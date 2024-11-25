РФ заявила, що взяла в полон британця Андерсона, який воював на боці України у Курській області. МЗС Британії відреагувало. ВIДЕО

22-річний громадянин Великої Британії Джеймс Скотт Ріс Андерсон, який воює на боці України, ймовірно, був захоплений російськими військами в Курській області РФ.

Про це пише BBC, передає Цензор.НЕТ.

Британець долучився до "Інтернаціонального легіону"

Так, на відео, опублікованому проросійськими телеграм-каналами та пропагандистським агентством ТАСС на вихідних, видно чоловіка у військовій формі, який представляється 22-річним Джеймсом Скоттом Рісом Андерсоном з Великої Британії. Росіяни стверджують, що полонили британця нібито на території Курської області.

Говорячи з чітким англійським акцентом, Андерсон каже, що раніше служив зв’язківцем у британській армії до 2023 року, а потім долучився до українського "Інтернаціонального легіону" для боротьби з Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія запровадила санкції щодо десятків кораблів "тіньового флоту" РФ

На відео 22-річний Джеймс Андерсен перебуває зі зв’язаними руками й в якийсь момент зі скотчем на очах. Чоловік описує подорож до України з Британії: "Я прилетів до Кракова, Польща, з Лондона Лутон. Звідти автобусом до Медики в Польщі, до українського кордону".

Реакція МЗС Британії

Кадри не пройшли незалежну перевірку, і залишається незрозумілим, коли й де було записано відео.

Як зазначає BBC, глава МЗС Британії Девід Леммі сказав: "Ми зробимо все можливе, щоб надати цьому громадянину Великобританії всю можливу підтримку".

Відповідаючи на запитання про повідомлення про захоплення Андерсона, міністр сказав, що "отримав інформацію про цей розвиток подій за останні пару днів".

Дивіться також: 3 ОШБр зачистила Копанки на Харківщині, куди прорвалися окупанти, та захопила нову партію полонених. ВIДЕО

Батько британського добровольця розповів, що був "шокований" після того, як український командир його сина повідомив йому, що Джеймса взяли у полон.

За його словами, він намагався переконати сина не йти в українські війська, а тепер боїться за свою безпеку.