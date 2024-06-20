Украина получила партию спецтехники для возобновления энергетики от Германии. ФОТО
Украина получила новую партию спецтехники для восстановления энергетической инфраструктуры от Германии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Министерства энергетики.
Украина получила два автомобиля Mercedec-Benz Arocs с краном-манипулятором для работ на электросетях.
Отмечается, что это часть партии из 16 единиц спецтехники на сумму в 2,3 млн евро, приобретенных в рамках Украинско-Германского энергетического партнерства и благодаря кампании по сбору средств и закупок, реализованной Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ).
"Часть авто уже доставлены в Украину и помогают энергетикам Харьковской, Николаевской, Тернопольской областей. Остальные машины получат операторы системы распределения в Запорожской, Черкасской областях, дополнительные единицы техники поедут в Харьковскую и Николаевскую области", - сообщают в министерстве.
зимою всі померзнемо, а тарифи занижені!
Добре, що світло вимикають і тарифи підняли. Може ці недоумки менше писатимуть коментарів...
І по своїй дуристі, не сподіваючись на Найвеличнішу та Найпередбачливу Владу, запаслися генераторами та повербанками...
Так, що ти теж НЕ СПОДІВАЙСЯ!