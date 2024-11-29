"Заморозка" войны без справедливого мира - самый плохой вариант, - экспрезидент Польши Квасьневский

Замороженный конфликт в Украине пойдет только на пользу российскому диктатору Владимиру Путину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью литовскому вещателю LRT заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский.

"Замороженный конфликт - это не мир - это просто замороженная война, которая, я думаю, пойдет на пользу Путину. Это дает ему время перегруппировать армию, произвести больше боеприпасов, и это трагическая новость для Украины, потому что Украина не вернет ни потерянных территорий, ни сможет спланировать свое будущее, потому что она никогда не узнает, когда эта война может возобновиться", - сказал экс-президент.

И добавил, что хотя замораживание конфликта выглядит привлекательно чем продолжающаяся война, но это не будет способствовать и прогрессу Украины в процессе переговоров о вступлении в ЕС

"Для Украины замороженная война, которая не является миром - очень плохое решение. А еще оно создает большую неопределенность назад, потому что мы не знаем, когда Путин снова начнет боевые действия", - отметил Квасьневский.

"Важно помнить, что главной проблемой сегодня является не Украина или то, чего хочет Украина, а Путин и его агрессивная, преступная политика. Он хочет всю Украину - не половину, не четверть, а всю, и будет пытаться достичь этого разными способами. Мы должны это понимать", - подчеркнул экс-президент Польши.

Напомним, ранее в Кремле отвергли возможность "заморозки" войны против Украины по линии боевого соприкосновения.

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