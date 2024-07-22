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Украина уже накопила в газохранилищах более 10 млрд куб. газа, - "Нафтогаз"

Накопичення газу в ПГС

По состоянию на утро 22 июля 2024 года в украинских газохранилищах уже накоплено более 10 миллиардов кубометров газа.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.

"Это означает, что подготовка к зиме движется по плану. Наша цель - как и в прошлом году, обеспечить потребности Украины в газе, не обращаясь к импорту. Работаем над этим", - уточнил чиновник.

Также читайте: "Нафтогаз" не будет продолжать транзитное соглашение с "Газпромом", - Чернышов

Ранее сообщалось, что Зеленский провел заседание Ставки, посвященное исключительно энергетической безопасности.

Автор: 

Газ (10223) Нафтогаз (3112) убежище (284) Алексей Чернышов (150)


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Топ комментарии
+3
Заводи стоять тому і газ є
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22.07.2024 09:23
+1
А скільки власного газу в цих сховищах?
Бо минулоріч нам теж розповідали. Потім виявилося що біля 40% це був газ не власність України
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22.07.2024 09:07
+1
Я читаю завжди уважно.
Я не побачив що всі 10 млд. це наша власність а не закачаний на зберігання газотрейдерами в тому числі іноземними.
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22.07.2024 09:17
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А скільки власного газу в цих сховищах?
Бо минулоріч нам теж розповідали. Потім виявилося що біля 40% це був газ не власність України
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22.07.2024 09:07 Ответить
Читай уважніше. Там все написано.
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22.07.2024 09:11 Ответить
Я читаю завжди уважно.
Я не побачив що всі 10 млд. це наша власність а не закачаний на зберігання газотрейдерами в тому числі іноземними.
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22.07.2024 09:17 Ответить
"Це означає, що підготовка до зими рухається за планом. Наша мета - як і минулого року, забезпечити потреби України в газі, не звертаючись до імпорту. Працюємо над цим", - уточнив чиновник. Джерело:
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22.07.2024 09:36 Ответить
У 2014 р. споживання газу в Україні 42,6 млрд куб. м
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22.07.2024 09:43 Ответить
До чого тут споживання? В Україні газу достатньо для самозабезпечення. Просто його не видобували в потрібній кількості, а мутили мутки з кацапами. Німцям кацапи продавали по 200 баксів, а Україні по 500. Ціни населенню не піднімали заробляючи на цьому голоси на виборах, а брали кредити в МВФ і цими грошима розплачувались з кацапами компенсуючи непідняття тарифів, а борг лягав на державу Україна. Всі були задоволені і кацапи і українські підараси.
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22.07.2024 09:48 Ответить
Я до того що або споживання скоротилося в 5 разів, що немислимо.

або брешуть...
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22.07.2024 09:49 Ответить
Ну споживання звісно скоротилось, це правда. 20 відсотків окуповано. Скоріш за все держимордам наказали горляки свої прикрити і не жерти в три горла тимчасово, бо якщо Україна впаде то взагалі їм ***** не дасть нічого жерти. Та і почали більше видобувати власного.
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22.07.2024 09:54 Ответить
Вони просто змінять паспорти і залишаться на своїх місцях.

Ви подивіться хто при владі на ТОТ
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22.07.2024 09:55 Ответить
Ті хто при владі на ТОТ працювали на ********* ще до війни. Тому вони і при владі. А ті хто почав співпрацювати з кацапами після окупації це тимчасово. Перспектив на довгострокову співпрацю в них немає. Ті хто працювали на ********* ще до війни у них виходу немає. А от до тих хто почав працювати після окупації з боку кацапів довіри не буде ніякої і скоріше за все в них бізнес або відіжмуть, або грохнуть десь у канаві.
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22.07.2024 14:10 Ответить
Знову телемарафону надивилися
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22.07.2024 14:21 Ответить
Тєлік відніс в гараж після 2019-го. Так шо мімо
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22.07.2024 16:40 Ответить
новини тут мало чим відрізняються.
треба мати критичне мислення.
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22.07.2024 16:41 Ответить
Ну пан Бутусов до влади в опозиції, так шо тут більш правдивіша інформація ніж мараХВонна. А взагалі то я читаю або дивлюсь різні новини.
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22.07.2024 16:49 Ответить
Якщо він в опозиції, то я космонавт
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22.07.2024 17:06 Ответить
І як там в космосі?
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22.07.2024 17:11 Ответить
Основним споживачем була промисловість.
Була...
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22.07.2024 10:16 Ответить
Дуже важко опонувати до людей які вміють читати але що прочитали не розуміють.
Імпорт це отримання газу від іноземних постачальників з-за кордону аба використання газу який на зберіганні в наших сховищах. Але ніде не написано скільки в цих сховищах власного газу а скільки на зберіганні чужого. Бо є ще залишки чужого газу з минулого року.
Окрім цього повідомлення нафтогазу, потрібно ще дещо пам'ятати з минулих.
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22.07.2024 11:07 Ответить
Виявляється і газу свого достатньо... А то жюля крилами махала та ***** демонстративно вентиль перекривав та погрожував заморозити.
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22.07.2024 09:10 Ответить
Заводи стоять тому і газ є
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22.07.2024 09:23 Ответить
А заводи на газі працюють?
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22.07.2024 09:37 Ответить
Дивлячись які, Стале - і мідеплавильні на ньому.
Знову ж Електрика.
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22.07.2024 09:48 Ответить
Наскільки я знаю ТЕСи працюють на вугіллі, але можливо добавляють і газ в невеликих пропорціях. За виробництво сталі теж думаю якийсь процент газу є, але ж не газом руду плавлять.
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22.07.2024 09:51 Ответить
ТЕС та ТЕЦ вже дуже давно почали переводити на газ. Наприклад в Одесі встигли порізати та здати на металобрухт всю інфраструктуру, що була призначена для прийому та зберігання вугілля.
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22.07.2024 10:24 Ответить
Тоді для чого такий ажіотаж був з 2014-го після окупації частини Донбасу? Перли з Африки та Австралії і США. Тоді ще ахмєтка був на кАньє бо майже всі ТЕСи в Україні його і він був монополістом по генерації електроенергії на ТЕС.
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22.07.2024 13:56 Ответить
Не дуже цікавився питанням, куди саме потрібно було стільки вугілля, але гадаю що для звичайних котелень. А також потрібен був кокс для металургії (тоді вона ще працювала).
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23.07.2024 08:41 Ответить
Знову зельона звиздьож. Газ для себе накопичує ЄС. Скромність не дозволяє Зельоним це згадувати?
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22.07.2024 11:44 Ответить
 
 