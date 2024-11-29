"Заморозка" войны без справедливого мира - самый плохой вариант, - экспрезидент Польши Квасьневский
Замороженный конфликт в Украине пойдет только на пользу российскому диктатору Владимиру Путину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью литовскому вещателю LRT заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский.
"Замороженный конфликт - это не мир - это просто замороженная война, которая, я думаю, пойдет на пользу Путину. Это дает ему время перегруппировать армию, произвести больше боеприпасов, и это трагическая новость для Украины, потому что Украина не вернет ни потерянных территорий, ни сможет спланировать свое будущее, потому что она никогда не узнает, когда эта война может возобновиться", - сказал экс-президент.
И добавил, что хотя замораживание конфликта выглядит привлекательно чем продолжающаяся война, но это не будет способствовать и прогрессу Украины в процессе переговоров о вступлении в ЕС
"Для Украины замороженная война, которая не является миром - очень плохое решение. А еще оно создает большую неопределенность назад, потому что мы не знаем, когда Путин снова начнет боевые действия", - отметил Квасьневский.
"Важно помнить, что главной проблемой сегодня является не Украина или то, чего хочет Украина, а Путин и его агрессивная, преступная политика. Он хочет всю Украину - не половину, не четверть, а всю, и будет пытаться достичь этого разными способами. Мы должны это понимать", - подчеркнул экс-президент Польши.
Напомним, ранее в Кремле отвергли возможность "заморозки" войны против Украины по линии боевого соприкосновения.
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У світлі останніх подій на фронті наршика заявила, що взагалі ніякої "заморозки" не буде, тільки повна безумовна капітуляція України влаштує роісю.
Хай Україна сточиться нанівець. Як той кіт, від якого до батареї доїхали лише вушка!
Кроме того, прекращения огня всегда дает плюс той стороне, которая Отступает и минус тем, кто Наступает...
На карту Дипстейт давно не смотрели?
А чи гарний із Залужного політик (без досвіду, але ж гірше не буде, так..?) - це сильно залежить від його команди, програми, підтримки у політикумі, та взагалі-то його бажання кудись висуватися.