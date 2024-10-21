Лубинец обратился к ООН и МККК по поводу расстрела россиянами украинских военнопленных возле Селидово

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к международным организациям из-за расстрела россиянами двух украинских военнопленных вблизи города Селидово Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее заявление омбудсмена в Telegram.

Уполномоченный отметил, что страна-агрессор Россия снова нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

"Казни стали системой - россияне убили двух военнопленных вблизи Селидово... Страна-агрессор снова нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными! В очередной раз сообщил ООН и МККК о военном преступлении РФ, чтобы организации это зафиксировали. Известно уже о более 100 украинских военных, которых при попадании в плен казнили россияне", - заявил Лубинец.

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Он добавил, что международные организации должны "наконец проснуться" и принять меры для наказания виновных в военных преступлениях в Украине.

Ранее сообщалось, что 18 октября российские оккупанты расстреляли двух пленных украинских воинов возле Селидово в Донецкой области.

Прокуратурой начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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