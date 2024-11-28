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Новости
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Кабмин просят вернуть главный корпус Национального университета обороны в собственность МО, - петиция

Кабмін закликають повернути головний корпус Національного університету оборони у власність Міноборони

Кабинет Министров призывают вернуть главный корпус Национального университета обороны в собственность Министерства обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая петиция обнародована на сайте Правительства.

"В июле 2013 года преступным решением правительства Николая Азарова главное здание Национального университета обороны Украины, расположенное по адресу г. Киев, проспект Воздухофлотский, 28, вместе с несколькими домами военного городка, были переданы в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел", - отметила автор петиции.

По ее словам, это привело к значительному нарушению слаженной работы всех подразделений главного высшего военного заведения Украины.

"Военнослужащие Вооруженных Сил Украины требуют возвращения корпуса номер один в собственность Министерства Обороны Украины. Это справедливое решение обеспечит эффективное пополнение боевых подразделений ВСУ специалистами тактического и стратегического уровней.

Вопрос подготовки кадров для ВСУ не менее важен, чем поставки партнерами Украине современного оружия. Оружие без обученных бойцов и командиров не дает возможности эффективно защищать Украину от российской агрессии и достичь, желанной миллионами украинцев, Победы", - подытожила она.

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Автор: 

Кабмин (14024) петиция (356) Национальный университет обороны (6)


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ВСІ рішення зрадників необхідно переглянути
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28.11.2024 13:59 Ответить
А хто зрадник буде вирішувати ВР? **********?
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28.11.2024 14:23 Ответить
Є сумніви щодо Януковоща та Азірова?
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28.11.2024 14:25 Ответить
Є сумніви щодо зе!мразоти?
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28.11.2024 15:13 Ответить
Є сумніви щодо неупередженості будь якої влади. Про зелених сумнівів нема - ці навіть не прикидаються.
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28.11.2024 15:59 Ответить
Навіщо замилювати просте і зрозуміле? Так ніякого результату не буде.
Вже є Партія регіонів та ОПЗЖ. Які вони рішення приймали при владі - перегляд. Це все. Чітко і зрозуміло.
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28.11.2024 16:18 Ответить
Як же МО цілих 11 років готувало захисників без цього приміщення? Я так розумію що як тільки корпус заберуть назад в МО, то зразу буде перемога
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28.11.2024 17:07 Ответить
Це з 2013 року тільки сьогодні прокинулися???
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28.11.2024 17:20 Ответить
 
 