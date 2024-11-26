Мережеві обмеження запроваджуються на Тернопільщині через атаку "Шахедів"

Через ворожу дронову атаку на Тернопільщині вводять мережеві обмеження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АТ "Тернопільобленерго".

"До уваги споживачів електроенергії! Через масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру вимушено вводяться мережеві обмеження у Тернопільській області для споживачів", - йдеться у повідомленні.

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Дронова атака вночі 26 листопада

Як повідомлялося, увечері 25 листопада окупанти запустили по Україні "Шахеди". На ранок стало відомо, що ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі в Тернополі.

Нагадаємо, вночі у Києві ППО працювала по "шахедах". У КМВА повідомили, що РФ атакувала Київ шахедами: повітряна тривога тривала понад 5 годин, ППО знищила понад десяток російських БпЛА. На Черкащині тривога тривала понад 7 годин, вибуховою хвилею пошкоджено вантажівку.