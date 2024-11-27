Россияне превратили оккупированный Бахмут в логистический хаб: в шахтах разместили склады боеприпасов и полевые госпитали, - ОСГВ "Хортица"

Захваченный город Бахмут Донецкой области российские захватчики превратили в логистический хаб.

Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня Бахмут на временно оккупированной территории служит первым пунктом для временной дислокации 98-й воздушной десантной дивизии и 3-го армейского корпуса. Город стал шахтами врага. Стал своеобразным логистическим хабом для оккупантов, а так как там есть шахты, укрепления и укрытия, враг разместил в них и хранит боекомплекты с боеприпасами и технику, а также склады с горюче-смазочными материалами", - сказал Волошин.

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Он добавил, что также есть информация, что в этих шахтах оккупанты развернули полевые госпитали для оказания медицинской помощи своим раненым.