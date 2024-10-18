Росіяни розстріляли пораненого українського військовополоненого на Бахмутському напрямку, - прокуратура

На Бахмутському напрямку поблизу Нью-Йорка Донецької області російські окупанти, ймовірно, розстріляли пораненого військовослужбовця ЗСУ. Прокуратура розпочала розслідування за фактом чергового воєнного злочину РФ.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі військовослужбовець ЗСУ, ймовірно, дістав поранення. Через деякий час будівлю, у якій він перебував, захопили окупанти, а його взяли у полон.

Беззбройного захисника, який лежав на землі, вони розстріляли. Попередньо, це сталось 6 вересня 2024 року, близько 10:00, поблизу "Фенольного заводу" на території селища Нью-Йорк.

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Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У прокуратурі нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, нещодавно Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що наразі відомо про більш як сотню українських військових, яких під час потрапляння в полон стратили росіяни.

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