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Враг в очередной раз атаковал объекты "Нафтогаза"

Об’єкти Нафтогазу атакувала РФ

Утром 28 ноября враг в очередной раз атаковал объекты Группы Нафтогаз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании "Нафтогаз".

"К счастью, никто не пострадал. Атака не повлияет на предоставление услуг украинским потребителям и клиентам Группы", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" добавили, что сотрудники компании и привлеченные службы занимаются ликвидацией последствий попаданий.

Министр иностранных дел Андрей Сибига после российского массированного обстрела Украины утром в четверг заявил о необходимости силой принудить диктатора РФ Владимира Путина к миру.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы МИД, очередной российский ракетный и дроновой обстрел, направленный на мирных жителей и энергосистему, вызвал перебои с электроэнергией по всей Украине.

"Путин не хочет мира. Мы должны принудить его к миру с помощью силы. Силой нашего воздушного щита, дальнобойности и санкций против его военной машины", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина уже накопила в газохранилищах более 10 млрд куб. газа, - "Нафтогаз"

Атака РФ 28 ноября

С ночи российская армия, как и ежесуточно, начала атаку Украины ударными беспилотниками. Под утро враг запустил ракеты различного типа, прицельно ударив по энергетике.

Под угрозу ракетных обстрелов попали западные регионы: Львовщина, Волынь, Ровенская область и другие. В Киевской области работала ПВО. В Харькове зафиксирован удар по гражданскому предприятию, в Винницкой области ранена женщина, а в Сумах пострадал объект инфраструктуры.

Из-за повреждения энергосетей в нескольких регионах введены аварийные отключения света. По прогнозу "Укрэнерго", восстановление энергоснабжения может продлиться до вечера.

Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.

Автор: 

Нафтогаз (3112) обстрел (26872)


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Топ комментарии
+8
Пропоную замінувати станцію по перекачки газу в Судді і якщо підори не заспокоюється підірвати її. Хай плачуть Орбан і фіцо, і свинсобака Міллер.
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28.11.2024 14:21
+6
1. Формування у ВР нової патріотичної більшості.
2. Обрання нового патріотичного Голови Верховної Ради.
3. Відставка діючого уряду ЗЕзлодіїв, ЗЕворогів і ЗЕімпотентів.
4. Призначенн нового уряду Національної Єдності і Порятунку.
5. Гундосий підар подає у відставку.
6. Обов'язки Президента України (згідно Конституції) виконує новий Голова ВР.
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28.11.2024 14:11
+5
Головне частіше розказувати де адреса нових скважини, який там дебіт і фоточок побільше. У нас шпіони не потрібні. Фотку прямо в дрон і на запуск.
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28.11.2024 14:02
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Правила форума Совет форумчан
Головне частіше розказувати де адреса нових скважини, який там дебіт і фоточок побільше. У нас шпіони не потрібні. Фотку прямо в дрон і на запуск.
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28.11.2024 14:02 Ответить
Обєкти НафтоГазу??? Цим вони хочуть сказати що чекайте ще більше... А вам неможна нас так атакувати,бо Байден вам заблронив гамселити по НПЗ
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28.11.2024 14:04 Ответить
1. Формування у ВР нової патріотичної більшості.
2. Обрання нового патріотичного Голови Верховної Ради.
3. Відставка діючого уряду ЗЕзлодіїв, ЗЕворогів і ЗЕімпотентів.
4. Призначенн нового уряду Національної Єдності і Порятунку.
5. Гундосий підар подає у відставку.
6. Обов'язки Президента України (згідно Конституції) виконує новий Голова ВР.
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28.11.2024 14:11 Ответить
Цікаво, з кого ви там будете формувати, патріотичну більшість, з ОПЖ чи може з слуг які не можуть пояснити свої доходи.

Якщо не помиляюсь то більше 50 депутатів тихо пішли в ліс.
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28.11.2024 16:37 Ответить
Пропоную замінувати станцію по перекачки газу в Судді і якщо підори не заспокоюється підірвати її. Хай плачуть Орбан і фіцо, і свинсобака Міллер.
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28.11.2024 14:21 Ответить
...в Суджі
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28.11.2024 14:23 Ответить
Без прокачки пів України буде сидіти без газу.

Або навіть якщо піднімуть тиск то пару ракет і буде те саме що з енергетикою.
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28.11.2024 16:33 Ответить
Після НР додадуться удари по ГТС.
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28.11.2024 14:23 Ответить
справжні атаки на нафтогазову мережу почнуться з січня 2025 року... коли мокшанам вона вже не буде потрібна від слова "взагалі" з припиненням договору про прокачку...
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28.11.2024 14:24 Ответить
Про закінчення договору, я би на вашому місці не поспішав. Є вже нові "азербайджанський газ" через мадярську прокладку в Європу.
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28.11.2024 14:36 Ответить
і не дивно, у них там "головний по безпеці" системний корупціонер з ментури, можливо й зрадник, бо мав бути люстрований ще відразу після Майдану, але стрімко пішов на підвищення завдяки своїм зв'язкам з мєнтами, які присягнули на вірність сивочолому. Ха. Срана мафія керує вже 10 років, а народ чекає перемоги. Цікаво.
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28.11.2024 14:29 Ответить
Тому що не треба пиз...ті про рекордний видобуток.
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28.11.2024 16:32 Ответить
 
 