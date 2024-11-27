"Шахеды" атаковали Киев: двое пострадавших, поврежден объект нежилой инфраструктуры

В ночь на среду, 27 ноября 2024 года, вражеские "шахеды" атаковали Киев. В столице работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате ночной атаки беспилотников вооруженных сил России по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. По предварительной информации, есть повреждения объекта нежилой инфраструктуры, обнаружен один пострадавший, которого госпитализировали в медицинское учреждение столицы. Детали выясняются", - отметил он.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в столице - двое пострадавших из-за вражеской атаки.

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"Двое пострадавших, одного из них госпитализировали в Днепровском районе из дома на воде. Дом поврежден в результате падения обломков. Экстренные службы работают на месте", - отметил Кличко.

Больше информации о последствиях воздушной атаки на Киев на эту минуту не известно.

Как сообщалось, вечером 25 ноября россияне запустили по Украине ударные БПЛА.