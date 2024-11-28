Украина пока не планирует повышать НДС, - Марченко

Планов повышения налога на добавленную стоимость в Украине сейчас нет, хотя ранее такую вероятность и обсуждали с международными партнерами.

Об этом сказал на пресс-конференции министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам чиновника, во время консультаций с международными партнерами Украины, в частности, с представителями МВФ, вопрос изменения размера НДС обсуждался. Но благодаря принятию реалистичного бюджета на следующий год сейчас о таком сценарии речь не идет.

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"Да, вопрос поднимался. Да, были договоренности о том, при каких условиях мы вернемся к идее поднятия налога на добавленную стоимость. В частности, предполагалось: если расходы на 2025 год между первым и вторым чтением бюджетного законопроекта существенно увеличатся, источником их покрытия будет повышенный НДС. При этом мы были убеждены, что оснований для значительного повышения налогов нет. Поэтому и пошли на такую договоренность", - рассказал Марченко.

По его словам, такое условие не вносили ни в одну из программ сотрудничества Украины с партнерами как структурный маяк или критерий для оценки. И после принятия реалистичного бюджета на следующий год необходимости принятия каких-то решений по НДС нет.

Вместе с тем член правительства признал, что, учитывая непрогнозируемость ситуации, прежде всего в зоне боевых действий, окончательно этот вопрос с повестки дня не исчез.

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"Он (вопрос о повышении НДС. - Ред.) будет постоянно возникать. От того, как мы выполняем другие обязательства, насколько взвешенную фискальную политику воплощаем, будет зависеть и актуализация этого вопроса. Но если у нас будет все хорошо с доходами, если налоги, которые мы уже повысили (подписанные президентом изменения в Налоговый кодекс. - Ред.), продемонстрируют эффективность, если будем выполнять все обязательства, если не будет необходимости резко увеличивать расходы, думаю, мы не будем поднимать вопрос о повышении НДС. По крайней мере, таких планов нет", - заверил глава Минфина.