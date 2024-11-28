Основные усилия оккупанты прилагают на Покровском и Кураховском направлениях, активно действуют на Лиманском, Купянском и Времевском, - Генштаб
По состоянию на 16:00 количество вражеских атак на фронте возросло до 80. Основные усилия оккупанты в дальнейшем прикладывают на Покровском и Кураховском направлениях, где провели более половины от всех атак. Также враг активно действует на Лиманском, Купянском и Времевском направлениях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали районы населенных пунктов Поповка, Прогресс и Чуйковка, что на Сумщине.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении оккупанты восемь раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска, Тихого и Глубокого. Ситуация контролируемая.
Девять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы в районах Голубовки, Кондрашовки, Зеленого Гая, Райгородки, Лозовой и Кругляковки. Сейчас бои продолжаются в трех локациях.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Твердохлебово, Грековки, Первомайского, Ямполовки и Тернов. С начала суток украинские воины отбили две атаки, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Северском направлении противник нанес авиаудары тремя КАБами по району Закитного.
На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовые действия вблизи Белой Горы и Ступочек. Одна атака оккупантов продолжается до сих пор.
На Торецком направлении украинские защитники отражают три вражеские атаки в районе Торецка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Даченского, Желтого, Чумацкого, Нового Труда и Пустынки. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже в целом отбили 21 атаку противника на направлении.
На Кураховском направлении захватчики 31 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Сонцовка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка и Гнатовка. В настоящее время продолжается восемь боестолкновений.
На Времевском направлении захватчики провели 14 атак позиций украинских войск вблизи Трудового, Веселого Гая, Константинопольского, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки. Семь боестолкновений продолжаются.
Боевые действия на юге
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил.
На Приднепровском направлении оккупанты совершили два бесполезных штурма позиций украинских подразделений.
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