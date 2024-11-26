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Мережеві обмеження запроваджуються на Тернопільщині через атаку "Шахедів"

світло

Через ворожу дронову атаку на Тернопільщині вводять мережеві обмеження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АТ "Тернопільобленерго".

"До уваги споживачів електроенергії! Через масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру вимушено вводяться мережеві обмеження у Тернопільській області для споживачів", - йдеться у повідомленні.

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Дронова атака вночі 26 листопада

Як повідомлялося, увечері 25 листопада окупанти запустили по Україні "Шахеди". На ранок стало відомо, що ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі в Тернополі.

Нагадаємо, вночі у Києві ППО працювала по "шахедах". У КМВА повідомили, що РФ атакувала Київ шахедами: повітряна тривога тривала понад 5 годин, ППО знищила понад десяток російських БпЛА. На Черкащині тривога тривала понад 7 годин, вибуховою хвилею пошкоджено вантажівку.

Автор: 

Тернопіль (401) Шахед (931) Тернопільська область (585)


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Топ коментарі
+6
3 рік війни, 10 мільярдів на захист енергетики, і три всратих шахеда рознесли підстанцію, як у 22 році?! Ви там що, на приколі, країна дебілів,чи що?!
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26.11.2024 10:11
+5
третій рік повномаштабки плять ..і сотня лярдів витрачена на захист енергетики і систем резервного живлення ((
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26.11.2024 09:56
+4
Це говорить тільки про одне - нічого по захисту енергетики не було зроблено. Зелена потолоч просто сцяла людям у вічі, а гроші розікрали.
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26.11.2024 10:19
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третій рік повномаштабки плять ..і сотня лярдів витрачена на захист енергетики і систем резервного живлення ((
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26.11.2024 09:56 Відповісти
Ще і трьох рівневий захист.
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26.11.2024 10:08 Відповісти
Не було б його, то голуб какнув і все по жіночому статевому органу б одразу пішло, а тут тільки від шахеда.
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26.11.2024 10:44 Відповісти
Це говорить тільки про одне - нічого по захисту енергетики не було зроблено. Зелена потолоч просто сцяла людям у вічі, а гроші розікрали.
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26.11.2024 10:19 Відповісти
Не маючи жодної інформації, аби щось написати. Єдина стовідсоткова гарантія захисту енергетики - це припинення бойових дії. Ви забули, як ви такий самий час в 2022-му році по три доби сиділи без електрики. Хоча враховуючи ваш "фаховий профіль" на форумі і жодного конструктиву - нічого дивного
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26.11.2024 11:16 Відповісти
О, вилізло. Тільки тема про брехню в енергосистемі, так і вилазить. Досить тут вже сраку зеленыим брехунам вилизувати! Усі українці "мали інформацію" про трьохрівневий захист енергетики і 12 мільярдів. які на цей захист виділили!
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26.11.2024 12:34 Відповісти
Мали інформацію тільки такі, як ви, адепти "простих рішень". Це до вас питання, чого ви юристу повірили і слухали його. А по вашим коментарям видно, що до техніки та тим більше енергетики ви ніякого відношення не маєте. Бо кожна домогосподарка у нас вже є фахівцем
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26.11.2024 13:37 Відповісти
3 рік війни, 10 мільярдів на захист енергетики, і три всратих шахеда рознесли підстанцію, як у 22 році?! Ви там що, на приколі, країна дебілів,чи що?!
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26.11.2024 10:11 Відповісти
локаційно втраченими шахедами (нове слово від зелених покидьків).. а в реальності просто пройо..ні
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26.11.2024 10:40 Відповісти
Вибиває кацап нашу енергетику з трирівневим зеленим захистом. І жодна падлюка дотична до тих захистів не понесе відповідальності!
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26.11.2024 10:23 Відповісти
Маме цікаве що до мудрого народу так і не дійшло чому сиплеться камені з неба... І досі на приколі
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26.11.2024 10:23 Відповісти
всюди збивають більш менш влучно, мабуть тому. що багато тренуються, а на Тернопільщині мабуть вирішили, що вони у глибокому тилу, тому й влучно стріляти зовсім не обов'язково...
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26.11.2024 10:36 Відповісти
Але сам об'єкт має бути захищеним мінімум від шахедів. Чи вони взагалі нічого не робили, бо думали, що їм не прилетить?
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26.11.2024 10:40 Відповісти
що саме цікаве від шахедів працює самий дешевий захист - просто сітка рабиця
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26.11.2024 10:43 Відповісти
Вони могли б захистити об'єкт, але тоді вони не змогли б перекласти тротуарну плитку.
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26.11.2024 12:47 Відповісти
Бо "їм" це (захист об'єктів) "pohuj".
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26.11.2024 12:50 Відповісти
Тут уже проходило і не раз, що мобільні групи забирають просто на передову. Тож, можливо, і секрету ніякого немає
А справді, нахрена місту мобільні групи ППО, якщо там бригада ТЦК та поліції на варті неба і гаманців стоїть
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26.11.2024 10:40 Відповісти
Знову диванні теоретики. Ну влучили в Шахед, він пролетів ще 2 кілометри, впав і загорілося масло в трансформаторі
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26.11.2024 11:14 Відповісти
чим таким в нього влучили, що він спокійно летів 2 км, кулею з мєлкашкі?
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26.11.2024 11:19 Відповісти
Пошкодили, дрон неконтрольовано змінив траекторію. Чи ви дійсно вважаєте, що легко збити Шахед на висоті двох кілометрів з крупнокаліберного кулемету? Це не Far Cry, це життя
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26.11.2024 13:39 Відповісти
Баньте цього сраколиза зеленого. Постійно вилазить в темі енергетики, виправдовувати найемські пройоби.
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26.11.2024 12:36 Відповісти
 
 