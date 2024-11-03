Україна вимагає списки військовополонених, яких РФ готова терміново повернути, - Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець хоче отримати від РФ списки українських військовополонених, яких Росія терміново готова повернути.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram написав Лубінець.
"Як омбудсмен України бажаю отримати від уповноваженої з прав людини в Росії усі списки українських військовополонених, яких РФ терміново готова повернути", – йдеться у повідомленні.
За його словами, нещодавно російська сторона заявила про те, що Україна "не дає згоду", щоб забрати певних своїх військовополонених. Саме тому він звернувся до уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової, щоб ці списки з громадянами України були надані.
Лубінець наголосив, що Україна завжди готова приймати всі списки й всіх громадян. До того, як зазначив омбудсмен, Україна завжди готова до проведення обмінів військовополоненими.
"Ми дотримуємося Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права. Зазвичай гальмує ці процеси РФ. І використовує це як метод впливу на українське суспільство", – стверджує Лубінець.
Нагадаємо, на початку листопада у Монреалі під час міністерської конференції з питань людського виміру війни понад 45 країн підписали зобов’язання повернути в Україну захоплених Росією цивільних осіб, військовополонених і дітей.
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вьо вимага. вимага. вимага, а всі клали болт на нього.
але ж зарплатня капає.....
Днями в Канаді відбулася чергова міжнародна конференція, на якій зібралися представники переважно західних країн. Ми зібралися, щоб поговорити про долю українських військовополонених, яких Росія нібито не видає. "Це абсолютно не так", - прогавкала мидовська шлюха Захарова.
Ну можно же использовать один термин, чтобы от заголовка и до конца текста не терялся настрой ?!
Навіть Гаага йому буде по фіг...