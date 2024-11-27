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Новости Война
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Россияне превратили оккупированный Бахмут в логистический хаб: в шахтах разместили склады боеприпасов и полевые госпитали, - ОСГВ "Хортица"

Бахмут

Захваченный город Бахмут Донецкой области российские захватчики превратили в логистический хаб.

Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня Бахмут на временно оккупированной территории служит первым пунктом для временной дислокации 98-й воздушной десантной дивизии и 3-го армейского корпуса. Город стал шахтами врага. Стал своеобразным логистическим хабом для оккупантов, а так как там есть шахты, укрепления и укрытия, враг разместил в них и хранит боекомплекты с боеприпасами и технику, а также склады с горюче-смазочными материалами", - сказал Волошин.

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Он добавил, что также есть информация, что в этих шахтах оккупанты развернули полевые госпитали для оказания медицинской помощи своим раненым.

Автор: 

армия РФ (19143) Бахмут (1601) Волошин Назар (99)


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Топ комментарии
+23
Ну що ж! росіяни молодці. Використовуют всі можливості. Коли Бахмут був наш, то ми за 2 роки навіть не удосужились його укріпить і в результаті благополучно просрали. Тепер ним користується ворог. Я як бачимо ефективно.
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27.11.2024 12:53
+18
Та ви шо? Як неочікувано 😱
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27.11.2024 12:50
+9
Порівняйте їх і нашу фортифікацію. І швидкість побудування у нас і у них.
БК і дрони не закінчуються, навпаки, з кожним днем більше стає.
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27.11.2024 13:12
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Та ви шо? Як неочікувано 😱
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27.11.2024 12:50 Ответить
Слава незламному лидору
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27.11.2024 13:04 Ответить
Ну що ж! росіяни молодці. Використовуют всі можливості. Коли Бахмут був наш, то ми за 2 роки навіть не удосужились його укріпить і в результаті благополучно просрали. Тепер ним користується ворог. Я як бачимо ефективно.
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27.11.2024 12:53 Ответить
Необмежені ресурси + жага побєди на всіх рівнях.
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27.11.2024 13:01 Ответить
Ніякої жаги і ресурсів нема. Скот балалаєчний гонять на м'ясо.
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27.11.2024 13:09 Ответить
Порівняйте їх і нашу фортифікацію. І швидкість побудування у нас і у них.
БК і дрони не закінчуються, навпаки, з кожним днем більше стає.
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27.11.2024 13:12 Ответить
В нас керівництво все з московії. Що ви від них чекаєте.
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27.11.2024 14:25 Ответить
В нас із фортифікацій тільки Змійові Вали
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27.11.2024 17:30 Ответить
якби хоч одного очільника ВА на сході мінусували (нещасний випадок, звісно) за неякісні фортифікації - очільники інших ВА включились би в процес аж бігом

а так, з зовнішнім ворогом воюють хлопці, а внутрішній безкарно їх здає, нажаль ((((
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27.11.2024 14:07 Ответить
яка краса..., дуже цікава інформація, особливо для тих, хто в тилу це читає... кацапи розкладали це місто на молекули, ами просто констатуємо факти на які не можемо ніяк повпливати...
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27.11.2024 12:53 Ответить
А туди можна хаймарсом,чи градом чи літаком,чи штормшедоу досягти чи як?
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27.11.2024 12:55 Ответить
Не поможет - нужна проникающая боевая часть (т.н. "противобункерная"). Это Шторм шедоу.
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27.11.2024 13:12 Ответить
Фортеця Бахмут
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27.11.2024 13:00 Ответить
Ні. Крєпость Бахмут. Фортеці швидко беруть. Крєпості нєпріступни.
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27.11.2024 13:03 Ответить
Прекрасная цель для КР с проникающей БЧ...
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27.11.2024 13:10 Ответить
Безглузда витрата. У місті сотні таких цілей. Ракетами треба бити по заводах. В ідеалі.
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27.11.2024 13:14 Ответить
Серьезно? А вот теория и практика считают по другому.
Во время 2МВ на заводы тысячи тонн бомб вываливали, а они работали. Знаешь почему? А потому, что это цель рассредоточена на большой площади и для ее поражения нужны килотонны взрывчатки.
Другое дело шахта с укрепленным сводом: вогнал ракету в ствол шахты, обвалил вход и все дела: пусть разгребают (а чтобы жизнь медом не казалась - по месту работ, время от времени, Б/П с кассетной боевой частью постреливать).
Проникающая БЧ как раз для таких целей и предназначена.
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27.11.2024 14:19 Ответить
Скільки у нас штормів, а на Донбасі - шахт?
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27.11.2024 14:21 Ответить
Склад не в каждой шахте. Такого рода складов где-то 10-20 (скорее около 10). Такого рода склады это склады на 10 (дивизионный) - 25 (корпусной) - 45 (армейский) вагонов каждый. Всё что меньше в складах не хранится, а подается на промежуточные пункты боепитания (вплоть до артпогребков ёмкостью на 1-2 машины) непосредственно автотранспортом.
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27.11.2024 14:28 Ответить
Такого біля ЛБЗ ще з 2022 немає. Хаймарси навчили розосереджувати.
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27.11.2024 14:29 Ответить
Серьёзно? А как они боеприпасы подают к ЛБС? Никогда не задумывался? Напрасно. Когда подавали через Дебальцевский ЖД узел, то складировали непосредственно в Донецке (в городской застройке). Теперь, когда ЛБС от Донецка отодвинули, надо передвигать и склады (дивизионные склады находятся на расстоянии 25-50 км от ЛБС. Вот их и передвигают. Для справки: дивизия в день потребляет около 70 тонн МТО (без продовольствия, воды и топлива) и около 150 тонн боеприпасов. А если всё подсчитать то будет около 800 тонн в сутки. И это без интенсивного ведения боевых действий. Если это всё постоянно подвозить автотранспортом с корпусного склада, то потребуется 160 автомобилей ежесуточно - это сплошная пробка из грузовиков. Такого нет и быть не может.
Поэтому, накапливают на складах (вопреки твоему мнению), а потом, ночами подают в подразделения, пользуясь тем, что не всем одновременно надо подавать (части и подразделения ведь тоже свои запасы делают).
Вот так это работает, в общем и целом.
Короче, не "в теме" - не берись рассуждать.
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27.11.2024 14:48 Ответить
Коротше, ми повинні ВСІ наявні західні КР і БР засадити в крєпость Бахмут, вірно?
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27.11.2024 14:50 Ответить
Я ориентировочное количество складов указал (думаю, что моя оценка верна). А уж все или не все ракеты стрелять и куда конкретно, пусть ваше командование решает.
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27.11.2024 15:00 Ответить
Вони ж не завжди в шахтах сидять - буває и вилазять на гора - потрібно бити
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27.11.2024 13:14 Ответить
В вентиляцию сбросить боеприпас с отравляющим газом.
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27.11.2024 13:19 Ответить
наші не змогли, то ворог зміг, зате у нас купа генералів,які стали непридатними під час війни після "служби" у штабах, пішли на генеральську пенсію, і не тільки, продовження буде... Захід готує нового лідора для нас, бо цей вже стирається
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27.11.2024 13:26 Ответить
Нового лідора москва готує. Захід нікого підготувати не може, готувалка засохла.
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27.11.2024 13:32 Ответить
І чому туда удари не наносятся ? те саме в Донецьку ,Макіївці ,Ясинуватій ,Луганську ,Мелітополі ітд в ворога на окупованих територіях понад півмільйона армія їхні склади ,казарми ,техніка.
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27.11.2024 14:51 Ответить
Гойдаааа, а йой, ще зарано, ще не всі міста Донбасу здали. Як там кажуть, відступали на найбільш підготовленні позиції, да так, шо рашня все ж знайшла там кращі позиції й окопується на сотні років вперед. В рашняков ще 3 місяца, щоб захопити Покровськ та Часовий Яр, ну й до кінця цього року захоплять Курахове. А там через 3 місяці вже буде срака, бо будуть тиснути у тил заходячи в Дніпропетровську область. Тож запасаємось попкорном, далі буде ще цікавіше, й відходження на ще більш " підготовленні позиції "...
А все почалось з того, що курви при владі крали мільярди на фортифікаціях, в тепер з соромом відходять до Дніпра ( як казали, з'*** з Вугледару рашнякам нічого не дасть, але якщо вже зараз глянути мапу, то насравді нічого не дав, ну класти на ті села, ще тисячі попереду )👍👍👍
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27.11.2024 22:19 Ответить
Негайно змінити сирського Прокопенком!
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28.11.2024 00:59 Ответить
 
 