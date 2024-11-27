Администрация Байдена не успеет предоставить миллиарды долларов обещанной помощи Украине до конца срока, - WSJ
Администрации действующего президента США Джо Байдена не хватит времени, чтобы выделить всю обещанную помощь Украине до инаугурации Дональда Трампа.
Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Пентагон достиг лимита оружия, которое он может отправлять Украине ежемесячно и теперь сталкивается с логистическими проблемами в доставке оружия ВСУ.
В то же время Белый дом еще две недели назад обещал, что пришлет всю сумму до завершения каденции Байдена, но сейчас начал отказываться от своих заявлений и настаивать на мобилизации живой силы.
Однако администрация Байдена не успевает использовать миллиарды долларов, которые законодатели выделили на вооружение Украины. WSJ пишет, что чиновники США и Конгресса оставили на усмотрение новоизбранного президента Дональда Трампа решение о том, что делать с оставшимися деньгами.
По словам американских чиновников, у администрации осталось еще более 6,5 миллиардов долларов, так называемых "полномочий на сокращение", которые позволяют Пентагону передавать Украине вооружение и технику из собственных запасов
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чому 0 літаків, 31 танк, 21 хаймарс, 2 патріот
потужно і по-партнерськи
Документ все-таки Президентом був підписаний, а не *****м ******м.....
Згідно повідомлення, "докерувались - склади пусті"
Тобто скільки би Конгрес не виділив коштів, допомоги більше не буде
Якщо це правда, то що може зробити Трамп при "пустих складах"?
А давали би все вчасно, як затвердив Конгрес - то результат міг бути іншим...
Україною керує завхоз козир! Запам'ятай це та розкажи іншим ботам-лаптям.
ПООБЕЩАЛ И НЕ ДАЛ
***********
Зато встигає закликати Україну до зниження призовного віку до 18 років.
https://censor.net/ua/news/3522255/mobilizatsiya-v-********-ssha-zaklykayut-znyzyty-pryzovnyyi-vik-do-18-rokiv
Вимагали гроші від Конгресу
а отримавши виявилось що з 7.8млрд змогли використати тільки половину, навіть якщо не рахувати дату дедлайну.
Пообіцявши використати після дедлайну - знову обманули
За 2.5 роки, підписали тільки 22.7млрд, і тепер виявляється "докерувались - склади пусті"
Хоча Конгрес виділив 34.3млрд на поповнення складів
0 літаків
31 танк
21 хаймарс
2 патріот
Тепер знову просять 24млрд, де на PDA передбачено 0...
8 млрд на USAI, хоча там 20+млрд без контракту
та 16млрд на поповнення складів
якщо виділять то буде:
Надали згідно PDA 23млрд, отримали на поповнення 50млрд
Результат - один в той же, лише відтягнутий в часі.
Писав колись Остап Вишня про чухраїнців. А тепер забавно його почитати, підстававивши замість чухраїнців, наприклад, гамериканців.
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=456