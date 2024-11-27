Адміністрація Байдена не встигне надати мільярди доларів обіцяної допомоги Україні до кінця терміну, - WSJ

Адміністрації чинного президента США Джо Байдена не вистачить часу, щоб виділити всю обіцяну допомогу Україні до інавгурації Дональда Трампа.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Пентагон досяг ліміту зброї, яку він може відправляти Україні щомісяця і тепер стикається з логістичними проблемами в доставці зброї ЗСУ.

Водночас Білий дім ще два тижні тому обіцяв, що надішле усю суму до завершення каденції Байдена, але зараз почав відмовлятися від своїх заяв і наполягати на мобілізації живої сили.

Однак адміністрація Байдена не встигає використати мільярди доларів, які законодавці виділили на озброєння України. WSJ пише, що посадовці США та Конгресу залишили на розсуд новообраного президента Дональда Трампа рішення про те, що робити з рештою грошей.

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За словами американських чиновників, у адміністрації залишилося ще понад 6,5 мільярдів доларів, так званих "повноважень на скорочення", які дозволяють Пентагону передавати Україні озброєння і техніку з власних запасів