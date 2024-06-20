УКР
Зеленський провів засідання Ставки, присвячене виключно енергетичній безпеці

Засідання Ставки 20 червня

20 червня Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Заслухали доповіді Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами.

Так само очікую від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями.

Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні.

Ми активно готуємося до наступного опалювального сезону. Відновлюємо те, що можна відновити, будуємо комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО. Працюємо з партнерами над додатковими системами Patriot. Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися", - розповів Зеленський.

Читайте: Зеленський був розчарований зосередженістю Блінкена на питаннях корупції в Україні під час зустрічі в травні, - WP

Зеленський Володимир (25118) енергетика (2660) Галущенко Герман (548) Шмигаль Денис (4774) Чернишов Олексій (344) Ставка (156) Олещук Микола (109)
Топ коментарі
+13
Просрал всю энергетику, теперь ставки проводит
20.06.2024 18:55 Відповісти
+12
Наколядували 2 + млрд. в партнерів на відновлення енергетики і треба розділити на п'ятьох "найефективніших" мародерів.
20.06.2024 18:55 Відповісти
+8
Та бачимо ми вашу "підготовку" - сьогодні кацапня добила те, що ще ворушилося, люди сидять без світла по 6-8 годин, бо крім як вимикати людей, інших стратегій у ваших "керівників" немає. Вже почалися епідемії через вимкнення світла, і це тільки початок. Уроди, знищили країну!
20.06.2024 19:06 Відповісти
20.06.2024 18:55 Відповісти
Це шо, так, дрибниця у порівнянні з тім шо десь за 1,5 - 2 місяця, країну може відвідати дефолт. І не зненацька.
20.06.2024 19:55 Відповісти
Ну тепер то можна заспокоїтись. За справу взявся проффесіонал...
20.06.2024 18:55 Відповісти
20.06.2024 18:55 Відповісти
Робіть ставки
20.06.2024 19:02 Відповісти
Цей бовдур то втручается в справи ЗСУ, тепер лізе в справи кабміну.
20.06.2024 19:03 Відповісти
Доки дія порошку не скінчиться, його ще й не так штиритиме.
20.06.2024 19:25 Відповісти
Ці всі засідання Ставки так сильно допомагають, як мертвому припарка.
20.06.2024 19:05 Відповісти
20.06.2024 19:06 Відповісти
най би рінах здох! але перед цим нехай би сказав правду, чому його електрогенерацію постійно ворог нищить!

Хоча - про що я? ***, ідеаліст... не буде ні першого, ні другого...
20.06.2024 19:14 Відповісти
бо рижий скупив всі ТЕЦ, а оскільки у кацапів задача знищити всі наші маневрові потужності, то прилітає в основному по станціях рижого.
Хоча я розумію вашу думку, у всьому винен рінат, ціни на кВти піднімає, потужності свої знищує хохлам на зло і тд тп...
20.06.2024 19:30 Відповісти
Іди краще в ставку рибу розводити!
20.06.2024 19:16 Відповісти
Да уж , теперь пинздец всей энергетике. Не добили ещё. Думают как добить.
20.06.2024 19:19 Відповісти
атаковані нафто заводи рашка відновлює за місяць. а українську енергетику відновлюватимуть більше 5 років, за умови, що будуть гроші. українці сидітимуть без світла, наприклад в запорізькій обл. сьогодні не було 12 годин блд.
20.06.2024 19:27 Відповісти
тому є всього 2 варіанти, якщо є можливість виїхати в Німеччину, або купувати сонячний інвертор, панелей на пару кВт та мінімум 5кВт батарею, в іншому випадку зимою буде срака, у містах тим більше.
20.06.2024 19:34 Відповісти
по другому варіанту - там цінник зараз пц.
20.06.2024 19:37 Відповісти
ну таке, з одного боку 3к зелені це дофіга, це якщо брати дешевий інвертор без ЗТ, а з іншого боку півтора роки тому за задрипаний 3.5кВт генератор на мідній а не обмідненій обмотці просили(точніше сказати вимагали) 1к.
20.06.2024 20:10 Відповісти
Батарея в кВтах?
20.06.2024 19:51 Відповісти
краще писати в кіловатах ніж у амперах.
20.06.2024 19:57 Відповісти
Вопрос спорный, но это не тот форум, чтобы спорить
20.06.2024 20:04 Відповісти
"Зє -черчіль" докотився до перерахунку дворових сонячних панелей.. до довбойобів з офісу президента дійшло нарешту, що вони не зможуть до зими встановити розподілену генерацію... Якжо працювати виключно язиком - ось такий результат і виходить. Ще раз нагадаю - ті хто голосував за клоуна з 95 кварталу у 2019 - кончені дебіли і будуть взимку рахувати години коли в них буде електроенегія.... Ви довбойоби навіть відосики зеленського та єрмака не зможете подивитися... кретини..
20.06.2024 19:34 Відповісти
Після зими 22-23 року в них було достатньо часу, щоб зайнятися децентралізацією генерації... не зроблено ніх**я. А тепер забігали по сталі, коли вже пізно пити Боржомі.
20.06.2024 20:17 Відповісти
А як же Мораторій на підвищення за єлектроєнергію на час війни???
а в нас же не війна,пробачте.
20.06.2024 19:41 Відповісти
зеля хазяїн свого слова, захотів дав захотів забрав, та що там говорити зебіли вже давно забули про ту обіцянку сонцесяйного боневтіка.
20.06.2024 20:03 Відповісти


20.06.2024 19:43 Відповісти
Как жалок шут,
На троне короля.
Как глуп народ,
Который то позволил!
(Р.Бернс)
20.06.2024 19:51 Відповісти
Почему на фото нету ермака,он вышел позвонить в кремль?
20.06.2024 20:18 Відповісти
Воно працює ...гігавати виробляє в турборежімі
20.06.2024 20:26 Відповісти
Тобто, усі присутні марно витратили свій час.
20.06.2024 21:59 Відповісти
Зелене на ставці знов полставило на "зеро" і знов дивом виграло.
20.06.2024 22:05 Відповісти
Як раніше заявляв Зеленскій - "Ми знайшли потужне рішення, що дозволить вирішити проблему зі світлом зимою. Введемо такі тарифи на світло, що ви самі його вимикати будете!"
20.06.2024 22:42 Відповісти
 
 