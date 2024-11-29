Орбан "озабочен" запуском "Орешника": "Мы находимся в сложной ситуации"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запуск российской ракеты "Орешник" является опасным для мира, но вместо поддержки Украины снова критиковал Европейский парламент и США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью премьера государственному радио, которое цитирует издание Index.

Премьер-министр выразил "обеспокоенность" из-за запуска Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник".

"Мы находимся в сложной ситуации, мы никогда не были так близки к миру, и война никогда не была такой опасной", - сказал Орбан. По его словам, запуск баллистической ракеты, способной доставлять ядерные боеголовки, является очень тревожным, ведь если такая ракета будет использована, "это будет мировая война с ядерным содержанием".

В то же время Орбан снова обвинил Европейский парламент в якобы подстрекательстве к войне.

"Европарламент по-прежнему хочет продолжения войны и даже хочет повысить ее интенсивность. Они сказали, что мы должны еще больше поддерживать украинцев перед Трампом. Америка тоже решила в последние дни, и, к сожалению, эффект Трампа в войне пока не ощущается", - заявил он.

Напомним, 21 ноября Россия нанесла удар по городу Днепр, применив баллистическую ракету средней дальности. Президент РФ Владимир Путин публично признал, что это было "боевое испытание" ракеты "Орешник" в гиперзвуковом безъядерном варианте.

Ранее венгерский премьер Орбан заявил, что заявление российского диктатора Владимира Путина о применении ракеты средней дальности "Орешник" для удара по Украине должны воспринимать серьезно на Западе.