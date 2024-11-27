Россияне превратили оккупированный Бахмут в логистический хаб: в шахтах разместили склады боеприпасов и полевые госпитали, - ОСГВ "Хортица"
Захваченный город Бахмут Донецкой области российские захватчики превратили в логистический хаб.
Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодня Бахмут на временно оккупированной территории служит первым пунктом для временной дислокации 98-й воздушной десантной дивизии и 3-го армейского корпуса. Город стал шахтами врага. Стал своеобразным логистическим хабом для оккупантов, а так как там есть шахты, укрепления и укрытия, враг разместил в них и хранит боекомплекты с боеприпасами и технику, а также склады с горюче-смазочными материалами", - сказал Волошин.
Он добавил, что также есть информация, что в этих шахтах оккупанты развернули полевые госпитали для оказания медицинской помощи своим раненым.
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БК і дрони не закінчуються, навпаки, з кожним днем більше стає.
а так, з зовнішнім ворогом воюють хлопці, а внутрішній безкарно їх здає, нажаль ((((
Во время 2МВ на заводы тысячи тонн бомб вываливали, а они работали. Знаешь почему? А потому, что это цель рассредоточена на большой площади и для ее поражения нужны килотонны взрывчатки.
Другое дело шахта с укрепленным сводом: вогнал ракету в ствол шахты, обвалил вход и все дела: пусть разгребают (а чтобы жизнь медом не казалась - по месту работ, время от времени, Б/П с кассетной боевой частью постреливать).
Проникающая БЧ как раз для таких целей и предназначена.
Поэтому, накапливают на складах (вопреки твоему мнению), а потом, ночами подают в подразделения, пользуясь тем, что не всем одновременно надо подавать (части и подразделения ведь тоже свои запасы делают).
Вот так это работает, в общем и целом.
Короче, не "в теме" - не берись рассуждать.
А все почалось з того, що курви при владі крали мільярди на фортифікаціях, в тепер з соромом відходять до Дніпра ( як казали, з'*** з Вугледару рашнякам нічого не дасть, але якщо вже зараз глянути мапу, то насравді нічого не дав, ну класти на ті села, ще тисячі попереду )👍👍👍