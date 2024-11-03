Украина требует списки военнопленных, которых РФ готова срочно вернуть, - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец хочет получить от РФ списки украинских военнопленных, которых Россия срочно готова вернуть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram написал Лубинец.

"Как омбудсмен Украины желаю получить от уполномоченного по правам человека в России все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть", - говорится в сообщении.

По его словам, недавно российская сторона заявила о том, что Украина "не дает согласие", чтобы забрать определенных своих военнопленных. Именно поэтому он обратился к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы эти списки с гражданами Украины были предоставлены.

Лубинец подчеркнул, что Украина всегда готова принимать все списки и всех граждан. К тому же, как отметил омбудсмен, Украина всегда готова к проведению обменов военнопленными.

"Мы придерживаемся Женевских конвенций и международного гуманитарного права. Обычно тормозит эти процессы РФ. И использует это как метод воздействия на украинское общество", - утверждает Лубинец.

Напомним, в начале ноября в Монреале во время министерской конференции по вопросам человеческого измерения войны более 45 стран подписали обязательства вернуть в Украину захваченных Россией гражданских лиц, военнопленных и детей.

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