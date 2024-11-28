Враг в очередной раз атаковал объекты "Нафтогаза"

Утром 28 ноября враг в очередной раз атаковал объекты Группы Нафтогаз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании "Нафтогаз".

"К счастью, никто не пострадал. Атака не повлияет на предоставление услуг украинским потребителям и клиентам Группы", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" добавили, что сотрудники компании и привлеченные службы занимаются ликвидацией последствий попаданий.

Министр иностранных дел Андрей Сибига после российского массированного обстрела Украины утром в четверг заявил о необходимости силой принудить диктатора РФ Владимира Путина к миру.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы МИД, очередной российский ракетный и дроновой обстрел, направленный на мирных жителей и энергосистему, вызвал перебои с электроэнергией по всей Украине.

"Путин не хочет мира. Мы должны принудить его к миру с помощью силы. Силой нашего воздушного щита, дальнобойности и санкций против его военной машины", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

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Атака РФ 28 ноября

С ночи российская армия, как и ежесуточно, начала атаку Украины ударными беспилотниками. Под утро враг запустил ракеты различного типа, прицельно ударив по энергетике.

Под угрозу ракетных обстрелов попали западные регионы: Львовщина, Волынь, Ровенская область и другие. В Киевской области работала ПВО. В Харькове зафиксирован удар по гражданскому предприятию, в Винницкой области ранена женщина, а в Сумах пострадал объект инфраструктуры.

Из-за повреждения энергосетей в нескольких регионах введены аварийные отключения света. По прогнозу "Укрэнерго", восстановление энергоснабжения может продлиться до вечера.

Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.