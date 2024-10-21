Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ через розстріл росіянами українських військовополонених біля Селидового

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до міжнародних організацій через розстріл росіянами двох українських військовополонених поблизу міста Селидове на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідну заяву омбудсмана у Telegram.

Уповноважений зазначив, що країна-агресор Росія знову порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

"Страти стали системою - росіяни вбили двох військовополонених поблизу Селидового... Країна-агресор знову порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими! Вкотре повідомив ООН та МКЧХ про воєнний злочин РФ, щоб організації це зафіксували. Відомо уже про понад 100 українських військових, яких при потраплянні в полон стратили росіяни", - заявив Лубінець.

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Він додав, що міжнародні організації мають "нарешті прокинутися" та вжити заходів для покарання винних у воєнних злочинах в Україні.

Раніше повідомлялося, що 18 жовтня російські окупанти розстріляли двох полонених українських воїнів біля Селидового на Донеччині.

Прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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