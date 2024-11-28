Великобритания в ОБСЕ: РФ создала один из крупнейших гуманитарных кризисов в Европе со времен Второй мировой войны
Посол Великобритании в ОБСЕ обвинил Россию в создании в Украине "одного из крупнейших гуманитарных кризисов в Европе со времен Второй мировой войны" и призвал РФ прекратить ее войну и вывести все войска с украинской территории.
Об этом заявил на очередном заседании Постоянного совета организации в четверг в Вене постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Незаконное полномасштабное вторжение президента Путина в Украину повлекло неописуемые страдания и разрушения. Миллионы перемещенных лиц, тысячи убитых, разрушена жизненно важная инфраструктура, что привело к одному из крупнейших гуманитарных кризисов в Европе со времен Второй мировой войны", - сказал он.
Британский посол в ОБСЕ подчеркнул, что украинцы переживают невероятные трудности. "Российские авиаудары опустошили города, разрушили дома и оставили в руинах критически важную инфраструктуру, включая больницы, школы и энергетические объекты. Разрушение основных услуг ограничило доступ миллионов людей к теплу, электроэнергии, чистой воде и медицинской помощи. А в случае детей был серьезно нарушен образовательный процесс", - отметил Холланд.
Он указал на то, что в течение последнего месяца Россия усилила свои воздушные удары, в первую очередь, по объектам энергетической инфраструктуры, что привело к веерным отключениям электроэнергии в нескольких регионах. "Вчерашние атаки стали последними в серии подобных нападений. С приближением зимы и резким падением температуры эта дополнительная нагрузка на энергосистему вызывает глубокое беспокойство и непропорционально повлияет на уязвимые слои населения, включая пожилых и немощных людей. Также огромные разрушения вызывают атаки на жилые районы", - заявил Холланд.
Он напомнил, что в поисках безопасности 14 млн украинцев - почти треть населения - покинули свои дома с февраля 2022 года.
"Великобритания призывает российское государство немедленно прекратить агрессивную войну, вывести свои войска и соблюдать международное право, в том числе Женевские конвенции и Конвенцию о запрещении химического оружия. Гуманитарным организациям должен быть предоставлен безопасный и беспрепятственный доступ для доставки помощи и удовлетворения насущных потребностей украинского населения по всей стране", - подчеркнул британский посол в ОБСЕ.
Холланд заверил, что Великобритания остается преданной поддержке Украины, документированию нарушений прав человека и привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении международного права.
"Страдания в Украине нельзя игнорировать. Нашим общим долгом являются решительные действия для облегчения этого гуманитарного кризиса и работы ради будущего, в котором возможны справедливый и устойчивый мир", - добавил он.
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Довбані рожеві поцифісти.
А европейці усе пробують домовитись по мирному.