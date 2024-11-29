ПВО сбила 88 вражеских БПЛА из 132, 41 - локационно потерян, еще один вернулся в Россию, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 29 ноября российские захватчики атаковали Украину 132 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Враг запускал дроны из Орла, Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 88 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

Кроме того, в Воздушных силах отметили, что 41 БпЛА - локально потерян, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 1 беспилотник вернулся в Россию.

"В результате российской атаки в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома, пострадавшим оказывается помощь", - добавили военные.

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