Украина требует списки военнопленных, которых РФ готова срочно вернуть, - Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец хочет получить от РФ списки украинских военнопленных, которых Россия срочно готова вернуть.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram написал Лубинец.
"Как омбудсмен Украины желаю получить от уполномоченного по правам человека в России все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть", - говорится в сообщении.
По его словам, недавно российская сторона заявила о том, что Украина "не дает согласие", чтобы забрать определенных своих военнопленных. Именно поэтому он обратился к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы эти списки с гражданами Украины были предоставлены.
Лубинец подчеркнул, что Украина всегда готова принимать все списки и всех граждан. К тому же, как отметил омбудсмен, Украина всегда готова к проведению обменов военнопленными.
"Мы придерживаемся Женевских конвенций и международного гуманитарного права. Обычно тормозит эти процессы РФ. И использует это как метод воздействия на украинское общество", - утверждает Лубинец.
Напомним, в начале ноября в Монреале во время министерской конференции по вопросам человеческого измерения войны более 45 стран подписали обязательства вернуть в Украину захваченных Россией гражданских лиц, военнопленных и детей.
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вьо вимага. вимага. вимага, а всі клали болт на нього.
але ж зарплатня капає.....
Днями в Канаді відбулася чергова міжнародна конференція, на якій зібралися представники переважно західних країн. Ми зібралися, щоб поговорити про долю українських військовополонених, яких Росія нібито не видає. "Це абсолютно не так", - прогавкала мидовська шлюха Захарова.
Ну можно же использовать один термин, чтобы от заголовка и до конца текста не терялся настрой ?!
Навіть Гаага йому буде по фіг...