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Вночі на Київщині було чути вибухи, працювали сили ППО

ППО на Київщині

У ніч проти середи, 27 листопада 2024 року, ворожі "Шахеди" атакували територію Київської області. У регіоні працювали сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО.  Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки", - йдеться у повідомленні.

Наразі на території Київщини немає повітряної тривоги. Інформація про наслідки ворожої атаки на цю хвилину відсутня.

Також читайте: "Шахеди" атакували Київщину: через падіння уламків пошкоджено будинки та 2 багатоповерхівки (оновлено). ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, ввечері 26 листопада росіяни запустили по Україні ударні БпЛА. Внаслідок атаки на Київ є двоє постраждалих, пошкоджено об’єкт нежитлової інфраструктури.

Автор: 

Київська область (4001) ППО (3138) Шахед (931)


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