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Новости Помощь Украине
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Администрация Байдена не успеет предоставить миллиарды долларов обещанной помощи Украине до конца срока, - WSJ

Президент США Джо Байден

Администрации действующего президента США Джо Байдена не хватит времени, чтобы выделить всю обещанную помощь Украине до инаугурации Дональда Трампа.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Пентагон достиг лимита оружия, которое он может отправлять Украине ежемесячно и теперь сталкивается с логистическими проблемами в доставке оружия ВСУ.

В то же время Белый дом еще две недели назад обещал, что пришлет всю сумму до завершения каденции Байдена, но сейчас начал отказываться от своих заявлений и настаивать на мобилизации живой силы.

Однако администрация Байдена не успевает использовать миллиарды долларов, которые законодатели выделили на вооружение Украины. WSJ пишет, что чиновники США и Конгресса оставили на усмотрение новоизбранного президента Дональда Трампа решение о том, что делать с оставшимися деньгами.

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По словам американских чиновников, у администрации осталось еще более 6,5 миллиардов долларов, так называемых "полномочий на сокращение", которые позволяют Пентагону передавать Украине вооружение и технику из собственных запасов

Автор: 

Байден Джо (2785) помощь (7788) США (26528) помощь и поддержка (867)


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Топ комментарии
+25
якось не гарно виглядає ситуація з підтримкою…. м'яко кажучи по**ідарські…
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27.11.2024 21:12
+20
Та вони з самого початку не квапились.
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27.11.2024 21:14
+19
Так ви б ще меншими порціями надавали! - піздєц
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27.11.2024 21:14
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Як несподівано
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27.11.2024 21:12 Ответить
стули пельку
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27.11.2024 21:16 Ответить
Вони ж не гроші надають, а зброю. Але її теж требпа мати, причому таку, якою ми вміємо воювати. Ну, нададуть нам F-35, на якому треба роками вчитись, і що ми будемо з ним робити? Залишимо в подарунок кацапам?
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27.11.2024 22:22 Ответить
Вопрос решаем- Европа выделяет деньги, под которые можно нанять профессионалов из любой страны, где на вооружении стоят F-16. А попутно обучать своих пилотов по работе с ними.
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27.11.2024 22:40 Ответить
А аеродромы и обслугу для Ф16 где взять? Чем защитить аэродромы базирования? Вся Украина простреливается.
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27.11.2024 23:10 Ответить
Эти проблемы тоже решаемы. Потенциала союзников достаточно. Была бы воля!
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27.11.2024 23:21 Ответить
Виглядає, як виправдання
чому 0 літаків, 31 танк, 21 хаймарс, 2 патріот
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27.11.2024 23:35 Ответить
чого ти переживаєш. зараз адміністрація Трампа все додасть. тож ти радіти маєш.
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28.11.2024 05:20 Ответить
якось не гарно виглядає ситуація з підтримкою…. м'яко кажучи по**ідарські…
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27.11.2024 21:12 Ответить
Так ви б ще меншими порціями надавали! - піздєц
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27.11.2024 21:14 Ответить
Ну, вони ж пропонують "альтернативу" - "Білий дім почав наполягати на мобілізації живої сили"...
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28.11.2024 10:16 Ответить
Та вони з самого початку не квапились.
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27.11.2024 21:14 Ответить
Водночас Білий дім ще два тижні тому обіцяв, що надішле усю суму до завершення каденції Байдена, але зараз почав відмовлятися від своїх заяв і наполягати на мобілізації живої сили.

потужно і по-партнерськи
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27.11.2024 21:18 Ответить
Хто би сумнівався . Імпотенти
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27.11.2024 21:21 Ответить
А как же тут "спасиба деду за пабеду"! "Козак Байден" и прочее?
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27.11.2024 23:12 Ответить
Та хіба по Байдену не видно, що він вже давно імпотент?
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28.11.2024 05:34 Ответить
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27.11.2024 21:21 Ответить
Радий, дуже радий. Дякую товаришу Байдену за наше щасливе дитинство.
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27.11.2024 21:24 Ответить
А щєлі за асфальт чого не дякуєш?
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27.11.2024 21:33 Ответить
Український народ у 2019 вже подякував за шашлики тому, хто робив їх у котлах і наказував здати зброю. А сам і все військове керівництво у цей час парад у Києві приймали.
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27.11.2024 21:58 Ответить
Байденутые, расскажете, как в этом виноват Трамп ?
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27.11.2024 21:25 Ответить
Трампонутий, твій трампон же продовжить надавати допомогу, так що нічого страшного, так?
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27.11.2024 21:31 Ответить
Годами обсирать Трампа, а теперь ждать от него помощи ? Даже не знаю, как это назвать ...
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27.11.2024 21:40 Ответить
И после этого ты ожидаешь потужной помощи от Трампа? Асфальтукладчики вам случайно не нужны?
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27.11.2024 23:14 Ответить
А ленд-ліз?

Документ все-таки Президентом був підписаний, а не *****м ******м.....
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27.11.2024 21:34 Ответить
Хтось "дуже розумний" весь 22-й рік нас запевняв, що ленд-ліз Україні не потрібен, бо за нього доведеться платити
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28.11.2024 10:18 Ответить
Особисто для мене нічого несподіваного. Я цим заявам про використання усіх коштів до кінця каденції Байдена не вірив. Бо неможливо за два місяці встигнути зробити більше ніж за попередні пів року.
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27.11.2024 21:36 Ответить
Байден все просрав. А міг увійти в Історію, як зачмиритель *****, але ж ніт. Ну ок, тоді Трамп увійде.
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27.11.2024 21:38 Ответить
Точно увійде, але у якості кого?
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27.11.2024 21:53 Ответить
Ну, він зробить все, щоб закінчити війну, питання тільки - на яких умовах. Байден мав шанс закінчити війну, забезпечивши перемогу України, але ним не скористався. А Трампа перемога України не цікавить від слова взагалі. Увійде, як миротворець "сайдьомсяпасєрєдінє", у кращому випадку.
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27.11.2024 23:14 Ответить
Всі так знають, що зробить Трамп, а те що зробив Байден+Камала не змогли передбачити.

Згідно повідомлення, "докерувались - склади пусті"
Тобто скільки би Конгрес не виділив коштів, допомоги більше не буде

Якщо це правда, то що може зробити Трамп при "пустих складах"?

А давали би все вчасно, як затвердив Конгрес - то результат міг бути іншим...
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27.11.2024 23:26 Ответить
що може зробити Трамп? запустити ленд-ліз, якщо його, як бізнесмена, лякає слово безоплатна допомога, яку обрала адміністрація Байдена замість ленд-лізу.
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28.11.2024 05:27 Ответить
Трампон не зробить нічого, аби закінчити війну. Цей нарцис робить тільки те, що працює на його власне его.
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28.11.2024 09:12 Ответить
А з іншого боку - який нам сенс в тих грошах? Відкупитися від цапів? Нам потрібна зброя та військова техніка, а не чемодан з доларами.
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27.11.2024 21:39 Ответить
наприклад, виплатити зарплати військовим на рік вперед. Багато куди можна витратити
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27.11.2024 23:27 Ответить
То вони тому здали Велику Новосілку, що їм на рік вперед не заплатили? Цікаво, у ВМВ так само це працювало?
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28.11.2024 08:14 Ответить
Маск неОкнув і всі злякались . Коли Америкою буде керувати аферист та аутист, саме тоді і буде справжня допомога у війні … *****.
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27.11.2024 21:42 Ответить
Главное шо Украиной керуе маладой перспективный лiдор **********. Пабедносный план в деi.
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27.11.2024 23:17 Ответить
Це якою мовою цей твій висєр?
Україною керує завхоз козир! Запам'ятай це та розкажи іншим ботам-лаптям.
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28.11.2024 00:02 Ответить
Китай і КНДР зато встигають, США опущенці
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27.11.2024 21:44 Ответить
Не хотіли, не хотіли, і от, нарешті, таки не дали...
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27.11.2024 21:50 Ответить
,Я давала, я давала---сидя на скамеечке. А теперь моё давало стало уже семечки!,,
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27.11.2024 22:00 Ответить
Та це було ясно ше як тільки зайшла мова про ті 6 мільярдів.
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27.11.2024 22:00 Ответить
Это очень плачевная ситуация в данный час ..
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27.11.2024 22:00 Ответить
Столько надавал обещаний , что и на этот раз не обманул ...
ПООБЕЩАЛ И НЕ ДАЛ
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27.11.2024 22:26 Ответить
Байдену треба видати Нобелівську премію сприяння війні.
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27.11.2024 22:51 Ответить
Адміністрація Байдена не встигне надати мільярди доларів обіцяної допомоги Україні до кінця терміну Джерело:
***********
Зато встигає закликати Україну до зниження призовного віку до 18 років.

https://censor.net/ua/news/3522255/mobilizatsiya-v-********-ssha-zaklykayut-znyzyty-pryzovnyyi-vik-do-18-rokiv
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27.11.2024 22:55 Ответить
Ще на початку року, у всьому звинувачували Трампа, котрий навіть кандидатом ще не був.
Вимагали гроші від Конгресу
а отримавши виявилось що з 7.8млрд змогли використати тільки половину, навіть якщо не рахувати дату дедлайну.
Пообіцявши використати після дедлайну - знову обманули

За 2.5 роки, підписали тільки 22.7млрд, і тепер виявляється "докерувались - склади пусті"
Хоча Конгрес виділив 34.3млрд на поповнення складів
0 літаків
31 танк
21 хаймарс
2 патріот

Тепер знову просять 24млрд, де на PDA передбачено 0...
8 млрд на USAI, хоча там 20+млрд без контракту
та 16млрд на поповнення складів
якщо виділять то буде:
Надали згідно PDA 23млрд, отримали на поповнення 50млрд
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27.11.2024 23:19 Ответить
Молодець, Байден. Забереш ті мільярди з собою в могилу.
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27.11.2024 23:23 Ответить
де тут наші тупоголові що верещать, який сша надійний партнер і скільки байден зробив для України?
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27.11.2024 23:29 Ответить
Наша перемога нікому не потрібна… нашими жизнями вони просто сточують сили орди… нічого особистого …
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27.11.2024 23:52 Ответить
Різати пісюна тупим ножем - це підтримка ґ, гострим - це без підтримки.
Результат - один в той же, лише відтягнутий в часі.
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28.11.2024 00:36 Ответить
Что и требовалось доказать...
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28.11.2024 07:14 Ответить
Байден до кінця мститься за справу із синочком-наркоманом - то хто йому тут винен ?
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28.11.2024 08:14 Ответить
Ублюдок старый с салливашками и бернсом будет в аду гореть
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28.11.2024 08:36 Ответить
Не встигне…

Писав колись Остап Вишня про чухраїнців. А тепер забавно його почитати, підстававивши замість чухраїнців, наприклад, гамериканців.

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=456
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28.11.2024 09:05 Ответить
 
 