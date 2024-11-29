Сутки на Донетчине: Под обстрелами находились три района, ранены три человека, повреждены частные дома и многоэтажка

За прошедшие сутки российские войска 8 раз атаковали населенные пункты Донецкой области, обстрелам подверглись Покровский, Краматорский и Бахмутский районы.

Как передает Цензор.НЕТ, об оперативной ситуация в области на утро 29 ноября рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Курахово ранены 2 человека, в Успеновке повреждены 7 домов, в Анновке - 4 дома. В Покровске 2 дома разрушены и 10 повреждены. В Ровно Мирноградской громады поврежден дом.

Краматорский район

В Заречном в Лиманской громаде повреждены 2 дома. В Константиновке повреждены 8 частных домов.

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Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, многоэтажка и нежилое помещение. В Северске повреждены 4 дома. В Торецке ранен человек, повреждены 2 дома.

Как отмечается, всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 159 человек, в том числе 17 детей.

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