Украина получила партию спецтехники для возобновления энергетики от Германии. ФОТО

Украина получила новую партию спецтехники для восстановления энергетической инфраструктуры от Германии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Министерства энергетики.

Украина получила два автомобиля Mercedec-Benz Arocs с краном-манипулятором для работ на электросетях.

Отмечается, что это часть партии из 16 единиц спецтехники на сумму в 2,3 млн евро, приобретенных в рамках Украинско-Германского энергетического партнерства и благодаря кампании по сбору средств и закупок, реализованной Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ).

"Часть авто уже доставлены в Украину и помогают энергетикам Харьковской, Николаевской, Тернопольской областей. Остальные машины получат операторы системы распределения в Запорожской, Черкасской областях, дополнительные единицы техники поедут в Харьковскую и Николаевскую области", - сообщают в министерстве.

