УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10899 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
6 229 56

Адміністрація Байдена не встигне надати мільярди доларів обіцяної допомоги Україні до кінця терміну, - WSJ

Президент США Джо Байден

Адміністрації чинного президента США Джо Байдена не вистачить часу, щоб виділити всю обіцяну допомогу Україні до інавгурації Дональда Трампа.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Пентагон досяг ліміту зброї, яку він може відправляти Україні щомісяця і тепер стикається з логістичними проблемами в доставці зброї ЗСУ.

Водночас Білий дім ще два тижні тому обіцяв, що надішле усю суму до завершення каденції Байдена, але зараз почав відмовлятися від своїх заяв і наполягати на мобілізації живої сили.

Однак адміністрація Байдена не встигає використати мільярди доларів, які законодавці виділили на озброєння України. WSJ пише, що посадовці США та Конгресу залишили на розсуд новообраного президента Дональда Трампа рішення про те, що робити з рештою грошей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закликають Україну негайно знизити призовний вік до 18 років, - ЗМІ

За словами американських чиновників, у адміністрації залишилося ще понад 6,5 мільярдів доларів, так званих "повноважень на скорочення", які дозволяють Пентагону передавати Україні озброєння і техніку з власних запасів

Автор: 

Байден (2883) допомога (8280) США (22417) допомога і підтримка (1155)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+25
якось не гарно виглядає ситуація з підтримкою…. м'яко кажучи по**ідарські…
показати весь коментар
27.11.2024 21:12
+20
Та вони з самого початку не квапились.
показати весь коментар
27.11.2024 21:14
+19
Так ви б ще меншими порціями надавали! - піздєц
показати весь коментар
27.11.2024 21:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як несподівано
показати весь коментар
27.11.2024 21:12 Відповісти
стули пельку
показати весь коментар
27.11.2024 21:16 Відповісти
Вони ж не гроші надають, а зброю. Але її теж требпа мати, причому таку, якою ми вміємо воювати. Ну, нададуть нам F-35, на якому треба роками вчитись, і що ми будемо з ним робити? Залишимо в подарунок кацапам?
показати весь коментар
27.11.2024 22:22 Відповісти
Вопрос решаем- Европа выделяет деньги, под которые можно нанять профессионалов из любой страны, где на вооружении стоят F-16. А попутно обучать своих пилотов по работе с ними.
показати весь коментар
27.11.2024 22:40 Відповісти
А аеродромы и обслугу для Ф16 где взять? Чем защитить аэродромы базирования? Вся Украина простреливается.
показати весь коментар
27.11.2024 23:10 Відповісти
Эти проблемы тоже решаемы. Потенциала союзников достаточно. Была бы воля!
показати весь коментар
27.11.2024 23:21 Відповісти
Виглядає, як виправдання
чому 0 літаків, 31 танк, 21 хаймарс, 2 патріот
показати весь коментар
27.11.2024 23:35 Відповісти
чого ти переживаєш. зараз адміністрація Трампа все додасть. тож ти радіти маєш.
показати весь коментар
28.11.2024 05:20 Відповісти
якось не гарно виглядає ситуація з підтримкою…. м'яко кажучи по**ідарські…
показати весь коментар
27.11.2024 21:12 Відповісти
Так ви б ще меншими порціями надавали! - піздєц
показати весь коментар
27.11.2024 21:14 Відповісти
Ну, вони ж пропонують "альтернативу" - "Білий дім почав наполягати на мобілізації живої сили"...
показати весь коментар
28.11.2024 10:16 Відповісти
Та вони з самого початку не квапились.
показати весь коментар
27.11.2024 21:14 Відповісти
Водночас Білий дім ще два тижні тому обіцяв, що надішле усю суму до завершення каденції Байдена, але зараз почав відмовлятися від своїх заяв і наполягати на мобілізації живої сили.

потужно і по-партнерськи
показати весь коментар
27.11.2024 21:18 Відповісти
Хто би сумнівався . Імпотенти
показати весь коментар
27.11.2024 21:21 Відповісти
А как же тут "спасиба деду за пабеду"! "Козак Байден" и прочее?
показати весь коментар
27.11.2024 23:12 Відповісти
Та хіба по Байдену не видно, що він вже давно імпотент?
показати весь коментар
28.11.2024 05:34 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2024 21:21 Відповісти
Радий, дуже радий. Дякую товаришу Байдену за наше щасливе дитинство.
показати весь коментар
27.11.2024 21:24 Відповісти
А щєлі за асфальт чого не дякуєш?
показати весь коментар
27.11.2024 21:33 Відповісти
Український народ у 2019 вже подякував за шашлики тому, хто робив їх у котлах і наказував здати зброю. А сам і все військове керівництво у цей час парад у Києві приймали.
показати весь коментар
27.11.2024 21:58 Відповісти
Байденутые, расскажете, как в этом виноват Трамп ?
показати весь коментар
27.11.2024 21:25 Відповісти
Трампонутий, твій трампон же продовжить надавати допомогу, так що нічого страшного, так?
показати весь коментар
27.11.2024 21:31 Відповісти
Годами обсирать Трампа, а теперь ждать от него помощи ? Даже не знаю, как это назвать ...
показати весь коментар
27.11.2024 21:40 Відповісти
И после этого ты ожидаешь потужной помощи от Трампа? Асфальтукладчики вам случайно не нужны?
показати весь коментар
27.11.2024 23:14 Відповісти
А ленд-ліз?

Документ все-таки Президентом був підписаний, а не *****м ******м.....
показати весь коментар
27.11.2024 21:34 Відповісти
Хтось "дуже розумний" весь 22-й рік нас запевняв, що ленд-ліз Україні не потрібен, бо за нього доведеться платити
показати весь коментар
28.11.2024 10:18 Відповісти
Особисто для мене нічого несподіваного. Я цим заявам про використання усіх коштів до кінця каденції Байдена не вірив. Бо неможливо за два місяці встигнути зробити більше ніж за попередні пів року.
показати весь коментар
27.11.2024 21:36 Відповісти
Байден все просрав. А міг увійти в Історію, як зачмиритель *****, але ж ніт. Ну ок, тоді Трамп увійде.
показати весь коментар
27.11.2024 21:38 Відповісти
Точно увійде, але у якості кого?
показати весь коментар
27.11.2024 21:53 Відповісти
Ну, він зробить все, щоб закінчити війну, питання тільки - на яких умовах. Байден мав шанс закінчити війну, забезпечивши перемогу України, але ним не скористався. А Трампа перемога України не цікавить від слова взагалі. Увійде, як миротворець "сайдьомсяпасєрєдінє", у кращому випадку.
показати весь коментар
27.11.2024 23:14 Відповісти
Всі так знають, що зробить Трамп, а те що зробив Байден+Камала не змогли передбачити.

Згідно повідомлення, "докерувались - склади пусті"
Тобто скільки би Конгрес не виділив коштів, допомоги більше не буде

Якщо це правда, то що може зробити Трамп при "пустих складах"?

А давали би все вчасно, як затвердив Конгрес - то результат міг бути іншим...
показати весь коментар
27.11.2024 23:26 Відповісти
що може зробити Трамп? запустити ленд-ліз, якщо його, як бізнесмена, лякає слово безоплатна допомога, яку обрала адміністрація Байдена замість ленд-лізу.
показати весь коментар
28.11.2024 05:27 Відповісти
Трампон не зробить нічого, аби закінчити війну. Цей нарцис робить тільки те, що працює на його власне его.
показати весь коментар
28.11.2024 09:12 Відповісти
А з іншого боку - який нам сенс в тих грошах? Відкупитися від цапів? Нам потрібна зброя та військова техніка, а не чемодан з доларами.
показати весь коментар
27.11.2024 21:39 Відповісти
наприклад, виплатити зарплати військовим на рік вперед. Багато куди можна витратити
показати весь коментар
27.11.2024 23:27 Відповісти
То вони тому здали Велику Новосілку, що їм на рік вперед не заплатили? Цікаво, у ВМВ так само це працювало?
показати весь коментар
28.11.2024 08:14 Відповісти
Маск неОкнув і всі злякались . Коли Америкою буде керувати аферист та аутист, саме тоді і буде справжня допомога у війні … *****.
показати весь коментар
27.11.2024 21:42 Відповісти
Главное шо Украиной керуе маладой перспективный лiдор **********. Пабедносный план в деi.
показати весь коментар
27.11.2024 23:17 Відповісти
Це якою мовою цей твій висєр?
Україною керує завхоз козир! Запам'ятай це та розкажи іншим ботам-лаптям.
показати весь коментар
28.11.2024 00:02 Відповісти
Китай і КНДР зато встигають, США опущенці
показати весь коментар
27.11.2024 21:44 Відповісти
Не хотіли, не хотіли, і от, нарешті, таки не дали...
показати весь коментар
27.11.2024 21:50 Відповісти
,Я давала, я давала---сидя на скамеечке. А теперь моё давало стало уже семечки!,,
показати весь коментар
27.11.2024 22:00 Відповісти
Та це було ясно ше як тільки зайшла мова про ті 6 мільярдів.
показати весь коментар
27.11.2024 22:00 Відповісти
Это очень плачевная ситуация в данный час ..
показати весь коментар
27.11.2024 22:00 Відповісти
Столько надавал обещаний , что и на этот раз не обманул ...
ПООБЕЩАЛ И НЕ ДАЛ
показати весь коментар
27.11.2024 22:26 Відповісти
Байдену треба видати Нобелівську премію сприяння війні.
показати весь коментар
27.11.2024 22:51 Відповісти
Адміністрація Байдена не встигне надати мільярди доларів обіцяної допомоги Україні до кінця терміну Джерело:
***********
Зато встигає закликати Україну до зниження призовного віку до 18 років.

https://censor.net/ua/news/3522255/mobilizatsiya-v-********-ssha-zaklykayut-znyzyty-pryzovnyyi-vik-do-18-rokiv
показати весь коментар
27.11.2024 22:55 Відповісти
Ще на початку року, у всьому звинувачували Трампа, котрий навіть кандидатом ще не був.
Вимагали гроші від Конгресу
а отримавши виявилось що з 7.8млрд змогли використати тільки половину, навіть якщо не рахувати дату дедлайну.
Пообіцявши використати після дедлайну - знову обманули

За 2.5 роки, підписали тільки 22.7млрд, і тепер виявляється "докерувались - склади пусті"
Хоча Конгрес виділив 34.3млрд на поповнення складів
0 літаків
31 танк
21 хаймарс
2 патріот

Тепер знову просять 24млрд, де на PDA передбачено 0...
8 млрд на USAI, хоча там 20+млрд без контракту
та 16млрд на поповнення складів
якщо виділять то буде:
Надали згідно PDA 23млрд, отримали на поповнення 50млрд
показати весь коментар
27.11.2024 23:19 Відповісти
Молодець, Байден. Забереш ті мільярди з собою в могилу.
показати весь коментар
27.11.2024 23:23 Відповісти
де тут наші тупоголові що верещать, який сша надійний партнер і скільки байден зробив для України?
показати весь коментар
27.11.2024 23:29 Відповісти
Наша перемога нікому не потрібна… нашими жизнями вони просто сточують сили орди… нічого особистого …
показати весь коментар
27.11.2024 23:52 Відповісти
Різати пісюна тупим ножем - це підтримка ґ, гострим - це без підтримки.
Результат - один в той же, лише відтягнутий в часі.
показати весь коментар
28.11.2024 00:36 Відповісти
Что и требовалось доказать...
показати весь коментар
28.11.2024 07:14 Відповісти
Байден до кінця мститься за справу із синочком-наркоманом - то хто йому тут винен ?
показати весь коментар
28.11.2024 08:14 Відповісти
Ублюдок старый с салливашками и бернсом будет в аду гореть
показати весь коментар
28.11.2024 08:36 Відповісти
Не встигне…

Писав колись Остап Вишня про чухраїнців. А тепер забавно його почитати, підстававивши замість чухраїнців, наприклад, гамериканців.

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=456
показати весь коментар
28.11.2024 09:05 Відповісти
 
 