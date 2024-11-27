Росіяни перетворили окупований Бахмут на логістичний хаб: у шахтах розмістили склади боєприпасів і польові госпіталі, - ОСУВ "Хортиця"

Захоплене місто Бахмут Донецької області російські загарбники перетворили на логістичний хаб.

Про це в телеефірі заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні Бахмут на тимчасово окупованій території слугує першим пунктом для тимчасової дислокації 98-ї повітряної десантної дивізії та 3-го армійського корпусу. Місто стало шахтами ворога. Стало своєрідним логістичним хабом для окупантів, а так як там є шахти, укріплення і укриття, ворог розмістив в них і зберігає боєкомплекти з боєприпасами і техніку, а також склади з пально-мастильним матеріалами", - сказав Волошин.

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Він додав, що також є інформація, що в цих шахтах окупанти розгорнули польові госпіталі для надання медичної допомоги своїм пораненим.