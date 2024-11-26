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Пленного британца Андерсона арестовал суд Курской области, - росСМИ

Британського добровольця Андресона заарештували у Росії

Британского добровольца Джеймса Андерсона, который воевал на стороне Украины и накануне был взят в плен, арестовал суд российского Курска.

Об этом сообщили российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Власти РФ обвиняют Андерсона в якобы незаконном пересечении государственной границы России и участии в боевых действиях в составе ВСУ на территории Курской области.

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Россияне взяли в плен британского добровольца Андерсона

Накануне российские пропагандистские СМИ обнародовали видео с мужчиной в военной форме, который представляется 22-летним Джеймсом Скоттом Рисом Андерсоном из Великобритании. Россияне утверждают, что взяли британца в плен якобы на территории Курской области.

Андерсон рассказал, что ранее служил связистом в британской армии до 2023 года, а затем присоединился к украинскому "Интернациональному легиону" для борьбы с Россией.

Глава МИД Британии Дэвид Лемми сказал: "Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить этому гражданину Великобритании всю возможную поддержку".

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26.11.2024 13:04 Ответить
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26.11.2024 15:49 Ответить
 
 