Зеленский провел заседание Ставки, посвященное исключительно энергетической безопасности

20 июня Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

"Заслушали доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра энергетики Германа Галущенко, председателя НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева и командующего Воздушных сил Николая Олещука.

Решением Ставки поручили правительству разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов. С налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами.

Так же ожидаю от правительства стратегии развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства. Все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями.

Солнечные панели, смартсчетчики и установки хранения энергии как можно быстрее должны появиться в каждой школе, в каждой больнице. Областным военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне.

Мы активно готовимся к следующему отопительному сезону. Восстанавливаем то, что можно восстановить, строим комплексную защиту из инженерных сооружений, систем РЭБ и ПВО. Работаем с партнерами над дополнительными системами Patriot. Делаем все, чтобы российские попытки шантажировать теплом и светом провалились", - рассказал Зеленский.

