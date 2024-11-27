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Полмиллиона раненых: британская разведка оценила уровень медицины в армии РФ

Бунт в армії РФ

Масштабы ранений среди российских военных на фронте в Украине напрягают российскую военно-медицинскую систему на всех уровнях медицинской помощи.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии о российско-украинской войне в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Британские обозреватели напоминают, что российское независимое агентство Astra News сообщило 14 ноября о бунте, который из-за ненадлежащего медицинского обслуживания устроили десятки раненых российских солдат в Новосибирске.

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Солдаты из 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа пожаловались на жестокое обращение со стороны командира части и не захотели возвращаться на фронт без надлежащего лечения.

Говорят, что они побили окна и повредили казармы, а 10 солдат сбежали из части.

Нехватка бронетехники и постоянная угроза применения беспилотных летательных аппаратов приводит к значительным задержкам с эвакуацией раненых российских солдат, говорится в обзоре.

Это почти наверняка увеличивает вероятность получения более серьезных ранений и более высокого уровня смертности среди тех, кого в конце концов эвакуируют.

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По данным украинского Генерального штаба, с февраля 2022 года Россия понесла более 700 тысяч потерь, из которых примерно 500 тысяч российских военнослужащих были ранены.

Почти наверняка, что такие масштабы потерь продолжают напрягать российскую военно-медицинскую систему на всех уровнях медицинской помощи, вызывая значительные логистические проблемы и приводя к нехватке медицинского персонала.

Эти проблемы, вероятно, будут сохраняться как минимум в течение следующих трех месяцев, оценили в Минобороны Британии.

Автор: 

армия РФ (19143) Великобритания (4943) ранение (3379) внешняя разведка (375)


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Топ комментарии
+12
1. Вони вкрай рідко евакуюють своїх 300-х. За 200 взагалі мовчу. Особисто бачив як вони закидали лепестками свої ж позиції. І потім кинули тих, хто там підірвався. Їдемо на бехі, спостерігаю картину. там валяється з відірваною стопою, кричить не своїм голосом, в 100 метрах ще один такий сами. Капєц, корочє. І пристрелити не можна, бо купа народу це бачить.
2. Вони не знають, що таке турнікети. Поголовно користуються гумовими жгутами Есмарха, що від старості відразу лопаються.
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27.11.2024 15:26
+7
Постійно нагадую що не завжди варто добивати кацапських "підранків" і витрачати на них бк. Якщо очевидна інвалідність і подальша непридатність до служби в окупаційному війську кацап має залишатися живим. Його лікування та утримання ляже на бюджет **********, а його жалюгідне існування наглядно демонструватиме кацапам невідворотність покарання окупантам. Іншими словами, наш девіз "Більше окупантів-інвалідів!".
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27.11.2024 15:32
+2
Дарвін хазяйнує.
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27.11.2024 15:34
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Кароч, піззец Раші!
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27.11.2024 15:25 Ответить
1. Вони вкрай рідко евакуюють своїх 300-х. За 200 взагалі мовчу. Особисто бачив як вони закидали лепестками свої ж позиції. І потім кинули тих, хто там підірвався. Їдемо на бехі, спостерігаю картину. там валяється з відірваною стопою, кричить не своїм голосом, в 100 метрах ще один такий сами. Капєц, корочє. І пристрелити не можна, бо купа народу це бачить.
2. Вони не знають, що таке турнікети. Поголовно користуються гумовими жгутами Есмарха, що від старості відразу лопаються.
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27.11.2024 15:26 Ответить
Дарвін хазяйнує.
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27.11.2024 15:34 Ответить
Перед смертю страждали, це добре...
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27.11.2024 15:52 Ответить
Постійно нагадую що не завжди варто добивати кацапських "підранків" і витрачати на них бк. Якщо очевидна інвалідність і подальша непридатність до служби в окупаційному війську кацап має залишатися живим. Його лікування та утримання ляже на бюджет **********, а його жалюгідне існування наглядно демонструватиме кацапам невідворотність покарання окупантам. Іншими словами, наш девіз "Більше окупантів-інвалідів!".
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27.11.2024 15:32 Ответить
Я про це писав ще з 2022-го...
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27.11.2024 16:46 Ответить
Особливо важко мобільним крематоріям.
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27.11.2024 15:34 Ответить
Хер на них.Хоч би і всі видохли,не було б і розмов про цей непотріб.
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27.11.2024 15:46 Ответить
Ваня, попробуй еще раз, а то кроме тебя никто не понял, что ты квакнул здесь
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27.11.2024 17:52 Ответить
На мене так це дуже файна новина. Чим більше ************ здохнуть в муках тим краще.
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27.11.2024 16:12 Ответить
 
 