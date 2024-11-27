"Шахеди" атакували Київ: двоє постраждалих, пошкоджено об’єкт нежитлової інфраструктури
У ніч проти середи, 27 листопада 2024 року, ворожі "Шахеди" атакували Київ. У столиці працювали сили ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок нічної атаки безпілотників збройних сил росії по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському р-ні столиці. За попередньою інформацією, є пошкодження обʼєкту нежитлової інфраструктури, виявлено одного постраждалого, якого госпіталізували до медичного закладу столиці. Деталі з’ясовуються", - зазначив він.
Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в столиці двоє постраждалих через ворожу атаку.
"Двоє постраждалих, одного з них госпіталізували в Дніпровському районі з будинку на воді. Будинок пошкоджений в результаті падіння уламків. Екстрені служби працюють на місці", - зауважив Кличко.
Більше інформації про наслідки повітряної атаки на Київ на цю хвилину не відомо.
Як повідомлялося, ввечері 26 листопада росіяни запустили по Україні ударні БпЛА.
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