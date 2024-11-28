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Клименко: Стрелковые батальоны полиции интегрируют в боевые бригады Нацгвардии

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко посетил в четверг с рабочей поездкой Харьковскую и Донецкую области, где пообщался с командованием на местах и командирами боевых подразделений Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции об оперативной ситуации в зоне подчинения.

Об этом Клименко сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Откровенный разговор с командованием на местах и непосредственно командирами боевых подразделений Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции об оперативной ситуации в зоне подчинения.

Докладывали командиры "Азова", "Червоної Калини", Славянской бригады и "Люті". Впервые заслушал командиров стрелковых батальонов Нацполиции: бойцы полицейских подразделений прошли многомесячную военную подготовку и уже привлечены к выполнению боевых задач.

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Для повышения эффективности привлеченных сил интегрируем полицейские стрелковые батальоны в боевые бригады Нацгвардии.

Обмен опытом и четкое взаимопонимание между командирами и бойцами - один из решающих факторов успешного выполнения задач.

О помощи и предоставлении услуг гражданскому населению докладывали полицейские, спасатели, миграционная служба и сервисный центр. Все на местах. Работают. Реагируют на каждый запрос.

Во время поездки имел возможность пообщаться и с личным составом боевых бригад нацгвардейцев и пограничников. Слова людей, которые ежедневно на фронте несут героическую службу, ценны для принятия системных решений", - рассказал Клименко.

Автор: 

Нацполиция (16425) Национальная гвардия (2106) Клименко Игорь (393)


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То що, з поліцейських бронь зняли?
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28.11.2024 21:19 Ответить
Ага ... аж бігом ...
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28.11.2024 21:32 Ответить
Тепер поліція не на "прімусах" роз"їжджати буде, а на БТРах?
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28.11.2024 21:44 Ответить
Ну подивимось,хлопці розкажуть,як і скільки будуть воювати ментяри,вірні пси клименка яких він так оберігав від участі у війні.
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28.11.2024 21:58 Ответить
Щось не дуже віриться климентіні - мусорів на дорогах не поменьшало,да і піздіти він спеціаліст.
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28.11.2024 22:31 Ответить
Окуїти. У поліції є стрілкові батальйони. Для боротьби із злочинцями. Батальйони поліцейськиї для боротьби з батальйонами злочинців. На майдані поля сраженій як я зрозумів плануються. Тому згідно пліткам порохоботів мусорам зарплатню з нового року підіймають. Перед виборами на другий термін боротьбу планують?. Чи після? Після "перемоги" бубочки. Як у Грузії. Я нічого не переплутав?
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28.11.2024 23:48 Ответить
 
 