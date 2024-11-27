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Пів мільйона поранених: британська розвідка оцінила рівень медицини у армії РФ

Бунт в армії РФ

Масштаби поранень серед російських військових на фронті в Україні напружують російську військово-медичну систему на всіх рівнях медичної допомоги.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну в середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Британські оглядачі нагадують, що російське незалежне агентство Astra News повідомило 14 листопада про бунт, який через неналежне медичне обслуговування вчинили десятки поранених російських солдатів у Новосибірську.

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Солдати з 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу поскаржилися на жорстоке поводження з боку командира частини і не захотіли повертатися на фронт без належного лікування.

Кажуть, що вони побили вікна і пошкодили казарми, а 10 солдатів втекли з частини.

Нестача бронетехніки і постійна загроза застосування безпілотних літальних апаратів призводить до значних затримок з евакуацією поранених російських солдатів, йдеться в огляді.

Це майже напевно збільшує ймовірність отримання більш серйозних поранень і вищого рівня смертності серед тих, кого врешті-решт евакуюють.

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За даними українського Генерального штабу, з лютого 2022 року Росія зазнала понад 700 тисяч втрат, з яких приблизно 500 тисяч російських військовослужбовців були поранені.

Майже напевно, що такі масштаби втрат продовжують напружувати російську військово-медичну систему на всіх рівнях медичної допомоги, спричиняючи значні логістичні проблеми і призводячи до нестачі медичного персоналу.

Ці проблеми, ймовірно, зберігатимуться щонайменше протягом наступних трьох місяців, оцінили у Міноборони Британії.

Автор: 

армія рф (17160) Велика Британія (5535) поранення (2793) зовнішня розвідка (463)


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Топ коментарі
+12
1. Вони вкрай рідко евакуюють своїх 300-х. За 200 взагалі мовчу. Особисто бачив як вони закидали лепестками свої ж позиції. І потім кинули тих, хто там підірвався. Їдемо на бехі, спостерігаю картину. там валяється з відірваною стопою, кричить не своїм голосом, в 100 метрах ще один такий сами. Капєц, корочє. І пристрелити не можна, бо купа народу це бачить.
2. Вони не знають, що таке турнікети. Поголовно користуються гумовими жгутами Есмарха, що від старості відразу лопаються.
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27.11.2024 15:26
+7
Постійно нагадую що не завжди варто добивати кацапських "підранків" і витрачати на них бк. Якщо очевидна інвалідність і подальша непридатність до служби в окупаційному війську кацап має залишатися живим. Його лікування та утримання ляже на бюджет **********, а його жалюгідне існування наглядно демонструватиме кацапам невідворотність покарання окупантам. Іншими словами, наш девіз "Більше окупантів-інвалідів!".
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27.11.2024 15:32
+2
Дарвін хазяйнує.
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27.11.2024 15:34
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Кароч, піззец Раші!
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27.11.2024 15:25 Відповісти
1. Вони вкрай рідко евакуюють своїх 300-х. За 200 взагалі мовчу. Особисто бачив як вони закидали лепестками свої ж позиції. І потім кинули тих, хто там підірвався. Їдемо на бехі, спостерігаю картину. там валяється з відірваною стопою, кричить не своїм голосом, в 100 метрах ще один такий сами. Капєц, корочє. І пристрелити не можна, бо купа народу це бачить.
2. Вони не знають, що таке турнікети. Поголовно користуються гумовими жгутами Есмарха, що від старості відразу лопаються.
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27.11.2024 15:26 Відповісти
Дарвін хазяйнує.
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27.11.2024 15:34 Відповісти
Перед смертю страждали, це добре...
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27.11.2024 15:52 Відповісти
Постійно нагадую що не завжди варто добивати кацапських "підранків" і витрачати на них бк. Якщо очевидна інвалідність і подальша непридатність до служби в окупаційному війську кацап має залишатися живим. Його лікування та утримання ляже на бюджет **********, а його жалюгідне існування наглядно демонструватиме кацапам невідворотність покарання окупантам. Іншими словами, наш девіз "Більше окупантів-інвалідів!".
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27.11.2024 15:32 Відповісти
Я про це писав ще з 2022-го...
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27.11.2024 16:46 Відповісти
Особливо важко мобільним крематоріям.
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27.11.2024 15:34 Відповісти
Хер на них.Хоч би і всі видохли,не було б і розмов про цей непотріб.
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27.11.2024 15:46 Відповісти
Ваня, попробуй еще раз, а то кроме тебя никто не понял, что ты квакнул здесь
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27.11.2024 17:52 Відповісти
На мене так це дуже файна новина. Чим більше ************ здохнуть в муках тим краще.
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27.11.2024 16:12 Відповісти
 
 