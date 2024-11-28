Клименко: Стрелковые батальоны полиции интегрируют в боевые бригады Нацгвардии

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко посетил в четверг с рабочей поездкой Харьковскую и Донецкую области, где пообщался с командованием на местах и командирами боевых подразделений Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции об оперативной ситуации в зоне подчинения.

Об этом Клименко сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Откровенный разговор с командованием на местах и непосредственно командирами боевых подразделений Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции об оперативной ситуации в зоне подчинения.

Докладывали командиры "Азова", "Червоної Калини", Славянской бригады и "Люті". Впервые заслушал командиров стрелковых батальонов Нацполиции: бойцы полицейских подразделений прошли многомесячную военную подготовку и уже привлечены к выполнению боевых задач.

Читайте также: Срок всеобщей военной подготовки в Нацгвардии увеличили до двух месяцев, - командующий Пивненко

Для повышения эффективности привлеченных сил интегрируем полицейские стрелковые батальоны в боевые бригады Нацгвардии.

Обмен опытом и четкое взаимопонимание между командирами и бойцами - один из решающих факторов успешного выполнения задач.

О помощи и предоставлении услуг гражданскому населению докладывали полицейские, спасатели, миграционная служба и сервисный центр. Все на местах. Работают. Реагируют на каждый запрос.

Во время поездки имел возможность пообщаться и с личным составом боевых бригад нацгвардейцев и пограничников. Слова людей, которые ежедневно на фронте несут героическую службу, ценны для принятия системных решений", - рассказал Клименко.