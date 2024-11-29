Вечером враг атаковал Никополь из РСЗО "Град", утром атаковал город дроном-камикадзе

Вчера поздно вечером враг атаковал Никополь из РСЗО "Град". Утром оккупанты ударили по городу дроном-камикадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Вчера российская армия еще раз попала по Никопольщине. Ударила по райцентру из РСЗО "Град". Прошло без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

Лысак также отметил, что до позднего вечера в области работали силы ПВО по вражеским целям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 20 раз россияне атаковали Никопольщину БпЛА и из артиллерии: Ранен мужчина, повреждены дома, инфраструктура, предприятие газопровод и ЛЭП. ФОТОрепортаж