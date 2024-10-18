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Росіяни розстріляли пораненого українського військовополоненого на Бахмутському напрямку, - прокуратура

Рашисти стратили пораненого воїна ЗСУ

На Бахмутському напрямку поблизу Нью-Йорка Донецької області російські окупанти, ймовірно, розстріляли пораненого військовослужбовця ЗСУ. Прокуратура розпочала розслідування за фактом чергового воєнного злочину РФ.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі військовослужбовець ЗСУ, ймовірно, дістав поранення. Через деякий час будівлю, у якій він перебував, захопили окупанти, а його взяли у полон.

Беззбройного захисника, який лежав на землі, вони розстріляли. Попередньо, це сталось 6 вересня 2024 року, близько 10:00, поблизу "Фенольного заводу" на території селища Нью-Йорк.

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Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У прокуратурі нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, нещодавно Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що наразі відомо про більш як сотню українських військових, яких під час потрапляння в полон стратили росіяни.

Читайте також: Страти окупантами українських військовополонених є цілеспрямованою політикою РФ, за останній рік їхня кількість зросла, - Костін

Автор: 

військовополонені (981) страта (80) Донецька область (8781)


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Потвори монголоїдні, горіть в аду!!!
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18.10.2024 18:39 Відповісти
Джохар Дудаєв казав, що кацапи не гідні того, щоб їх ненавиділи. Для нього вони були просто огидні як дохлі скоти.
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18.10.2024 18:45 Відповісти
І де зараз той Дудаєва? А де )( уйловська шльондра кадиров?
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18.10.2024 19:04 Відповісти
Срали рашисты на женевскую конвенцию как и на другие международные законы. Но при всем при етом Европа и европейские политики до сих пор продолжают террористу ***** заглядывать в анус и искать там мир и справедливостью. А ето значит что Европа так же срать хотела на все законы которые сами же и придумали
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18.10.2024 19:01 Відповісти
нещодавно Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що наразі відомо про більш як сотню українських військових, яких під час потрапляння в полон стратили росіяни.

Ну і які занепокоїння чи глибоке занепокоїння, висловили в ООН?не аби яка "стурбованність" світової спільноти?
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18.10.2024 19:12 Відповісти
Тоді навіщо в нас так стараются рашистів брати в полон, це варвари злочинці які прийшли на нашу землю знищувати народ.
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18.10.2024 19:28 Відповісти
Рашисти високо оцінили команду єрмака- сирського по знищенню найкращих бригад ЗСУ і зливу стратегічних міст
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19.10.2024 01:04 Відповісти
 
 