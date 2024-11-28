ООН увеличивает финансирование для поддержки прифронтовых территорий Украины до $40,6 млн

Агентство ООН по делам беженцев увеличивает финансирование проекта поддержки прифронтовых территорий Украины до 40,6 миллиона долларов.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выделяет дополнительные 3,6 миллиона долларов на финансирование программы денежной помощи отдельным категориям населения для подготовки к зимнему периоду. Это уже второе увеличение бюджета программы международным донором. Ранее ее общий бюджет был повышен с 30 миллионов до 37 миллионов долларов, что позволило охватить помощью около 71 тысячи домохозяйств", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи со значительным количеством поданных заявок от уязвимых семей УВКБ ООН приняло решение увеличить бюджет до 40,6 миллиона долларов. Очередное расширение финансирования позволит помочь еще 7 тысячам домохозяйств на прифронтовых территориях.

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Заместитель Руководителя Офиса Президента Ирина Верещук поблагодарила международного донора за поддержку населения во время отопительного сезона 2024/2025.

Также в министерстве напомнили, что программой предусмотрены единовременные выплаты в размере 21 тысячи гривен на приобретение твердого топлива для уязвимых домохозяйств в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Соответствующий меморандум о поддержке прифронтовых громад во время зимнего периода 2024/2025 был подписан 21 августа 2024 года между Минреинтеграции и УВКБ ООН. Соглашение подписали Ирина Верещук и представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

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