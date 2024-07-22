Украина уже накопила в газохранилищах более 10 млрд куб. газа, - "Нафтогаз"
По состоянию на утро 22 июля 2024 года в украинских газохранилищах уже накоплено более 10 миллиардов кубометров газа.
Об этом сообщил в фейсбуке председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.
"Это означает, что подготовка к зиме движется по плану. Наша цель - как и в прошлом году, обеспечить потребности Украины в газе, не обращаясь к импорту. Работаем над этим", - уточнил чиновник.
Ранее сообщалось, что Зеленский провел заседание Ставки, посвященное исключительно энергетической безопасности.
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+3 Ivan Iktor
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+1 gray wolf
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Бо минулоріч нам теж розповідали. Потім виявилося що біля 40% це був газ не власність України
Я не побачив що всі 10 млд. це наша власність а не закачаний на зберігання газотрейдерами в тому числі іноземними.
або брешуть...
Ви подивіться хто при владі на ТОТ
треба мати критичне мислення.
Була...
Імпорт це отримання газу від іноземних постачальників з-за кордону аба використання газу який на зберіганні в наших сховищах. Але ніде не написано скільки в цих сховищах власного газу а скільки на зберіганні чужого. Бо є ще залишки чужого газу з минулого року.
Окрім цього повідомлення нафтогазу, потрібно ще дещо пам'ятати з минулих.
Знову ж Електрика.