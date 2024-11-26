Полоненого британця Андерсона арештував суд Курської області, - росЗМІ

Британського добровольця Джеймса Андерсона, який воював на боці України та напередодні був взятий у полон, арештував суд російського Курська.

Про це повідомили російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Засідання проходило у закритому режимі.

Влада РФ звинувачує Андерсона у нібито незаконному перетині державного кордону Росії та участі в бойових діях у складі ЗСУ на території Курської області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гранатометники полку Калиновського нищать окупантів поблизу Липців на Харківщині. ВIДЕО

Росіяни взяли в полон британського добровольця Андерсона

Напередодні російські пропагандистські ЗМІ оприлюднили відео із чоловіком у військовій формі, який представляється 22-річним Джеймсом Скоттом Рісом Андерсоном з Великої Британії. Росіяни стверджують, що полонили британця нібито на території Курської області.

Андерсон розповів, що раніше служив зв’язківцем у британській армії до 2023 року, а потім долучився до українського "Інтернаціонального легіону" для боротьби з Росією.

Глава МЗС Британії Девід Леммі сказав: "Ми зробимо все можливе, щоб надати цьому громадянину Великобританії всю можливу підтримку".

Також дивіться: Спецпризначенці ССО зненацька атакували ворожу позицію на Курщині та ліквідували двох росіян. ВIДЕО