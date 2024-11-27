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Новини Війна
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Росіяни перетворили окупований Бахмут на логістичний хаб: у шахтах розмістили склади боєприпасів і польові госпіталі, - ОСУВ "Хортиця"

Бахмут

Захоплене місто Бахмут Донецької області російські загарбники перетворили на логістичний хаб.

Про це в телеефірі заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні Бахмут на тимчасово окупованій території слугує першим пунктом для тимчасової дислокації 98-ї повітряної десантної дивізії та 3-го армійського корпусу. Місто стало шахтами ворога. Стало своєрідним логістичним хабом для окупантів, а так як там є шахти, укріплення і укриття, ворог розмістив в них і зберігає боєкомплекти з боєприпасами і техніку, а також склади з пально-мастильним матеріалами", - сказав Волошин.

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Він додав, що також є інформація, що в цих шахтах окупанти розгорнули польові госпіталі для надання медичної допомоги своїм пораненим.

Автор: 

армія рф (17160) Бахмут (1559) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+23
Ну що ж! росіяни молодці. Використовуют всі можливості. Коли Бахмут був наш, то ми за 2 роки навіть не удосужились його укріпить і в результаті благополучно просрали. Тепер ним користується ворог. Я як бачимо ефективно.
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27.11.2024 12:53
+18
Та ви шо? Як неочікувано 😱
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27.11.2024 12:50
+9
Порівняйте їх і нашу фортифікацію. І швидкість побудування у нас і у них.
БК і дрони не закінчуються, навпаки, з кожним днем більше стає.
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27.11.2024 13:12
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Та ви шо? Як неочікувано 😱
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27.11.2024 12:50 Відповісти
Слава незламному лидору
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27.11.2024 13:04 Відповісти
Ну що ж! росіяни молодці. Використовуют всі можливості. Коли Бахмут був наш, то ми за 2 роки навіть не удосужились його укріпить і в результаті благополучно просрали. Тепер ним користується ворог. Я як бачимо ефективно.
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27.11.2024 12:53 Відповісти
Необмежені ресурси + жага побєди на всіх рівнях.
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27.11.2024 13:01 Відповісти
Ніякої жаги і ресурсів нема. Скот балалаєчний гонять на м'ясо.
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27.11.2024 13:09 Відповісти
Порівняйте їх і нашу фортифікацію. І швидкість побудування у нас і у них.
БК і дрони не закінчуються, навпаки, з кожним днем більше стає.
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27.11.2024 13:12 Відповісти
В нас керівництво все з московії. Що ви від них чекаєте.
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27.11.2024 14:25 Відповісти
В нас із фортифікацій тільки Змійові Вали
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27.11.2024 17:30 Відповісти
якби хоч одного очільника ВА на сході мінусували (нещасний випадок, звісно) за неякісні фортифікації - очільники інших ВА включились би в процес аж бігом

а так, з зовнішнім ворогом воюють хлопці, а внутрішній безкарно їх здає, нажаль ((((
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27.11.2024 14:07 Відповісти
яка краса..., дуже цікава інформація, особливо для тих, хто в тилу це читає... кацапи розкладали це місто на молекули, ами просто констатуємо факти на які не можемо ніяк повпливати...
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27.11.2024 12:53 Відповісти
А туди можна хаймарсом,чи градом чи літаком,чи штормшедоу досягти чи як?
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27.11.2024 12:55 Відповісти
Не поможет - нужна проникающая боевая часть (т.н. "противобункерная"). Это Шторм шедоу.
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27.11.2024 13:12 Відповісти
Фортеця Бахмут
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27.11.2024 13:00 Відповісти
Ні. Крєпость Бахмут. Фортеці швидко беруть. Крєпості нєпріступни.
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27.11.2024 13:03 Відповісти
Прекрасная цель для КР с проникающей БЧ...
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27.11.2024 13:10 Відповісти
Безглузда витрата. У місті сотні таких цілей. Ракетами треба бити по заводах. В ідеалі.
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27.11.2024 13:14 Відповісти
Серьезно? А вот теория и практика считают по другому.
Во время 2МВ на заводы тысячи тонн бомб вываливали, а они работали. Знаешь почему? А потому, что это цель рассредоточена на большой площади и для ее поражения нужны килотонны взрывчатки.
Другое дело шахта с укрепленным сводом: вогнал ракету в ствол шахты, обвалил вход и все дела: пусть разгребают (а чтобы жизнь медом не казалась - по месту работ, время от времени, Б/П с кассетной боевой частью постреливать).
Проникающая БЧ как раз для таких целей и предназначена.
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27.11.2024 14:19 Відповісти
Скільки у нас штормів, а на Донбасі - шахт?
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27.11.2024 14:21 Відповісти
Склад не в каждой шахте. Такого рода складов где-то 10-20 (скорее около 10). Такого рода склады это склады на 10 (дивизионный) - 25 (корпусной) - 45 (армейский) вагонов каждый. Всё что меньше в складах не хранится, а подается на промежуточные пункты боепитания (вплоть до артпогребков ёмкостью на 1-2 машины) непосредственно автотранспортом.
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27.11.2024 14:28 Відповісти
Такого біля ЛБЗ ще з 2022 немає. Хаймарси навчили розосереджувати.
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27.11.2024 14:29 Відповісти
Серьёзно? А как они боеприпасы подают к ЛБС? Никогда не задумывался? Напрасно. Когда подавали через Дебальцевский ЖД узел, то складировали непосредственно в Донецке (в городской застройке). Теперь, когда ЛБС от Донецка отодвинули, надо передвигать и склады (дивизионные склады находятся на расстоянии 25-50 км от ЛБС. Вот их и передвигают. Для справки: дивизия в день потребляет около 70 тонн МТО (без продовольствия, воды и топлива) и около 150 тонн боеприпасов. А если всё подсчитать то будет около 800 тонн в сутки. И это без интенсивного ведения боевых действий. Если это всё постоянно подвозить автотранспортом с корпусного склада, то потребуется 160 автомобилей ежесуточно - это сплошная пробка из грузовиков. Такого нет и быть не может.
Поэтому, накапливают на складах (вопреки твоему мнению), а потом, ночами подают в подразделения, пользуясь тем, что не всем одновременно надо подавать (части и подразделения ведь тоже свои запасы делают).
Вот так это работает, в общем и целом.
Короче, не "в теме" - не берись рассуждать.
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27.11.2024 14:48 Відповісти
Коротше, ми повинні ВСІ наявні західні КР і БР засадити в крєпость Бахмут, вірно?
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27.11.2024 14:50 Відповісти
Я ориентировочное количество складов указал (думаю, что моя оценка верна). А уж все или не все ракеты стрелять и куда конкретно, пусть ваше командование решает.
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27.11.2024 15:00 Відповісти
Вони ж не завжди в шахтах сидять - буває и вилазять на гора - потрібно бити
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27.11.2024 13:14 Відповісти
В вентиляцию сбросить боеприпас с отравляющим газом.
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27.11.2024 13:19 Відповісти
наші не змогли, то ворог зміг, зате у нас купа генералів,які стали непридатними під час війни після "служби" у штабах, пішли на генеральську пенсію, і не тільки, продовження буде... Захід готує нового лідора для нас, бо цей вже стирається
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27.11.2024 13:26 Відповісти
Нового лідора москва готує. Захід нікого підготувати не може, готувалка засохла.
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27.11.2024 13:32 Відповісти
І чому туда удари не наносятся ? те саме в Донецьку ,Макіївці ,Ясинуватій ,Луганську ,Мелітополі ітд в ворога на окупованих територіях понад півмільйона армія їхні склади ,казарми ,техніка.
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27.11.2024 14:51 Відповісти
Гойдаааа, а йой, ще зарано, ще не всі міста Донбасу здали. Як там кажуть, відступали на найбільш підготовленні позиції, да так, шо рашня все ж знайшла там кращі позиції й окопується на сотні років вперед. В рашняков ще 3 місяца, щоб захопити Покровськ та Часовий Яр, ну й до кінця цього року захоплять Курахове. А там через 3 місяці вже буде срака, бо будуть тиснути у тил заходячи в Дніпропетровську область. Тож запасаємось попкорном, далі буде ще цікавіше, й відходження на ще більш " підготовленні позиції "...
А все почалось з того, що курви при владі крали мільярди на фортифікаціях, в тепер з соромом відходять до Дніпра ( як казали, з'*** з Вугледару рашнякам нічого не дасть, але якщо вже зараз глянути мапу, то насравді нічого не дав, ну класти на ті села, ще тисячі попереду )👍👍👍
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27.11.2024 22:19 Відповісти
Негайно змінити сирського Прокопенком!
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28.11.2024 00:59 Відповісти
 
 