Более 20 раз россияне атаковали Никопольщину БпЛА и из артиллерии: ранены мужчины, повреждены дома, инфраструктура, предприятие, газопровод и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня российская армия атаковала Никопольский район Днепропетровской области более 20 раз, враг применял беспилотники и артиллерию.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под обстрелами находились Никополь, Покровская, Мировская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады.



В результате вражеских атак пострадал 33-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Кроме того, повреждены 11 частных домов, 6 хозяйственных построек, гараж, мопед. А также инфраструктура и коммунальное предприятие. Зацепило линию электропередач и газопровод.

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Также глава ОВА добавил, что вечером в области работает ПВО.



"На Днепропетровщине продолжается воздушная тревога. До отбоя не покидайте безопасных мест", - призвал Лысак.













