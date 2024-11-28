Основные усилия оккупанты прилагают на Покровском и Кураховском направлениях, активно действуют на Лиманском, Купянском и Времевском, - Генштаб

По состоянию на 16:00 количество вражеских атак на фронте возросло до 80. Основные усилия оккупанты в дальнейшем прикладывают на Покровском и Кураховском направлениях, где провели более половины от всех атак. Также враг активно действует на Лиманском, Купянском и Времевском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали районы населенных пунктов Поповка, Прогресс и Чуйковка, что на Сумщине.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты восемь раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска, Тихого и Глубокого. Ситуация контролируемая.

Девять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы в районах Голубовки, Кондрашовки, Зеленого Гая, Райгородки, Лозовой и Кругляковки. Сейчас бои продолжаются в трех локациях.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Твердохлебово, Грековки, Первомайского, Ямполовки и Тернов. С начала суток украинские воины отбили две атаки, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник нанес авиаудары тремя КАБами по району Закитного.

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На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовые действия вблизи Белой Горы и Ступочек. Одна атака оккупантов продолжается до сих пор.

На Торецком направлении украинские защитники отражают три вражеские атаки в районе Торецка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Даченского, Желтого, Чумацкого, Нового Труда и Пустынки. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже в целом отбили 21 атаку противника на направлении.

На Кураховском направлении захватчики 31 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Сонцовка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка и Гнатовка. В настоящее время продолжается восемь боестолкновений.

На Времевском направлении захватчики провели 14 атак позиций украинских войск вблизи Трудового, Веселого Гая, Константинопольского, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки. Семь боестолкновений продолжаются.

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Боевые действия на юге

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили два бесполезных штурма позиций украинских подразделений.