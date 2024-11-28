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Украина пока не планирует повышать НДС, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко

Планов повышения налога на добавленную стоимость в Украине сейчас нет, хотя ранее такую вероятность и обсуждали с международными партнерами.

Об этом сказал на пресс-конференции министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам чиновника, во время консультаций с международными партнерами Украины, в частности, с представителями МВФ, вопрос изменения размера НДС обсуждался. Но благодаря принятию реалистичного бюджета на следующий год сейчас о таком сценарии речь не идет.

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"Да, вопрос поднимался. Да, были договоренности о том, при каких условиях мы вернемся к идее поднятия налога на добавленную стоимость. В частности, предполагалось: если расходы на 2025 год между первым и вторым чтением бюджетного законопроекта существенно увеличатся, источником их покрытия будет повышенный НДС. При этом мы были убеждены, что оснований для значительного повышения налогов нет. Поэтому и пошли на такую договоренность", - рассказал Марченко.

По его словам, такое условие не вносили ни в одну из программ сотрудничества Украины с партнерами как структурный маяк или критерий для оценки. И после принятия реалистичного бюджета на следующий год необходимости принятия каких-то решений по НДС нет.

Вместе с тем член правительства признал, что, учитывая непрогнозируемость ситуации, прежде всего в зоне боевых действий, окончательно этот вопрос с повестки дня не исчез.

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"Он (вопрос о повышении НДС. - Ред.) будет постоянно возникать. От того, как мы выполняем другие обязательства, насколько взвешенную фискальную политику воплощаем, будет зависеть и актуализация этого вопроса. Но если у нас будет все хорошо с доходами, если налоги, которые мы уже повысили (подписанные президентом изменения в Налоговый кодекс. - Ред.), продемонстрируют эффективность, если будем выполнять все обязательства, если не будет необходимости резко увеличивать расходы, думаю, мы не будем поднимать вопрос о повышении НДС. По крайней мере, таких планов нет", - заверил глава Минфина.

Автор: 

налоги (3238) НДС (420) Марченко Сергей (298)


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спасиба, атец радной!
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28.11.2024 19:36 Ответить
дякую, пане марченко ..нехай дорога Ваша буде світлою та без зелених ковдобин ..і в русняве болото
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28.11.2024 19:43 Ответить
Я би сказав за руцкім корабльом
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28.11.2024 19:50 Ответить
Для чого його підвищувати якщо ціни й так все сами за нього зробили. Мабуть сами в міністерстві в ах.ї.
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28.11.2024 19:47 Ответить
Щоб ви і ваші діти заднім числом не тільки податки сплачували, а і здоров'я втрачали.
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28.11.2024 19:49 Ответить
і онуки бажано
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28.11.2024 19:51 Ответить
вдячні за те що десятки тисяч нових авто завезені під виглядом волонтерської допомоги... та за те коли пдв таки підвищать і масло марки Ферма буде коштувати 150грн за 180г в Україні, а в росії 120 в еквіваленті.. з трьома реекспортами..
Оце мінфінансів.. хоча про масло то до мінекономіки.. але кабмін один
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28.11.2024 20:11 Ответить
Марченко, а ти в гетьманцева спитав ?!!!
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28.11.2024 20:20 Ответить
Невже від ФОПів наїлися?
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28.11.2024 22:14 Ответить
 
 