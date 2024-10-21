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Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ через розстріл росіянами українських військовополонених біля Селидового

Лубінець відреагував на черговий воєнний злочин росіян

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до міжнародних організацій через розстріл росіянами двох українських військовополонених поблизу міста Селидове на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідну заяву омбудсмана у Telegram.

Уповноважений зазначив, що країна-агресор Росія знову порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

"Страти стали системою -  росіяни вбили двох військовополонених поблизу Селидового... Країна-агресор знову порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими! Вкотре повідомив ООН та МКЧХ про воєнний злочин РФ, щоб організації це зафіксували. Відомо уже про понад 100 українських військових, яких при потраплянні в полон стратили росіяни", - заявив Лубінець.

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Він додав, що міжнародні організації мають "нарешті прокинутися" та вжити заходів для покарання винних у воєнних злочинах в Україні.

Раніше повідомлялося, що 18 жовтня російські окупанти розстріляли двох полонених українських воїнів біля Селидового на Донеччині. 

Прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Автор: 

військовополонені (986) страта (80) Лубінець Дмитро (616)


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з таким сами успіхом міг би звернутися в спортлото. в ГУР нада звертатися, а не до незрозумілих ноунеймів.
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21.10.2024 20:22 Відповісти
як, як зветься посада у лубінця?
зе!звернувач?
бо, зе!обговорювач, вже є.
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21.10.2024 20:23 Відповісти
С уваженьем, дата, подпись. Отвечайте нам, а то, Если вы не отзовётесь, мы напишем в "Спортлото"!
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21.10.2024 20:25 Відповісти
Це ж було вже.
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21.10.2024 20:31 Відповісти
На цьому функції Лубінця й закінчуються- писати скарги в Спортлото. А на повну зневагу до прав людини в Україні йому насрати. Потужно та незламно! Відправити
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21.10.2024 20:40 Відповісти
Права є у людей, а ми ресурс.
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21.10.2024 22:22 Відповісти
Ну звернувся...і що далі? Те саме?
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21.10.2024 21:06 Відповісти
А можно разок вивести всіх полонених росіян до стінки, зняти з ними відео і сказати " за кожний випадок розстрілу полонених наших , будемо нищити в два рази більше ваших" і розкрутити це відео так щоб росіянські куриці там завили на весь світ про бандерівців яки вбьють їх кровінушку ? А не писати скарги в організацію яка за весь час свого існування ніх не зробила ?
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21.10.2024 22:20 Відповісти
 
 