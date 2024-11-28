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Более 20 раз россияне атаковали Никопольщину БпЛА и из артиллерии: ранены мужчины, повреждены дома, инфраструктура, предприятие, газопровод и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня российская армия атаковала Никопольский район Днепропетровской области более 20 раз, враг применял беспилотники и артиллерию.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под обстрелами находились Никополь, Покровская, Мировская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады.

В результате вражеских атак пострадал 33-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Обстріли Нікопольщини 28 листопада

Кроме того, повреждены 11 частных домов, 6 хозяйственных построек, гараж, мопед. А также инфраструктура и коммунальное предприятие. Зацепило линию электропередач и газопровод.

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Обстріли Нікопольщини 28 листопада
Обстріли Нікопольщини 28 листопада

Также глава ОВА добавил, что вечером в области работает ПВО.

"На Днепропетровщине продолжается воздушная тревога. До отбоя не покидайте безопасных мест", - призвал Лысак.

Обстріли Нікопольщини 28 листопада
Обстріли Нікопольщини 28 листопада
Обстріли Нікопольщини 28 листопада
Обстріли Нікопольщини 28 листопада
Обстріли Нікопольщини 28 листопада
Обстріли Нікопольщини 28 листопада
Обстріли Нікопольщини 28 листопада

Автор: 

обстрел (26872) Никополь (1002) Днепропетровская область (3840) Никопольский район (164)


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