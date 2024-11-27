Вночі на Київщині було чути вибухи, працювали сили ППО

У ніч проти середи, 27 листопада 2024 року, ворожі "Шахеди" атакували територію Київської області. У регіоні працювали сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки", - йдеться у повідомленні.

Наразі на території Київщини немає повітряної тривоги. Інформація про наслідки ворожої атаки на цю хвилину відсутня.

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Як повідомлялося, ввечері 26 листопада росіяни запустили по Україні ударні БпЛА. Внаслідок атаки на Київ є двоє постраждалих, пошкоджено об’єкт нежитлової інфраструктури.