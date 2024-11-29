В Украине и России остаются тысячи военнопленных, которых еще не вернули домой. Из-за того, что страны не могут достичь соглашения по обмену, - WSJ

В Украине и России остаются тысячи военнопленных, которых государства еще не вернули домой. Причина заключается в том, что стороны часто не приходят к согласию по обмену пленными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

В издании отмечают, что около 8 000 украинских солдат сейчас находятся в плену в РФ, а в Украине - до 5 000 россиян. При этом отмечается, что страны не разглашают данные о количестве военнопленных.

"Украина испытывает проблемы из-за того, что россияне уже несколько месяцев неуклонно продвигаются на восточном фронте. В стране есть нехватка людей, а зима может еще сильнее ухудшить ситуацию с украинской энергетической инфраструктурой, если РФ начнет атаковать ее еще усерднее", - говорится в материале.

Одной из самых тяжелых проблем Украины, отмечает WSJ, является возвращение военнопленных домой. Украинцы считают, что Россия пытается воспользоваться этим. И хотя Украина и РФ регулярно проводят обмены военнопленными, тысячи человек все еще остаются в "серой зоне". Среди них есть и солдаты, которые попали в плен в первые дни полномасштабной войны.

Правительство Украины прибегает к различным схемам, чтобы вернуть своих солдат, даже предлагает собственных граждан, которые были обвинены в сотрудничестве с РФ, и кости шпиона советской эпохи, похороненного на западе страны, рассказали журналисты. Журналисты рассказали, что сотни украинцев отбывают наказание по обвинению в сотрудничестве с Россией в специальной тюрьме в 19 километрах от восточной линии фронта. В Киеве утверждают, что десятки из них подписали документы о том, что они согласны быть доставленными в РФ, но до сих пор таким образом обменяли только одного человека.

В издании добавили, что в Украине регулярно говорят о том, что РФ тянет время и использует военнопленных для давления на президента Владимира Зеленского. Кроме этого жены и матери украинских солдат часто проводят демонстрации в Киеве.

Кроме того, Украина обвиняет РФ в том, что страна пытается посеять недовольство среди родственников украинских военнопленных. Отмечается, что им звонят абоненты с российских телефонных номеров, которые призывают устраивать уличные протесты.

По словам журналистов, Россия считает, что Украина ставит нереальные условия для обмена военнопленными. Однако российский чиновник, ответственный за координацию обмена пленными, не ответил на просьбу о комментарии.

Военнопленные и правозащитные группы говорят о том, что в российских тюрьмах проводятся систематические пытки. Журналисты напомнили, что в июле один украинский солдат умер в российском плену от закрытой травмы грудной клетки, нанесенной тупым предметом. Это подтвердили результаты вскрытия, проведенные в Украине.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец хочет получить от РФ списки украинских военнопленных, которых Россия срочно готова вернуть.

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