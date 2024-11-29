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Новости Война
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"Заморозка" войны без справедливого мира - самый плохой вариант, - экспрезидент Польши Квасьневский

Експрезидент Польщі Кваснєвський застеріг від замороження війни в Україні

Замороженный конфликт в Украине пойдет только на пользу российскому диктатору Владимиру Путину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью литовскому вещателю LRT заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский.

"Замороженный конфликт - это не мир - это просто замороженная война, которая, я думаю, пойдет на пользу Путину. Это дает ему время перегруппировать армию, произвести больше боеприпасов, и это трагическая новость для Украины, потому что Украина не вернет ни потерянных территорий, ни сможет спланировать свое будущее, потому что она никогда не узнает, когда эта война может возобновиться", - сказал экс-президент.

И добавил, что хотя замораживание конфликта выглядит привлекательно чем продолжающаяся война, но это не будет способствовать и прогрессу Украины в процессе переговоров о вступлении в ЕС

"Для Украины замороженная война, которая не является миром - очень плохое решение. А еще оно создает большую неопределенность назад, потому что мы не знаем, когда Путин снова начнет боевые действия", - отметил Квасьневский.

"Важно помнить, что главной проблемой сегодня является не Украина или то, чего хочет Украина, а Путин и его агрессивная, преступная политика. Он хочет всю Украину - не половину, не четверть, а всю, и будет пытаться достичь этого разными способами. Мы должны это понимать", - подчеркнул экс-президент Польши.

Напомним, ранее в Кремле отвергли возможность "заморозки" войны против Украины по линии боевого соприкосновения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В МИД прокомментировали заявление Туска о возможности прекращения огня: Ничего об Украине без Украины

Автор: 

Квасьневский (308) перемирие (1584)


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Топ комментарии
+8
Це піде в перш завсе на користь українцям,їх життям!!! Потім час сам розсудить і може таки настане чорний лебідь для московії, якого так чекають мрійники і загроза тимчасово зникне. Адже перехід московії до "мирного" життя створює не менший комплекс проблем як і у нас. Але головне що саме цінне країни-життя громадян України і в загалі життя більше не під загрозою. А для вас европейців, це так створює діскомфорт неприємностей, що Україна почне відновлення,від вас частково але почнуть повертатися робочі руки і треба буде шукати нові відмазки чому ви не хочете прискорено приймати Україну до ЕС.
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29.11.2024 09:30
+8
Так, бо тоді русня ще переключиться на протистояння з Польщею. Нехай краще вічно воюють в Україні і добивають українців, а поляки поки скуповуватимуть озброєння за європейські гроші.
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29.11.2024 09:36
+7
Правильно!
Хай Україна сточиться нанівець. Як той кіт, від якого до батареї доїхали лише вушка!
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29.11.2024 09:41
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Причому для всього світу. Бо рощв'язавши війну пуйло дав приклад іншим держимордам розпочати свої війни по всьому світу.
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29.11.2024 09:15 Ответить
Це піде в перш завсе на користь українцям,їх життям!!! Потім час сам розсудить і може таки настане чорний лебідь для московії, якого так чекають мрійники і загроза тимчасово зникне. Адже перехід московії до "мирного" життя створює не менший комплекс проблем як і у нас. Але головне що саме цінне країни-життя громадян України і в загалі життя більше не під загрозою. А для вас европейців, це так створює діскомфорт неприємностей, що Україна почне відновлення,від вас частково але почнуть повертатися робочі руки і треба буде шукати нові відмазки чому ви не хочете прискорено приймати Україну до ЕС.
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29.11.2024 09:30 Ответить
Ти теж мрійник? теж чекаєш?
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29.11.2024 09:36 Ответить
Не мрійник містер Януковощ,а реаліст і людиноцентріст. І чекаю я тільки одного- закінчення збройної компоненти цієї війни,все інше у руках політиків.
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29.11.2024 09:46 Ответить
А за кого на майбутніх виборах голосувати будеш? Прізвище.
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29.11.2024 09:53 Ответить
Дивлячісь яке меню буде. Не за ЗА і так званих соросят, в першому турі так точно. Досі-вже наїлися з юшкою некомпітентної политики. Але поки що теоретичний список кандидатів виглядає мяко кажучи плачевно.
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29.11.2024 10:06 Ответить
Зрозуміло. Хто завгодно тільки не Порошенко.
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29.11.2024 10:19 Ответить
З чого це такі виводи. Просто скорійш за все його кандідатура не прохідна,тому і виніс за скоби. Порошенко це найдосвідченійший політик якій вміє в таємну геополітику "старої школи" і мудрість його можливо ще оцінять свого часу.
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29.11.2024 10:28 Ответить
Залужний лучший из реальных кандидатов.
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29.11.2024 11:33 Ответить
Так, якщо прем'єром Порошенка!
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29.11.2024 12:04 Ответить
росія піде на "заморозку" лише на вигідних для себе (і невигідних для нас) умовах.
У світлі останніх подій на фронті наршика заявила, що взагалі ніякої "заморозки" не буде, тільки повна безумовна капітуляція України влаштує роісю.
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29.11.2024 10:22 Ответить
Та і ми теж багато чого заявляємо-безперечно справедливого тут питань нема,але нереалістичного у механізмах досягнення. Звісно що для нас це буде дуже непріємно, з якимись втратами і далеко від ідеалістичних цілей. Але це вибір в умовах "погано чи дуже дуже погано" І поки що є опція "погано" Так що тільки реальні переговори між всіма сторнами і документи, а не балачки покажуть компроміси сторін.
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29.11.2024 10:36 Ответить
У москви ціль - знищення України. У той чи інший спосіб. Вона не відверне. Можна тільки силою відігнати. Отже, якщо москва на щось погоджується, не отримавши криваву юшку на своїй пиці, значить, це їй вигідно. На фронті кривава юшка на пиці України, отже...
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29.11.2024 10:42 Ответить
Може краще відсидітися, як Франція під час 2ї світової, поки довбануті відморозки не полізуть на США (а вони полізуть) і ті їм не вставлять
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29.11.2024 12:09 Ответить
Так, бо тоді русня ще переключиться на протистояння з Польщею. Нехай краще вічно воюють в Україні і добивають українців, а поляки поки скуповуватимуть озброєння за європейські гроші.
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29.11.2024 09:36 Ответить
Тобто ти за входження України у склад росіі і тоді росіяни припинять добивати українців...?
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29.11.2024 09:40 Ответить
"заморозка війни"-це вже в Україні куйло випробував ,разом із агенткою Меркель .котра "холодильник Донбас і Крим" навязала ,німецька потвора ,Україні і українському народові,за згоди США І ЄС, в 2014 році.За період з 2014 року по 2022 світова спільнота відгодовувала рашистського кровожерливого монстра,котрий відкрив "ворота пекла" на землі.показавши свою личину антихриста..."ЗАМОРОЗКА ВІЙНИ"-це "заморозка" США ЄС І НАТО .та всіх міжнародних інституцій в тому стані в якому вони є і їм буде навязана "нова докрита диктаторських режимів" в управлінні світовою спільнотою заснована на "праві сили"
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29.11.2024 09:40 Ответить
Правильно!
Хай Україна сточиться нанівець. Як той кіт, від якого до батареї доїхали лише вушка!
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29.11.2024 09:41 Ответить
А що ти пропонуєш?
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29.11.2024 09:58 Ответить
Приєднати одним ривком до московії, певно. Там хоч зброю дадуть вдосталь, і переконливо пояснять, за що зточуватись треба. Лугандону вже пояснили - от він і вже сточився. Та задоволений цим.
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29.11.2024 10:24 Ответить
Включить мозги он пропонует и глянуть хотя бы на карту Дипстейта.
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29.11.2024 11:31 Ответить
А ти що пропонуєш крім, як глянуть?
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29.11.2024 12:41 Ответить
Навіть і ...гм...щоб найгірший, то , мабуть, ні. Ось пан Касьянов для довбнів намагався вчора донести, що на горизонті більш реалістичніший варіант, але і найгірший до того ж.
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29.11.2024 10:04 Ответить
Якщо зараз заморозити бойові дії то від цього насамперед виграють кацапи. Це дасть їм змогу накопичити величезну кількість зброї яка вже виготовляється переведеною на військові рейки промисловістю ********** і суттєво покращити забезпечення цієї промисловості підсанкційними компонентами та виробничим обладнанням і умовах відсутності міжнародного тиску та українських ударів по військовим обєктам. Кацапи продовжать мобілізовувати населення окупованих регіонів України і готувати їх до співучасті у наступних військових злочинах. Далі вже буде "похід за повернення в стійло Варшавського блоку", створення союзу ********** з Китаєм, Іраном, КНДР і створення баз в Венесуелі. Потім завоювання Тайваню, "приєднання" беззахисних країні які не є членами НАТО по всій планеті. А хто їх захистить від такого монстра і чим? ...
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29.11.2024 10:53 Ответить
Всі такі розумні... То присилайте нам війська, повоюйте з нами пліч опліч,тоді й настане справедливий мир. А якщо ви думаєте, що одна Україна вам повинна здолати паРашу+КНДР+Іран+Китай, а ви при цьому попиватимите каву з круассанами, то ви - ідіоти.
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29.11.2024 11:26 Ответить
Прекращением огня для подготовки к следующей войне могут воспользоваться и московия и Украина. Никто этого не запрещает, было бы желание и мозги.
Кроме того, прекращения огня всегда дает плюс той стороне, которая Отступает и минус тем, кто Наступает...
На карту Дипстейт давно не смотрели?
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29.11.2024 11:30 Ответить
Порох не прохідний буде, охлос його не обере. А з тих що є Гундоса може добре перебити Залужний, але хз який він політик. А після такої катастрофи, до якої привів Гундосий виродок, потрібен просто супер-технарь з супер командою. Ми ж не знаємо ще чим і як війна закінчиться, скільки людей тут взагалі залишиться.
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29.11.2024 11:32 Ответить
Залужный лучший вариант из возможных.
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29.11.2024 11:34 Ответить
Найкращий - це наймані менеджери з Норвегії або Фінляндії, під контролем США та ЄС, мінімум на 30 років. Зі звітами, системою контролю якості керування, та всім тим, про що українці і не чули.

А чи гарний із Залужного політик (без досвіду, але ж гірше не буде, так..?) - це сильно залежить від його команди, програми, підтримки у політикумі, та взагалі-то його бажання кудись висуватися.
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29.11.2024 12:09 Ответить
 
 