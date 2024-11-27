Пів мільйона поранених: британська розвідка оцінила рівень медицини у армії РФ
Масштаби поранень серед російських військових на фронті в Україні напружують російську військово-медичну систему на всіх рівнях медичної допомоги.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну в середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Британські оглядачі нагадують, що російське незалежне агентство Astra News повідомило 14 листопада про бунт, який через неналежне медичне обслуговування вчинили десятки поранених російських солдатів у Новосибірську.
Солдати з 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу поскаржилися на жорстоке поводження з боку командира частини і не захотіли повертатися на фронт без належного лікування.
Кажуть, що вони побили вікна і пошкодили казарми, а 10 солдатів втекли з частини.
Нестача бронетехніки і постійна загроза застосування безпілотних літальних апаратів призводить до значних затримок з евакуацією поранених російських солдатів, йдеться в огляді.
Це майже напевно збільшує ймовірність отримання більш серйозних поранень і вищого рівня смертності серед тих, кого врешті-решт евакуюють.
За даними українського Генерального штабу, з лютого 2022 року Росія зазнала понад 700 тисяч втрат, з яких приблизно 500 тисяч російських військовослужбовців були поранені.
Майже напевно, що такі масштаби втрат продовжують напружувати російську військово-медичну систему на всіх рівнях медичної допомоги, спричиняючи значні логістичні проблеми і призводячи до нестачі медичного персоналу.
Ці проблеми, ймовірно, зберігатимуться щонайменше протягом наступних трьох місяців, оцінили у Міноборони Британії.
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