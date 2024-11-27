Росіяни перетворили окупований Бахмут на логістичний хаб: у шахтах розмістили склади боєприпасів і польові госпіталі, - ОСУВ "Хортиця"
Захоплене місто Бахмут Донецької області російські загарбники перетворили на логістичний хаб.
Про це в телеефірі заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На сьогодні Бахмут на тимчасово окупованій території слугує першим пунктом для тимчасової дислокації 98-ї повітряної десантної дивізії та 3-го армійського корпусу. Місто стало шахтами ворога. Стало своєрідним логістичним хабом для окупантів, а так як там є шахти, укріплення і укриття, ворог розмістив в них і зберігає боєкомплекти з боєприпасами і техніку, а також склади з пально-мастильним матеріалами", - сказав Волошин.
Він додав, що також є інформація, що в цих шахтах окупанти розгорнули польові госпіталі для надання медичної допомоги своїм пораненим.
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БК і дрони не закінчуються, навпаки, з кожним днем більше стає.
а так, з зовнішнім ворогом воюють хлопці, а внутрішній безкарно їх здає, нажаль ((((
Во время 2МВ на заводы тысячи тонн бомб вываливали, а они работали. Знаешь почему? А потому, что это цель рассредоточена на большой площади и для ее поражения нужны килотонны взрывчатки.
Другое дело шахта с укрепленным сводом: вогнал ракету в ствол шахты, обвалил вход и все дела: пусть разгребают (а чтобы жизнь медом не казалась - по месту работ, время от времени, Б/П с кассетной боевой частью постреливать).
Проникающая БЧ как раз для таких целей и предназначена.
Поэтому, накапливают на складах (вопреки твоему мнению), а потом, ночами подают в подразделения, пользуясь тем, что не всем одновременно надо подавать (части и подразделения ведь тоже свои запасы делают).
Вот так это работает, в общем и целом.
Короче, не "в теме" - не берись рассуждать.
А все почалось з того, що курви при владі крали мільярди на фортифікаціях, в тепер з соромом відходять до Дніпра ( як казали, з'*** з Вугледару рашнякам нічого не дасть, але якщо вже зараз глянути мапу, то насравді нічого не дав, ну класти на ті села, ще тисячі попереду )👍👍👍