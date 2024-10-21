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Лубинец обратился к ООН и МККК по поводу расстрела россиянами украинских военнопленных возле Селидово

Лубінець відреагував на черговий воєнний злочин росіян

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к международным организациям из-за расстрела россиянами двух украинских военнопленных вблизи города Селидово Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее заявление омбудсмена в Telegram.

Уполномоченный отметил, что страна-агрессор Россия снова нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

"Казни стали системой - россияне убили двух военнопленных вблизи Селидово... Страна-агрессор снова нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными! В очередной раз сообщил ООН и МККК о военном преступлении РФ, чтобы организации это зафиксировали. Известно уже о более 100 украинских военных, которых при попадании в плен казнили россияне", - заявил Лубинец.

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Он добавил, что международные организации должны "наконец проснуться" и принять меры для наказания виновных в военных преступлениях в Украине.

Ранее сообщалось, что 18 октября российские оккупанты расстреляли двух пленных украинских воинов возле Селидово в Донецкой области.

Прокуратурой начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Автор: 

военнопленные (1116) казнь (121) Лубинец Дмитрий (482)


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з таким сами успіхом міг би звернутися в спортлото. в ГУР нада звертатися, а не до незрозумілих ноунеймів.
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21.10.2024 20:22 Ответить
як, як зветься посада у лубінця?
зе!звернувач?
бо, зе!обговорювач, вже є.
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21.10.2024 20:23 Ответить
С уваженьем, дата, подпись. Отвечайте нам, а то, Если вы не отзовётесь, мы напишем в "Спортлото"!
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21.10.2024 20:25 Ответить
Це ж було вже.
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21.10.2024 20:31 Ответить
На цьому функції Лубінця й закінчуються- писати скарги в Спортлото. А на повну зневагу до прав людини в Україні йому насрати. Потужно та незламно! Відправити
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21.10.2024 20:40 Ответить
Права є у людей, а ми ресурс.
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21.10.2024 22:22 Ответить
Ну звернувся...і що далі? Те саме?
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21.10.2024 21:06 Ответить
А можно разок вивести всіх полонених росіян до стінки, зняти з ними відео і сказати " за кожний випадок розстрілу полонених наших , будемо нищити в два рази більше ваших" і розкрутити це відео так щоб росіянські куриці там завили на весь світ про бандерівців яки вбьють їх кровінушку ? А не писати скарги в організацію яка за весь час свого існування ніх не зробила ?
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21.10.2024 22:20 Ответить
 
 