Полоненого британця Андерсона арештував суд Курської області, - росЗМІ
Британського добровольця Джеймса Андерсона, який воював на боці України та напередодні був взятий у полон, арештував суд російського Курська.
Про це повідомили російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Засідання проходило у закритому режимі.
Влада РФ звинувачує Андерсона у нібито незаконному перетині державного кордону Росії та участі в бойових діях у складі ЗСУ на території Курської області.
Росіяни взяли в полон британського добровольця Андерсона
Напередодні російські пропагандистські ЗМІ оприлюднили відео із чоловіком у військовій формі, який представляється 22-річним Джеймсом Скоттом Рісом Андерсоном з Великої Британії. Росіяни стверджують, що полонили британця нібито на території Курської області.
Андерсон розповів, що раніше служив зв’язківцем у британській армії до 2023 року, а потім долучився до українського "Інтернаціонального легіону" для боротьби з Росією.
Глава МЗС Британії Девід Леммі сказав: "Ми зробимо все можливе, щоб надати цьому громадянину Великобританії всю можливу підтримку".
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