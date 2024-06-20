Зеленський провів засідання Ставки, присвячене виключно енергетичній безпеці

20 червня Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Заслухали доповіді Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами.

Так само очікую від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями.

Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні.

Ми активно готуємося до наступного опалювального сезону. Відновлюємо те, що можна відновити, будуємо комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО. Працюємо з партнерами над додатковими системами Patriot. Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися", - розповів Зеленський.

Читайте: Зеленський був розчарований зосередженістю Блінкена на питаннях корупції в Україні під час зустрічі в травні, - WP