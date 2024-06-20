РУС
Зеленский провел заседание Ставки, посвященное исключительно энергетической безопасности

Засідання Ставки 20 червня

20 июня Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Заслушали доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра энергетики Германа Галущенко, председателя НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева и командующего Воздушных сил Николая Олещука.

Решением Ставки поручили правительству разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов. С налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами.

Так же ожидаю от правительства стратегии развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства. Все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями.

Солнечные панели, смартсчетчики и установки хранения энергии как можно быстрее должны появиться в каждой школе, в каждой больнице. Областным военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне.

Мы активно готовимся к следующему отопительному сезону. Восстанавливаем то, что можно восстановить, строим комплексную защиту из инженерных сооружений, систем РЭБ и ПВО. Работаем с партнерами над дополнительными системами Patriot. Делаем все, чтобы российские попытки шантажировать теплом и светом провалились", - рассказал Зеленский.

Смотрите также: Украина получила партию спецтехники для возобновления энергетики от Германии. ФОТО

Зеленский Владимир (21616) энергетика (2592) Галущенко Герман (263) Шмыгаль Денис (2817) Чернышов Алексей (202) Ставка (147) Олещук Николай (107)
+13
Просрал всю энергетику, теперь ставки проводит
20.06.2024 18:55 Ответить
+12
Наколядували 2 + млрд. в партнерів на відновлення енергетики і треба розділити на п'ятьох "найефективніших" мародерів.
20.06.2024 18:55 Ответить
+8
Та бачимо ми вашу "підготовку" - сьогодні кацапня добила те, що ще ворушилося, люди сидять без світла по 6-8 годин, бо крім як вимикати людей, інших стратегій у ваших "керівників" немає. Вже почалися епідемії через вимкнення світла, і це тільки початок. Уроди, знищили країну!
20.06.2024 19:06 Ответить
Це шо, так, дрибниця у порівнянні з тім шо десь за 1,5 - 2 місяця, країну може відвідати дефолт. І не зненацька.
показать весь комментарий
20.06.2024 19:55 Ответить
Ну тепер то можна заспокоїтись. За справу взявся проффесіонал...
показать весь комментарий
20.06.2024 18:55 Ответить
Робіть ставки
20.06.2024 19:02 Ответить
Цей бовдур то втручается в справи ЗСУ, тепер лізе в справи кабміну.
20.06.2024 19:03 Ответить
Доки дія порошку не скінчиться, його ще й не так штиритиме.
20.06.2024 19:25 Ответить
Ці всі засідання Ставки так сильно допомагають, як мертвому припарка.
20.06.2024 19:05 Ответить
Та бачимо ми вашу "підготовку" - сьогодні кацапня добила те, що ще ворушилося, люди сидять без світла по 6-8 годин, бо крім як вимикати людей, інших стратегій у ваших "керівників" немає. Вже почалися епідемії через вимкнення світла, і це тільки початок. Уроди, знищили країну!
20.06.2024 19:06 Ответить
най би рінах здох! але перед цим нехай би сказав правду, чому його електрогенерацію постійно ворог нищить!

Хоча - про що я? ***, ідеаліст... не буде ні першого, ні другого...
20.06.2024 19:14 Ответить
бо рижий скупив всі ТЕЦ, а оскільки у кацапів задача знищити всі наші маневрові потужності, то прилітає в основному по станціях рижого.
Хоча я розумію вашу думку, у всьому винен рінат, ціни на кВти піднімає, потужності свої знищує хохлам на зло і тд тп...
20.06.2024 19:30 Ответить
Іди краще в ставку рибу розводити!
20.06.2024 19:16 Ответить
Да уж , теперь пинздец всей энергетике. Не добили ещё. Думают как добить.
20.06.2024 19:19 Ответить
атаковані нафто заводи рашка відновлює за місяць. а українську енергетику відновлюватимуть більше 5 років, за умови, що будуть гроші. українці сидітимуть без світла, наприклад в запорізькій обл. сьогодні не було 12 годин блд.
20.06.2024 19:27 Ответить
тому є всього 2 варіанти, якщо є можливість виїхати в Німеччину, або купувати сонячний інвертор, панелей на пару кВт та мінімум 5кВт батарею, в іншому випадку зимою буде срака, у містах тим більше.
20.06.2024 19:34 Ответить
по другому варіанту - там цінник зараз пц.
20.06.2024 19:37 Ответить
ну таке, з одного боку 3к зелені це дофіга, це якщо брати дешевий інвертор без ЗТ, а з іншого боку півтора роки тому за задрипаний 3.5кВт генератор на мідній а не обмідненій обмотці просили(точніше сказати вимагали) 1к.
20.06.2024 20:10 Ответить
Батарея в кВтах?
20.06.2024 19:51 Ответить
краще писати в кіловатах ніж у амперах.
20.06.2024 19:57 Ответить
Вопрос спорный, но это не тот форум, чтобы спорить
20.06.2024 20:04 Ответить
"Зє -черчіль" докотився до перерахунку дворових сонячних панелей.. до довбойобів з офісу президента дійшло нарешту, що вони не зможуть до зими встановити розподілену генерацію... Якжо працювати виключно язиком - ось такий результат і виходить. Ще раз нагадаю - ті хто голосував за клоуна з 95 кварталу у 2019 - кончені дебіли і будуть взимку рахувати години коли в них буде електроенегія.... Ви довбойоби навіть відосики зеленського та єрмака не зможете подивитися... кретини..
20.06.2024 19:34 Ответить
Після зими 22-23 року в них було достатньо часу, щоб зайнятися децентралізацією генерації... не зроблено ніх**я. А тепер забігали по сталі, коли вже пізно пити Боржомі.
20.06.2024 20:17 Ответить
А як же Мораторій на підвищення за єлектроєнергію на час війни???
а в нас же не війна,пробачте.
20.06.2024 19:41 Ответить
зеля хазяїн свого слова, захотів дав захотів забрав, та що там говорити зебіли вже давно забули про ту обіцянку сонцесяйного боневтіка.
20.06.2024 20:03 Ответить


20.06.2024 19:43 Ответить
Как жалок шут,
На троне короля.
Как глуп народ,
Который то позволил!
(Р.Бернс)
20.06.2024 19:51 Ответить
Почему на фото нету ермака,он вышел позвонить в кремль?
20.06.2024 20:18 Ответить
Воно працює ...гігавати виробляє в турборежімі
20.06.2024 20:26 Ответить
Тобто, усі присутні марно витратили свій час.
20.06.2024 21:59 Ответить
Зелене на ставці знов полставило на "зеро" і знов дивом виграло.
20.06.2024 22:05 Ответить
Як раніше заявляв Зеленскій - "Ми знайшли потужне рішення, що дозволить вирішити проблему зі світлом зимою. Введемо такі тарифи на світло, що ви самі його вимикати будете!"
20.06.2024 22:42 Ответить
 
 