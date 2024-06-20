УКР
Україна отримала партію спецтехніки для відновлення енергетики від Німеччини. ФОТО

Україна отримала нову партію спецтехніки для відновлення енергетичної інфраструктури  від Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Міністерства енергетики.

Україна отримала два автомобілі Mercedec-Benz Arocs з краном-маніпулятором для робіт на електромережах.

Зазначається, що це частина партії із 16 одиниць спецтехніки на суму у 2,3 млн євро, придбаних у межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства та завдяки кампанії зі збору коштів та закупівель, реалізованій Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ).

"Частина авто вже доставлені в Україну і допомагають енергетикам Харківської, Миколаївської, Тернопільської областей. Решту автівок отримають оператори системи розподілу у Запорізькій, Черкаській областях, додаткові одиниці техніки поїдуть на Харківщину та Миколаївщину", - повідомляють у міністерстві.

Читайте: Канада виділить Україні понад $28 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури, розмінування та на інші проєкти

Автомобілі Mercedec-Benz Arocs

Німеччина (7660) енергетика (2660) Міненерго (1443) відновлення (649)
Не сподівайтесь ЛОХи - тарифи це НЕ ЗМЕНШИТЬ!
20.06.2024 17:50
і навіть після цього, нас запевняють що свєта не буде!
зимою всі померзнемо, а тарифи занижені!
20.06.2024 18:10
не Україна отримала, а приватні власники енергетики, які злочинним шляхом заволоділи державною власністю
20.06.2024 18:34
qu*wa, скільки дурнів серед коментаторів...

Добре, що світло вимикають і тарифи підняли. Може ці недоумки менше писатимуть коментарів...
20.06.2024 18:43
Ну, ми же недоумки та дурні!
І по своїй дуристі, не сподіваючись на Найвеличнішу та Найпередбачливу Владу, запаслися генераторами та повербанками...
Так, що ти теж НЕ СПОДІВАЙСЯ!
20.06.2024 20:20
 
 