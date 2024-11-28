Более 20 раз россияне атаковали Никопольщину БпЛА и из артиллерии: ранены мужчины, повреждены дома, инфраструктура, предприятие, газопровод и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня российская армия атаковала Никопольский район Днепропетровской области более 20 раз, враг применял беспилотники и артиллерию.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под обстрелами находились Никополь, Покровская, Мировская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады.
В результате вражеских атак пострадал 33-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Кроме того, повреждены 11 частных домов, 6 хозяйственных построек, гараж, мопед. А также инфраструктура и коммунальное предприятие. Зацепило линию электропередач и газопровод.
Также глава ОВА добавил, что вечером в области работает ПВО.
"На Днепропетровщине продолжается воздушная тревога. До отбоя не покидайте безопасных мест", - призвал Лысак.
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