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Ночью на Киевщине были слышны взрывы, работали силы ПВО

ППО на Київщині

В ночь на среду, 27 ноября 2024 года, вражеские "Шахеды" атаковали территорию Киевской области. В регионе работали силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности", - говорится в сообщении.

В данный момент на территории Киевщины нет воздушной тревоги. Информация о последствиях вражеской атаки на эту минуту отсутствует.

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Как сообщалось, вечером 25 ноября россияне запустили по Украине ударные БПЛА. В результате атаки на Киев есть двое пострадавших, поврежден объект нежилой инфраструктуры.

Автор: 

Киевская область (4121) ПВО (2728) Шахед (964)


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