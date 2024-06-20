Зеленский провел заседание Ставки, посвященное исключительно энергетической безопасности
20 июня Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Заслушали доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра энергетики Германа Галущенко, председателя НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева и командующего Воздушных сил Николая Олещука.
Решением Ставки поручили правительству разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов. С налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами.
Так же ожидаю от правительства стратегии развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства. Все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями.
Солнечные панели, смартсчетчики и установки хранения энергии как можно быстрее должны появиться в каждой школе, в каждой больнице. Областным военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне.
Мы активно готовимся к следующему отопительному сезону. Восстанавливаем то, что можно восстановить, строим комплексную защиту из инженерных сооружений, систем РЭБ и ПВО. Работаем с партнерами над дополнительными системами Patriot. Делаем все, чтобы российские попытки шантажировать теплом и светом провалились", - рассказал Зеленский.
