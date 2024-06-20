РУС
Украина получила партию спецтехники для возобновления энергетики от Германии. ФОТО

Украина получила новую партию спецтехники для восстановления энергетической инфраструктуры от Германии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Министерства энергетики.

Украина получила два автомобиля Mercedec-Benz Arocs с краном-манипулятором для работ на электросетях.

Отмечается, что это часть партии из 16 единиц спецтехники на сумму в 2,3 млн евро, приобретенных в рамках Украинско-Германского энергетического партнерства и благодаря кампании по сбору средств и закупок, реализованной Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ).

"Часть авто уже доставлены в Украину и помогают энергетикам Харьковской, Николаевской, Тернопольской областей. Остальные машины получат операторы системы распределения в Запорожской, Черкасской областях, дополнительные единицы техники поедут в Харьковскую и Николаевскую области", - сообщают в министерстве.

Читайте: Канада выделит Украине более $28 миллионов на восстановление энергетической инфраструктуры, разминирование и на другие проекты

Автомобілі Mercedec-Benz Arocs

Автор: 

Германия (7220) энергетика (2592) Минэнерго (375) восстановления (169)
Не сподівайтесь ЛОХи - тарифи це НЕ ЗМЕНШИТЬ!
20.06.2024 17:50 Ответить
і навіть після цього, нас запевняють що свєта не буде!
зимою всі померзнемо, а тарифи занижені!
20.06.2024 18:10 Ответить
не Україна отримала, а приватні власники енергетики, які злочинним шляхом заволоділи державною власністю
20.06.2024 18:34 Ответить
qu*wa, скільки дурнів серед коментаторів...

Добре, що світло вимикають і тарифи підняли. Може ці недоумки менше писатимуть коментарів...
20.06.2024 18:43 Ответить
Ну, ми же недоумки та дурні!
І по своїй дуристі, не сподіваючись на Найвеличнішу та Найпередбачливу Владу, запаслися генераторами та повербанками...
Так, що ти теж НЕ СПОДІВАЙСЯ!
20.06.2024 20:20 Ответить
 
 