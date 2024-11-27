Администрация Байдена не успеет предоставить миллиарды долларов обещанной помощи Украине до конца срока, - WSJ

Администрации действующего президента США Джо Байдена не хватит времени, чтобы выделить всю обещанную помощь Украине до инаугурации Дональда Трампа.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Пентагон достиг лимита оружия, которое он может отправлять Украине ежемесячно и теперь сталкивается с логистическими проблемами в доставке оружия ВСУ.

В то же время Белый дом еще две недели назад обещал, что пришлет всю сумму до завершения каденции Байдена, но сейчас начал отказываться от своих заявлений и настаивать на мобилизации живой силы.

Однако администрация Байдена не успевает использовать миллиарды долларов, которые законодатели выделили на вооружение Украины. WSJ пишет, что чиновники США и Конгресса оставили на усмотрение новоизбранного президента Дональда Трампа решение о том, что делать с оставшимися деньгами.

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По словам американских чиновников, у администрации осталось еще более 6,5 миллиардов долларов, так называемых "полномочий на сокращение", которые позволяют Пентагону передавать Украине вооружение и технику из собственных запасов