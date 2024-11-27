Вночі на Київщині було чути вибухи, працювали сили ППО
У ніч проти середи, 27 листопада 2024 року, ворожі "Шахеди" атакували територію Київської області. У регіоні працювали сили ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки", - йдеться у повідомленні.
Наразі на території Київщини немає повітряної тривоги. Інформація про наслідки ворожої атаки на цю хвилину відсутня.
Як повідомлялося, ввечері 26 листопада росіяни запустили по Україні ударні БпЛА. Внаслідок атаки на Київ є двоє постраждалих, пошкоджено об’єкт нежитлової інфраструктури.
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