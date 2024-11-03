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Украина требует списки военнопленных, которых РФ готова срочно вернуть, - Лубинец

Дмитро Лубінець

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец хочет получить от РФ списки украинских военнопленных, которых Россия срочно готова вернуть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram написал Лубинец.

"Как омбудсмен Украины желаю получить от уполномоченного по правам человека в России все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть", - говорится в сообщении.

По его словам, недавно российская сторона заявила о том, что Украина "не дает согласие", чтобы забрать определенных своих военнопленных. Именно поэтому он обратился к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы эти списки с гражданами Украины были предоставлены.

Лубинец подчеркнул, что Украина всегда готова принимать все списки и всех граждан. К тому же, как отметил омбудсмен, Украина всегда готова к проведению обменов военнопленными.

"Мы придерживаемся Женевских конвенций и международного гуманитарного права. Обычно тормозит эти процессы РФ. И использует это как метод воздействия на украинское общество", - утверждает Лубинец.

Напомним, в начале ноября в Монреале во время министерской конференции по вопросам человеческого измерения войны более 45 стран подписали обязательства вернуть в Украину захваченных Россией гражданских лиц, военнопленных и детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубинец обратился к ООН и МККК по поводу расстрела россиянами украинских военнопленных возле Селидово

Автор: 

военнопленные (1149) обмен (1468) Лубинец Дмитрий (483)


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головний вимагатор зе!дегенерат лубінець.
вьо вимага. вимага. вимага, а всі клали болт на нього.
але ж зарплатня капає.....
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03.11.2024 08:14 Ответить
Так, у ворога не вимагають, а просять якщо нема, що поставити на кон. Але Ішаковому сраколизателю з роспаспортом це невідомо!
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03.11.2024 09:48 Ответить
Імітатор діяльності.
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03.11.2024 08:21 Ответить
Київський режим відмовляється приймати додому майже 700 військовополонених зі Збройних сил України. Хоча вони були анонсовані російською стороною для обміну. Про це на короткому, але вкрай емоційному позаплановому брифінгу повідомила Лавровська полова, кацапка з МЗС РФ Марія Захарова.
Днями в Канаді відбулася чергова міжнародна конференція, на якій зібралися представники переважно західних країн. Ми зібралися, щоб поговорити про долю українських військовополонених, яких Росія нібито не видає. "Це абсолютно не так", - прогавкала мидовська шлюха Захарова.
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03.11.2024 09:51 Ответить
кацапські СМІ цю тему на парасії розганяють по повній. А наші мовчать, язики в опу засунули..типу вони 900+ пропонували забрати, а ми тільки на 200+ погодились..
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03.11.2024 11:47 Ответить
Требует -> хочет -> желает -> готова.
Ну можно же использовать один термин, чтобы от заголовка и до конца текста не терялся настрой ?!
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03.11.2024 11:12 Ответить
А Вам не здається дивним, що Росія дала наказ не брати військовополонених із ЗСУ, а просто вбивати їх...😥
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03.11.2024 11:27 Ответить
Якщо Путлер поверне в Укаїну українських дітей, то вийде сухим з води...
Навіть Гаага йому буде по фіг...
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03.11.2024 11:30 Ответить
 
 