Кабмин просят вернуть главный корпус Национального университета обороны в собственность МО, - петиция

Кабинет Министров призывают вернуть главный корпус Национального университета обороны в собственность Министерства обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая петиция обнародована на сайте Правительства.

"В июле 2013 года преступным решением правительства Николая Азарова главное здание Национального университета обороны Украины, расположенное по адресу г. Киев, проспект Воздухофлотский, 28, вместе с несколькими домами военного городка, были переданы в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел", - отметила автор петиции.

По ее словам, это привело к значительному нарушению слаженной работы всех подразделений главного высшего военного заведения Украины.

"Военнослужащие Вооруженных Сил Украины требуют возвращения корпуса номер один в собственность Министерства Обороны Украины. Это справедливое решение обеспечит эффективное пополнение боевых подразделений ВСУ специалистами тактического и стратегического уровней.

Вопрос подготовки кадров для ВСУ не менее важен, чем поставки партнерами Украине современного оружия. Оружие без обученных бойцов и командиров не дает возможности эффективно защищать Украину от российской агрессии и достичь, желанной миллионами украинцев, Победы", - подытожила она.

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