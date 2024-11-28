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Великобритания в ОБСЕ: РФ создала один из крупнейших гуманитарных кризисов в Европе со времен Второй мировой войны

ОБСЄ

Посол Великобритании в ОБСЕ обвинил Россию в создании в Украине "одного из крупнейших гуманитарных кризисов в Европе со времен Второй мировой войны" и призвал РФ прекратить ее войну и вывести все войска с украинской территории.

Об этом заявил на очередном заседании Постоянного совета организации в четверг в Вене постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Незаконное полномасштабное вторжение президента Путина в Украину повлекло неописуемые страдания и разрушения. Миллионы перемещенных лиц, тысячи убитых, разрушена жизненно важная инфраструктура, что привело к одному из крупнейших гуманитарных кризисов в Европе со времен Второй мировой войны", - сказал он.

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Британский посол в ОБСЕ подчеркнул, что украинцы переживают невероятные трудности. "Российские авиаудары опустошили города, разрушили дома и оставили в руинах критически важную инфраструктуру, включая больницы, школы и энергетические объекты. Разрушение основных услуг ограничило доступ миллионов людей к теплу, электроэнергии, чистой воде и медицинской помощи. А в случае детей был серьезно нарушен образовательный процесс", - отметил Холланд.

Он указал на то, что в течение последнего месяца Россия усилила свои воздушные удары, в первую очередь, по объектам энергетической инфраструктуры, что привело к веерным отключениям электроэнергии в нескольких регионах. "Вчерашние атаки стали последними в серии подобных нападений. С приближением зимы и резким падением температуры эта дополнительная нагрузка на энергосистему вызывает глубокое беспокойство и непропорционально повлияет на уязвимые слои населения, включая пожилых и немощных людей. Также огромные разрушения вызывают атаки на жилые районы", - заявил Холланд.

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Он напомнил, что в поисках безопасности 14 млн украинцев - почти треть населения - покинули свои дома с февраля 2022 года.

"Великобритания призывает российское государство немедленно прекратить агрессивную войну, вывести свои войска и соблюдать международное право, в том числе Женевские конвенции и Конвенцию о запрещении химического оружия. Гуманитарным организациям должен быть предоставлен безопасный и беспрепятственный доступ для доставки помощи и удовлетворения насущных потребностей украинского населения по всей стране", - подчеркнул британский посол в ОБСЕ.

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Холланд заверил, что Великобритания остается преданной поддержке Украины, документированию нарушений прав человека и привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении международного права.

"Страдания в Украине нельзя игнорировать. Нашим общим долгом являются решительные действия для облегчения этого гуманитарного кризиса и работы ради будущего, в котором возможны справедливый и устойчивый мир", - добавил он.

Автор: 

Великобритания (4919) ОБСЕ (4870) гуманитарная катастрофа (146)


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Топ комментарии
+11
Вообще-то его (кризис) создали вы (коллективный Запад), который вырастил и выкормил коммунистического кремлевского монстра, вместо того, чтобы закатать его в бетонном могильнике.
Человек не меняется. Никогда. Как были т.н. "россияне" отребьем и человеческими отбросами, так и остались. И останутся. Их не лечат, не воспитывают, не учат. Таких закапывают.
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28.11.2024 23:36
+4
То "українська криза", то "гуманітарна криза"… Коли вони вже наберуться духу називати речі своїми іменами.
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28.11.2024 23:36
+4
І скількі ще вони будуть занепокойками своїми ділитись? вже третій рік соплі жують поки Українці кровʼю стікають
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28.11.2024 23:49
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Мабуть кацапи не дослухаються
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28.11.2024 23:33 Ответить
Тому пора вже всім притомним людям світу зібратись і влаштувати гуманітарну катастрофу на росії.
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29.11.2024 07:20 Ответить
Вообще-то его (кризис) создали вы (коллективный Запад), который вырастил и выкормил коммунистического кремлевского монстра, вместо того, чтобы закатать его в бетонном могильнике.
Человек не меняется. Никогда. Как были т.н. "россияне" отребьем и человеческими отбросами, так и остались. И останутся. Их не лечат, не воспитывают, не учат. Таких закапывают.
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28.11.2024 23:36 Ответить
То "українська криза", то "гуманітарна криза"… Коли вони вже наберуться духу називати речі своїми іменами.
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28.11.2024 23:36 Ответить
І скількі ще вони будуть занепокойками своїми ділитись? вже третій рік соплі жують поки Українці кровʼю стікають
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28.11.2024 23:49 Ответить
Йойки... А шо так тоже можна війну припинити? Вау... Чого раніше не зробили? Ааа... Заробляли на війні.
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28.11.2024 23:53 Ответить
Саме в Брітанії мешкає величезна купа так званой русіше швайне "еліти", і тому виникає питання - чому досі Велика Британія , яка є одним з гарантів цього долбаного Будапешського меморандума не арештує всю цю п#здоту разом з усім майном і рахунками??? Тобто допомагає фактично знищувати українців і гріти на тому свої рученята.
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29.11.2024 00:15 Ответить
...і як доказ цього, фірми Великої Британії, продали яхту терористу кремлівському Дімону...
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29.11.2024 00:37 Ответить
Лицеміри. Цей світ гнилий наскрізь, якщо в тебе немає сили, або сильної криші, тебе просто сжеруть диктатори, і усім буде плювати.
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29.11.2024 01:24 Ответить
але по кацапській енергетичній інфраструктурі бити не можно, бо це ***** не гуманно.
Довбані рожеві поцифісти.
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29.11.2024 01:47 Ответить
Не там Довакіни шукають Слова Сили не там - не в Скайрімі їх тре шукати а в нашій реальності ( надіюсь хоч хтось зрозуміє про шо цей текст був ).
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29.11.2024 03:15 Ответить
Тому що ворога треба нищіти до останнього. Он як раша винищувала ОУН, УПА, Шухевича та інших. азіатська жорстокість
А европейці усе пробують домовитись по мирному.
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29.11.2024 09:59 Ответить
 
 