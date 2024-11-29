Орбан "озабочен" запуском "Орешника": "Мы находимся в сложной ситуации"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запуск российской ракеты "Орешник" является опасным для мира, но вместо поддержки Украины снова критиковал Европейский парламент и США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью премьера государственному радио, которое цитирует издание Index.
Премьер-министр выразил "обеспокоенность" из-за запуска Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник".
"Мы находимся в сложной ситуации, мы никогда не были так близки к миру, и война никогда не была такой опасной", - сказал Орбан. По его словам, запуск баллистической ракеты, способной доставлять ядерные боеголовки, является очень тревожным, ведь если такая ракета будет использована, "это будет мировая война с ядерным содержанием".
В то же время Орбан снова обвинил Европейский парламент в якобы подстрекательстве к войне.
"Европарламент по-прежнему хочет продолжения войны и даже хочет повысить ее интенсивность. Они сказали, что мы должны еще больше поддерживать украинцев перед Трампом. Америка тоже решила в последние дни, и, к сожалению, эффект Трампа в войне пока не ощущается", - заявил он.
Напомним, 21 ноября Россия нанесла удар по городу Днепр, применив баллистическую ракету средней дальности. Президент РФ Владимир Путин публично признал, что это было "боевое испытание" ракеты "Орешник" в гиперзвуковом безъядерном варианте.
Ранее венгерский премьер Орбан заявил, что заявление российского диктатора Владимира Путина о применении ракеты средней дальности "Орешник" для удара по Украине должны воспринимать серьезно на Западе.
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І стурбовані вони тим, що більше ніхто не стурбований.
Захід вже не особливо лякається тих погроз.
Хйлівські шавки весь час тявкають про серйозність намірів хйла. Тому "припиніть давати зброю українцям".
Хйло передає ядерну Білорусі і оновлює ядерну доктрину московії.
Захід рішуче засуджує, але не сереться в штани, як очікувалося.
Орган тявкає, що у хйла дуже серйозні наміри, і якщо хтось в це не вірить, то він дурень. Тож "припиніть давати зброю українцям".
США надає дозвіл Україні бити далекобійною зброєю.
Хйло запускає "Орєшнік" як доказ того, що він дуже
серйозний і грізний.
Орган тявкає про ядерну небезпеку і "припиніть давати зброю українцям".
Є певні думки, для чого цей "марлезонський балет"...
Ну звісно, вони самі неможуть зрозуміти хто вони такі, чи чудаковаті мудаки, чи мудаковаті чудаки...