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Россияне расстреляли раненого украинского военнопленного на Бахмутском направлении, - прокуратура

Рашисти стратили пораненого воїна ЗСУ

На Бахмутском направлении вблизи Нью-Йорка Донецкой области российские оккупанты, вероятно, расстреляли раненого военнослужащего ВСУ. Прокуратура начала расследование по факту очередного военного преступления РФ.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе военнослужащий ВСУ, вероятно, получил ранение. Через некоторое время здание, в котором он находился, захватили оккупанты, а его взяли в плен.

Безоружного защитника, который лежал на земле, они расстреляли. Предварительно, это произошло 6 сентября 2024 года, около 10:00, вблизи "Фенольного завода" на территории поселка Нью-Йорк.

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Сейчас начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В прокуратуре напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Напомним, недавно Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что сейчас известно о более чем сотне украинских военных, которых при попадании в плен казнили россияне.

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военнопленные (1115) казнь (121) Донецкая область (9972)


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Потвори монголоїдні, горіть в аду!!!
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18.10.2024 18:39 Ответить
Джохар Дудаєв казав, що кацапи не гідні того, щоб їх ненавиділи. Для нього вони були просто огидні як дохлі скоти.
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18.10.2024 18:45 Ответить
І де зараз той Дудаєва? А де )( уйловська шльондра кадиров?
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18.10.2024 19:04 Ответить
Срали рашисты на женевскую конвенцию как и на другие международные законы. Но при всем при етом Европа и европейские политики до сих пор продолжают террористу ***** заглядывать в анус и искать там мир и справедливостью. А ето значит что Европа так же срать хотела на все законы которые сами же и придумали
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18.10.2024 19:01 Ответить
нещодавно Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що наразі відомо про більш як сотню українських військових, яких під час потрапляння в полон стратили росіяни.

Ну і які занепокоїння чи глибоке занепокоїння, висловили в ООН?не аби яка "стурбованність" світової спільноти?
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18.10.2024 19:12 Ответить
Тоді навіщо в нас так стараются рашистів брати в полон, це варвари злочинці які прийшли на нашу землю знищувати народ.
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18.10.2024 19:28 Ответить
Рашисти високо оцінили команду єрмака- сирського по знищенню найкращих бригад ЗСУ і зливу стратегічних міст
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19.10.2024 01:04 Ответить
 
 