Україна вимагає списки військовополонених, яких РФ готова терміново повернути, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець хоче отримати від РФ списки українських військовополонених, яких Росія терміново готова повернути.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram написав Лубінець.

"Як омбудсмен України бажаю отримати від уповноваженої з прав людини в Росії усі списки українських військовополонених, яких РФ терміново готова повернути", – йдеться у повідомленні.

За його словами, нещодавно російська сторона заявила про те, що Україна "не дає згоду", щоб забрати певних своїх військовополонених. Саме тому він звернувся до уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової, щоб ці списки з громадянами України були надані.

Лубінець наголосив, що Україна завжди готова приймати всі списки й всіх громадян. До того, як зазначив омбудсмен, Україна завжди готова до проведення обмінів військовополоненими.

"Ми дотримуємося Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права. Зазвичай гальмує ці процеси РФ. І використовує це як метод впливу на українське суспільство", – стверджує Лубінець.

Нагадаємо, на початку листопада у Монреалі під час міністерської конференції з питань людського виміру війни понад 45 країн підписали зобов’язання повернути в Україну захоплених Росією цивільних осіб, військовополонених і дітей.

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