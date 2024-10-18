Россияне расстреляли раненого украинского военнопленного на Бахмутском направлении, - прокуратура
На Бахмутском направлении вблизи Нью-Йорка Донецкой области российские оккупанты, вероятно, расстреляли раненого военнослужащего ВСУ. Прокуратура начала расследование по факту очередного военного преступления РФ.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следователей, во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе военнослужащий ВСУ, вероятно, получил ранение. Через некоторое время здание, в котором он находился, захватили оккупанты, а его взяли в плен.
Безоружного защитника, который лежал на земле, они расстреляли. Предварительно, это произошло 6 сентября 2024 года, около 10:00, вблизи "Фенольного завода" на территории поселка Нью-Йорк.
Сейчас начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В прокуратуре напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Напомним, недавно Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что сейчас известно о более чем сотне украинских военных, которых при попадании в плен казнили россияне.
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Ну і які занепокоїння чи глибоке занепокоїння, висловили в ООН?не аби яка "стурбованність" світової спільноти?