РФ заявила, що взяла в полон британця Андерсона, який воював на боці України у Курській області. МЗС Британії відреагувало. ВIДЕО
22-річний громадянин Великої Британії Джеймс Скотт Ріс Андерсон, який воює на боці України, ймовірно, був захоплений російськими військами в Курській області РФ.
Про це пише BBC, передає Цензор.НЕТ.
Британець долучився до "Інтернаціонального легіону"
Так, на відео, опублікованому проросійськими телеграм-каналами та пропагандистським агентством ТАСС на вихідних, видно чоловіка у військовій формі, який представляється 22-річним Джеймсом Скоттом Рісом Андерсоном з Великої Британії. Росіяни стверджують, що полонили британця нібито на території Курської області.
Говорячи з чітким англійським акцентом, Андерсон каже, що раніше служив зв’язківцем у британській армії до 2023 року, а потім долучився до українського "Інтернаціонального легіону" для боротьби з Росією.
На відео 22-річний Джеймс Андерсен перебуває зі зв’язаними руками й в якийсь момент зі скотчем на очах. Чоловік описує подорож до України з Британії: "Я прилетів до Кракова, Польща, з Лондона Лутон. Звідти автобусом до Медики в Польщі, до українського кордону".
Реакція МЗС Британії
Кадри не пройшли незалежну перевірку, і залишається незрозумілим, коли й де було записано відео.
Як зазначає BBC, глава МЗС Британії Девід Леммі сказав: "Ми зробимо все можливе, щоб надати цьому громадянину Великобританії всю можливу підтримку".
Відповідаючи на запитання про повідомлення про захоплення Андерсона, міністр сказав, що "отримав інформацію про цей розвиток подій за останні пару днів".
Батько британського добровольця розповів, що був "шокований" після того, як український командир його сина повідомив йому, що Джеймса взяли у полон.
За його словами, він намагався переконати сина не йти в українські війська, а тепер боїться за свою безпеку.
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але то шурік, не наші методи
шуткую, обоє!!! 😁
їм пох на мораль та закон, вони виконують завдання
Он доньку пу!, яка в США живе, нехай до нас перевезуть..
От чому кацапи себе так поводять? Від безкарності..як вони казали? А перед собою пустимо жінок і дітей? То зібрати всю їх кончену рідню й на нуль..моментально все б закінчилось..
Так, я пропоную сіметричні відповіді. Валити по енергетиці, водогонам, шпиталям, лікарням, брати заручників. А не тільки військові цілі.
Шоб худого за царя не болтал народ зазря, действуй строго по закону. То Есть действуй втихаря.
Марина, удалите пост
Сергію, за Вашою логікою, всіх, хто зараз:
1. Знаходиться на курвщині
2. Запускають дрони на мокшандію
3. Ракетами луплять по сокшанським волостям
4. Дали добро на проведення операції
наразі всі під 436 ст ККУ?? Не смішіть. Тоді всіх за грати. Разом з презом - то його операція.
тупий до усрачки