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РФ заявила, що взяла в полон британця Андерсона, який воював на боці України у Курській області. МЗС Британії відреагувало. ВIДЕО

22-річний громадянин Великої Британії Джеймс Скотт Ріс Андерсон, який воює на боці України, ймовірно, був захоплений російськими військами в Курській області РФ. 

Про це пише BBC, передає Цензор.НЕТ.

Британець долучився до "Інтернаціонального легіону"

Так, на відео, опублікованому проросійськими телеграм-каналами та пропагандистським агентством ТАСС на вихідних, видно чоловіка у військовій формі, який представляється 22-річним Джеймсом Скоттом Рісом Андерсоном з Великої Британії. Росіяни стверджують, що полонили британця нібито на території Курської області.

Говорячи з чітким англійським акцентом, Андерсон каже, що раніше служив зв’язківцем у британській армії до 2023 року, а потім долучився до українського "Інтернаціонального легіону" для боротьби з Росією.

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На відео 22-річний Джеймс Андерсен перебуває зі зв’язаними руками й в якийсь момент зі скотчем на очах. Чоловік описує подорож до України з Британії: "Я прилетів до Кракова, Польща, з Лондона Лутон. Звідти автобусом до Медики в Польщі, до українського кордону".

Реакція МЗС Британії

Кадри не пройшли незалежну перевірку, і залишається незрозумілим, коли й де було записано відео.

Як зазначає BBC, глава МЗС Британії Девід Леммі сказав: "Ми зробимо все можливе, щоб надати цьому громадянину Великобританії всю можливу підтримку".

Відповідаючи на запитання про повідомлення про захоплення Андерсона, міністр сказав, що "отримав інформацію про цей розвиток подій за останні пару днів".

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Батько британського добровольця розповів, що був "шокований" після того, як український командир його сина повідомив йому, що Джеймса взяли у полон.

За його словами, він намагався переконати сина не йти в українські війська, а тепер боїться за свою безпеку.

Автор: 

Велика Британія (5575) полонені (2261) Курськ (1103) Леммі Девід (48)


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Топ коментарі
+75
Підкажу британцям гарний спосіб забрати хлопця додому.В Британії вештається багато дітей рашистів.Знаходять вони у синульки-пі...дра Соловьєва наприклад зброю і наркотики...
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25.11.2024 21:18
+31
Пригадуємо хто з дітей еліти рф живе у Лондоні... Обмінний фонд. А бажано всіх передати Україні: "розселити" по Донбасу на передку, та війна миттєво закінчиться. Табакеркою, чи що там буде...
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25.11.2024 21:25
+26
До речі дієвий спосіб для України. Тут рашистської нечисті вистачить всіх полонених обміняти і ще залишиться.
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25.11.2024 21:33
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Підкажу британцям гарний спосіб забрати хлопця додому.В Британії вештається багато дітей рашистів.Знаходять вони у синульки-пі...дра Соловьєва наприклад зброю і наркотики...
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25.11.2024 21:18 Відповісти
До речі дієвий спосіб для України. Тут рашистської нечисті вистачить всіх полонених обміняти і ще залишиться.
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25.11.2024 21:33 Відповісти
Зєля багато коштує, поки він у владі. Коли його шоблу скинуть, то за нього пуйло і рубля не дасть
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25.11.2024 21:57 Відповісти
Это гамно на роисе никому не нужно, поэтому и обменять его ни на кого нельзя.
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25.11.2024 22:07 Відповісти
"Іх же оружиєм...", - як співав Висоцький
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25.11.2024 21:47 Відповісти
Вони просто взяли і посадили Евана Гершковича,а потім обміняли на своїх вбивць і шпигунів.
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25.11.2024 21:55 Відповісти
і соловьов одразу відхрещується від синульки. це ж русня.
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25.11.2024 22:10 Відповісти
Це як варіант.Можна багато чого.Арештувать тіньові танкера,гроші в офшорах, і т.д.В решті решт англієць простий солдат.Він має цінність тільки для пропаганди.
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25.11.2024 22:27 Відповісти
я впевнений серія терактів у метро маськви швидко припинить війну
але то шурік, не наші методи
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26.11.2024 06:00 Відповісти
Брєд. Такі речі роблять тільки недорозвинені росіяни.
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25.11.2024 22:16 Відповісти
Ти наївний як дитина.Почитай історію SIS.
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25.11.2024 22:44 Відповісти
А ти розумний як усякий ростроль
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25.11.2024 23:24 Відповісти
ви не знаєте англію. Вони так ніколи не зроблять бо це нетолерантно і незаконно.
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26.11.2024 01:52 Відповісти
а хто з них підор бо з тексту не ясно

шуткую, обоє!!! 😁
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26.11.2024 05:34 Відповісти
Так кацапи верещать з кожного утюга, що воюють з НАТО! За три роки одного британця, який і в НАТО не вступав
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25.11.2024 21:22 Відповісти
Пригадуємо хто з дітей еліти рф живе у Лондоні... Обмінний фонд. А бажано всіх передати Україні: "розселити" по Донбасу на передку, та війна миттєво закінчиться. Табакеркою, чи що там буде...
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25.11.2024 21:25 Відповісти
Там ще багато ********* нашої єліти патріотів, чим більше тим краще!!!
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25.11.2024 21:34 Відповісти
Ви мабуть здивуєтесь але ні америкоси ні брити так масштабно не мислять і в тому їхня біда вони навіть і не позволять собі подумати що можна взяти під варту якось русснявого вилупка і обміняти потім а кацапам це як не х*й делать
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25.11.2024 21:35 Відповісти
Ти хочеш сказати що в них є моральні принципи і повага до закону.На перший погляд так,але і не так.Ірангейт,Вотергейт,шашні з комуністичним Китаєм і т.д.
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25.11.2024 21:52 Відповісти
це все робиться неофіційно, командами яки "ніхто й звати їх ніяк"
їм пох на мораль та закон, вони виконують завдання
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26.11.2024 06:06 Відповісти
Якщо всіх опаришей по світу позбирати - можна і війну закінчити, і полонених з дітьми повернути, і кордони, і репарації отримати..

Он доньку пу!, яка в США живе, нехай до нас перевезуть..

От чому кацапи себе так поводять? Від безкарності..як вони казали? А перед собою пустимо жінок і дітей? То зібрати всю їх кончену рідню й на нуль..моментально все б закінчилось..
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25.11.2024 21:35 Відповісти
Кацапські жінки і діти - це орчихи з орчатами
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25.11.2024 22:06 Відповісти
Тобто??? Вони будуть вбивати наших дітей, а ми будемо тільки траур оголошувати???

Так, я пропоную сіметричні відповіді. Валити по енергетиці, водогонам, шпиталям, лікарням, брати заручників. А не тільки військові цілі.
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25.11.2024 22:14 Відповісти
Но, но, но. Следите за своими словами. Вы так 436-ю с пола поднимите. И редактора подставьте.
Шоб худого за царя не болтал народ зазря, действуй строго по закону. То Есть действуй втихаря.
Марина, удалите пост
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25.11.2024 23:43 Відповісти
Тобто??? Яка ще 436?? Я не пропоную почати війну проти мирної країни! Я пропоную наносити реально симетричні удари!!

Сергію, за Вашою логікою, всіх, хто зараз:
1. Знаходиться на курвщині
2. Запускають дрони на мокшандію
3. Ракетами луплять по сокшанським волостям
4. Дали добро на проведення операції

наразі всі під 436 ст ККУ?? Не смішіть. Тоді всіх за грати. Разом з презом - то його операція.
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26.11.2024 00:21 Відповісти
він тролить
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26.11.2024 06:09 Відповісти
це було типу жарт?
тупий до усрачки
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26.11.2024 06:08 Відповісти
Це ж москалі. Їм посрати на свою рідню.
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25.11.2024 22:12 Відповісти
Ну то заодно й перевіримо, наскільки їм поф. Якщо пофігу - то чого світова спільнота москалями так переймається??
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25.11.2024 22:16 Відповісти
Це не дуже добре, що британець потрапив до полону. Кацапи використають його по-повній і на всіх рівнях. Але вони його і пальцем не тронуть, бо показали показали світу.
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25.11.2024 21:59 Відповісти
Навіщо було іноземця саме в Курську область? Вистачає і без Курська де воювати. А так, да, два тижні виття буде, але головне, Британію шантажувати будуть
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25.11.2024 22:18 Відповісти
Ну ты ж не прикрыл их, наверное на другом участке фронта воюешь, вот и пришло им линять.
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25.11.2024 22:09 Відповісти
втікачам в сша слова не давали
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25.11.2024 22:22 Відповісти
иди в спам, кацап!
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25.11.2024 22:11 Відповісти
коли в україну повернешся, утікач ?
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25.11.2024 22:23 Відповісти
Зазвичай такі клоуни як ти ліняють перші. А інтернаціональний легіон - один з найбоєздатніших підрозділів.
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25.11.2024 22:14 Відповісти
ну то й що?? За Україну воюють і британці і грузини і фіни, і ще багато хто. Це не заборонено міжнародним законодавством. А от в кацапів "легальні" тільки північнокорейці. Всі інші - таджики, індуси, непальці і ще багато хто відправлені на війну в НЕЗАКОННИЙ спосіб, шляхом примусу за якісь скоєні ними ніби то злочини чи шляхом обману.
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26.11.2024 14:06 Відповісти
Мене ще більше бісить - який бовдур послав цього британця на курщину та ще й у саме пекло??? В Україні попасти в полон кацапам ще й британцю - погана історія, а зараз руснявим медіапомийкам прям джекпот...
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26.11.2024 15:22 Відповісти
Там зараз такий бардак з тією курщиною, не зрозуміло хто за що відповідає.
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26.11.2024 19:23 Відповісти
 
 