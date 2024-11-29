Сутки на Донетчине: Под обстрелами находились три района, ранены три человека, повреждены частные дома и многоэтажка
За прошедшие сутки российские войска 8 раз атаковали населенные пункты Донецкой области, обстрелам подверглись Покровский, Краматорский и Бахмутский районы.
Как передает Цензор.НЕТ, об оперативной ситуация в области на утро 29 ноября рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Покровский район
В Курахово ранены 2 человека, в Успеновке повреждены 7 домов, в Анновке - 4 дома. В Покровске 2 дома разрушены и 10 повреждены. В Ровно Мирноградской громады поврежден дом.
Краматорский район
В Заречном в Лиманской громаде повреждены 2 дома. В Константиновке повреждены 8 частных домов.
Бахмутский район
В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, многоэтажка и нежилое помещение. В Северске повреждены 4 дома. В Торецке ранен человек, повреждены 2 дома.
Как отмечается, всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 159 человек, в том числе 17 детей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль