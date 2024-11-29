Вечером враг атаковал Никополь из РСЗО "Град", утром атаковал город дроном-камикадзе
Вчера поздно вечером враг атаковал Никополь из РСЗО "Град". Утром оккупанты ударили по городу дроном-камикадзе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Вчера российская армия еще раз попала по Никопольщине. Ударила по райцентру из РСЗО "Град". Прошло без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.
Лысак также отметил, что до позднего вечера в области работали силы ПВО по вражеским целям.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль