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Україна вимагає списки військовополонених, яких РФ готова терміново повернути, - Лубінець

Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець хоче отримати від РФ списки українських військовополонених, яких Росія терміново готова повернути.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram написав Лубінець.

"Як омбудсмен України бажаю отримати від уповноваженої з прав людини в Росії усі списки українських військовополонених, яких РФ терміново готова повернути", – йдеться у повідомленні.

За його словами, нещодавно російська сторона заявила про те, що Україна "не дає згоду", щоб забрати певних своїх військовополонених. Саме тому він звернувся до уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової, щоб ці списки з громадянами України були надані.

Лубінець наголосив, що Україна завжди готова приймати всі списки й всіх громадян. До того, як зазначив омбудсмен, Україна завжди готова до проведення обмінів військовополоненими.

"Ми дотримуємося Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права. Зазвичай гальмує ці процеси РФ. І використовує це як метод впливу на українське суспільство", – стверджує Лубінець.

Нагадаємо, на початку листопада у Монреалі під час міністерської конференції з питань людського виміру війни понад 45 країн підписали зобов’язання повернути в Україну захоплених Росією цивільних осіб, військовополонених і дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ через розстріл росіянами цивільних у Селидовому: винних потрібно притягнути до відповідальності

Автор: 

військовополонені (1016) обмін (1248) Лубінець Дмитро (618)


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головний вимагатор зе!дегенерат лубінець.
вьо вимага. вимага. вимага, а всі клали болт на нього.
але ж зарплатня капає.....
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03.11.2024 08:14 Відповісти
Так, у ворога не вимагають, а просять якщо нема, що поставити на кон. Але Ішаковому сраколизателю з роспаспортом це невідомо!
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03.11.2024 09:48 Відповісти
Імітатор діяльності.
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03.11.2024 08:21 Відповісти
Київський режим відмовляється приймати додому майже 700 військовополонених зі Збройних сил України. Хоча вони були анонсовані російською стороною для обміну. Про це на короткому, але вкрай емоційному позаплановому брифінгу повідомила Лавровська полова, кацапка з МЗС РФ Марія Захарова.
Днями в Канаді відбулася чергова міжнародна конференція, на якій зібралися представники переважно західних країн. Ми зібралися, щоб поговорити про долю українських військовополонених, яких Росія нібито не видає. "Це абсолютно не так", - прогавкала мидовська шлюха Захарова.
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03.11.2024 09:51 Відповісти
кацапські СМІ цю тему на парасії розганяють по повній. А наші мовчать, язики в опу засунули..типу вони 900+ пропонували забрати, а ми тільки на 200+ погодились..
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03.11.2024 11:47 Відповісти
Требует -> хочет -> желает -> готова.
Ну можно же использовать один термин, чтобы от заголовка и до конца текста не терялся настрой ?!
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03.11.2024 11:12 Відповісти
А Вам не здається дивним, що Росія дала наказ не брати військовополонених із ЗСУ, а просто вбивати їх...😥
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03.11.2024 11:27 Відповісти
Якщо Путлер поверне в Укаїну українських дітей, то вийде сухим з води...
Навіть Гаага йому буде по фіг...
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03.11.2024 11:30 Відповісти
 
 