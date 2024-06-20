Україна отримала партію спецтехніки для відновлення енергетики від Німеччини. ФОТО
Україна отримала нову партію спецтехніки для відновлення енергетичної інфраструктури від Німеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Міністерства енергетики.
Україна отримала два автомобілі Mercedec-Benz Arocs з краном-маніпулятором для робіт на електромережах.
Зазначається, що це частина партії із 16 одиниць спецтехніки на суму у 2,3 млн євро, придбаних у межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства та завдяки кампанії зі збору коштів та закупівель, реалізованій Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ).
"Частина авто вже доставлені в Україну і допомагають енергетикам Харківської, Миколаївської, Тернопільської областей. Решту автівок отримають оператори системи розподілу у Запорізькій, Черкаській областях, додаткові одиниці техніки поїдуть на Харківщину та Миколаївщину", - повідомляють у міністерстві.
зимою всі померзнемо, а тарифи занижені!
Добре, що світло вимикають і тарифи підняли. Може ці недоумки менше писатимуть коментарів...
І по своїй дуристі, не сподіваючись на Найвеличнішу та Найпередбачливу Владу, запаслися генераторами та повербанками...
Так, що ти теж НЕ СПОДІВАЙСЯ!