Адміністрація Байдена не встигне надати мільярди доларів обіцяної допомоги Україні до кінця терміну, - WSJ
Адміністрації чинного президента США Джо Байдена не вистачить часу, щоб виділити всю обіцяну допомогу Україні до інавгурації Дональда Трампа.
Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Пентагон досяг ліміту зброї, яку він може відправляти Україні щомісяця і тепер стикається з логістичними проблемами в доставці зброї ЗСУ.
Водночас Білий дім ще два тижні тому обіцяв, що надішле усю суму до завершення каденції Байдена, але зараз почав відмовлятися від своїх заяв і наполягати на мобілізації живої сили.
Однак адміністрація Байдена не встигає використати мільярди доларів, які законодавці виділили на озброєння України. WSJ пише, що посадовці США та Конгресу залишили на розсуд новообраного президента Дональда Трампа рішення про те, що робити з рештою грошей.
За словами американських чиновників, у адміністрації залишилося ще понад 6,5 мільярдів доларів, так званих "повноважень на скорочення", які дозволяють Пентагону передавати Україні озброєння і техніку з власних запасів
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чому 0 літаків, 31 танк, 21 хаймарс, 2 патріот
потужно і по-партнерськи
Документ все-таки Президентом був підписаний, а не *****м ******м.....
Згідно повідомлення, "докерувались - склади пусті"
Тобто скільки би Конгрес не виділив коштів, допомоги більше не буде
Якщо це правда, то що може зробити Трамп при "пустих складах"?
А давали би все вчасно, як затвердив Конгрес - то результат міг бути іншим...
Україною керує завхоз козир! Запам'ятай це та розкажи іншим ботам-лаптям.
ПООБЕЩАЛ И НЕ ДАЛ
***********
Зато встигає закликати Україну до зниження призовного віку до 18 років.
https://censor.net/ua/news/3522255/mobilizatsiya-v-********-ssha-zaklykayut-znyzyty-pryzovnyyi-vik-do-18-rokiv
Вимагали гроші від Конгресу
а отримавши виявилось що з 7.8млрд змогли використати тільки половину, навіть якщо не рахувати дату дедлайну.
Пообіцявши використати після дедлайну - знову обманули
За 2.5 роки, підписали тільки 22.7млрд, і тепер виявляється "докерувались - склади пусті"
Хоча Конгрес виділив 34.3млрд на поповнення складів
0 літаків
31 танк
21 хаймарс
2 патріот
Тепер знову просять 24млрд, де на PDA передбачено 0...
8 млрд на USAI, хоча там 20+млрд без контракту
та 16млрд на поповнення складів
якщо виділять то буде:
Надали згідно PDA 23млрд, отримали на поповнення 50млрд
Результат - один в той же, лише відтягнутий в часі.
Писав колись Остап Вишня про чухраїнців. А тепер забавно його почитати, підстававивши замість чухраїнців, наприклад, гамериканців.
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=456