Украина уже накопила в газохранилищах более 10 млрд куб. газа, - "Нафтогаз"

По состоянию на утро 22 июля 2024 года в украинских газохранилищах уже накоплено более 10 миллиардов кубометров газа.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.

"Это означает, что подготовка к зиме движется по плану. Наша цель - как и в прошлом году, обеспечить потребности Украины в газе, не обращаясь к импорту. Работаем над этим", - уточнил чиновник.

Также читайте: "Нафтогаз" не будет продолжать транзитное соглашение с "Газпромом", - Чернышов

Ранее сообщалось, что Зеленский провел заседание Ставки, посвященное исключительно энергетической безопасности.