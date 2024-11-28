Враг в очередной раз атаковал объекты "Нафтогаза"
Утром 28 ноября враг в очередной раз атаковал объекты Группы Нафтогаз.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании "Нафтогаз".
"К счастью, никто не пострадал. Атака не повлияет на предоставление услуг украинским потребителям и клиентам Группы", - говорится в сообщении.
В "Нафтогазе" добавили, что сотрудники компании и привлеченные службы занимаются ликвидацией последствий попаданий.
Министр иностранных дел Андрей Сибига после российского массированного обстрела Украины утром в четверг заявил о необходимости силой принудить диктатора РФ Владимира Путина к миру.
Об этом Сибига написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы МИД, очередной российский ракетный и дроновой обстрел, направленный на мирных жителей и энергосистему, вызвал перебои с электроэнергией по всей Украине.
"Путин не хочет мира. Мы должны принудить его к миру с помощью силы. Силой нашего воздушного щита, дальнобойности и санкций против его военной машины", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.
Атака РФ 28 ноября
С ночи российская армия, как и ежесуточно, начала атаку Украины ударными беспилотниками. Под утро враг запустил ракеты различного типа, прицельно ударив по энергетике.
Под угрозу ракетных обстрелов попали западные регионы: Львовщина, Волынь, Ровенская область и другие. В Киевской области работала ПВО. В Харькове зафиксирован удар по гражданскому предприятию, в Винницкой области ранена женщина, а в Сумах пострадал объект инфраструктуры.
Из-за повреждения энергосетей в нескольких регионах введены аварийные отключения света. По прогнозу "Укрэнерго", восстановление энергоснабжения может продлиться до вечера.
Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.
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2. Обрання нового патріотичного Голови Верховної Ради.
3. Відставка діючого уряду ЗЕзлодіїв, ЗЕворогів і ЗЕімпотентів.
4. Призначенн нового уряду Національної Єдності і Порятунку.
5. Гундосий підар подає у відставку.
6. Обов'язки Президента України (згідно Конституції) виконує новий Голова ВР.
Якщо не помиляюсь то більше 50 депутатів тихо пішли в ліс.
Або навіть якщо піднімуть тиск то пару ракет і буде те саме що з енергетикою.