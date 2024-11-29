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Вечером враг атаковал Никополь из РСЗО "Град", утром атаковал город дроном-камикадзе

Обстріли Нікопольщини 28 листопада

Вчера поздно вечером враг атаковал Никополь из РСЗО "Град". Утром оккупанты ударили по городу дроном-камикадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Вчера российская армия еще раз попала по Никопольщине. Ударила по райцентру из РСЗО "Град". Прошло без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

Лысак также отметил, что до позднего вечера в области работали силы ПВО по вражеским целям.

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обстрел (26872) Никополь (1002) Днепропетровская область (3840)


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