим таким в нього влучили, що він спокійно летів 2 км, кулею з мєлкашкі?
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26.11.2024 11:19 Ответить
Пошкодили, дрон неконтрольовано змінив траекторію. Чи ви дійсно вважаєте, що легко збити Шахед на висоті двох кілометрів з крупнокаліберного кулемету? Це не Far Cry, це життя
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26.11.2024 13:39 Ответить
Баньте цього сраколиза зеленого. Постійно вилазить в темі енергетики, виправдовувати найемські пройоби.
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26.11.2024 12:36 Ответить
 
 