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Новости Война
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Орбан "озабочен" запуском "Орешника": "Мы находимся в сложной ситуации"

Віктор Орбан прокоментував запуск ракети

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запуск российской ракеты "Орешник" является опасным для мира, но вместо поддержки Украины снова критиковал Европейский парламент и США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью премьера государственному радио, которое цитирует издание Index.

Премьер-министр выразил "обеспокоенность" из-за запуска Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник".

"Мы находимся в сложной ситуации, мы никогда не были так близки к миру, и война никогда не была такой опасной", - сказал Орбан. По его словам, запуск баллистической ракеты, способной доставлять ядерные боеголовки, является очень тревожным, ведь если такая ракета будет использована, "это будет мировая война с ядерным содержанием".

В то же время Орбан снова обвинил Европейский парламент в якобы подстрекательстве к войне.

"Европарламент по-прежнему хочет продолжения войны и даже хочет повысить ее интенсивность. Они сказали, что мы должны еще больше поддерживать украинцев перед Трампом. Америка тоже решила в последние дни, и, к сожалению, эффект Трампа в войне пока не ощущается", - заявил он.

Напомним, 21 ноября Россия нанесла удар по городу Днепр, применив баллистическую ракету средней дальности. Президент РФ Владимир Путин публично признал, что это было "боевое испытание" ракеты "Орешник" в гиперзвуковом безъядерном варианте.

Ранее венгерский премьер Орбан заявил, что заявление российского диктатора Владимира Путина о применении ракеты средней дальности "Орешник" для удара по Украине должны воспринимать серьезно на Западе.

Автор: 

Венгрия (1932) Европарламент (1795) Виктор Орбан (460) баллистические ракеты (359)


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Топ комментарии
+11
Походу дійсно стурбованих небагато: Орбан, Фицьо, Вучич.
І стурбовані вони тим, що більше ніхто не стурбований.
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29.11.2024 14:38
+10
Яке воно кончене!!!
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29.11.2024 14:34
+10
Складна ситуація у перекладі з дипломатичного означає дупа. Орбан таки дійсно у дупі - далі підтявкувати путіну лячно - адже Орбан не може заявити, що удари "орєшніком" - це правильно. А піти проти путіна - ще страшніше. Отака вона "складна ситуація" типу дупа...
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29.11.2024 14:35
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Яке воно кончене!!!
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29.11.2024 14:34 Ответить
ні, цей корисний ідіот путєна завербований фсб через компромат сєви могілевича, є в ютуб фільм відповідний
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29.11.2024 14:46 Ответить
А він "пюрешника" від бульбохвюрера не боїться?
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29.11.2024 15:51 Ответить
Югра стурбована...
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29.11.2024 17:00 Ответить
що, срака так сжалась що з другого стільця сповзає? вже не так комфортно на двух сидіти?
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29.11.2024 14:35 Ответить
Складна ситуація у перекладі з дипломатичного означає дупа. Орбан таки дійсно у дупі - далі підтявкувати путіну лячно - адже Орбан не може заявити, що удари "орєшніком" - це правильно. А піти проти путіна - ще страшніше. Отака вона "складна ситуація" типу дупа...
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29.11.2024 14:35 Ответить
А хто такий путін? Це той шо *****? Якщо так, то треба писати *****.
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29.11.2024 15:02 Ответить
Обісралась жаба
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29.11.2024 14:37 Ответить
Походу дійсно стурбованих небагато: Орбан, Фицьо, Вучич.
І стурбовані вони тим, що більше ніхто не стурбований.
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29.11.2024 14:38 Ответить
🔥🔥🔥
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29.11.2024 14:49 Ответить
Їхня мастурбованість нікого не обходить.
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29.11.2024 15:56 Ответить
Трамп надає своєму мадярському другу по сраці за такі слова
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29.11.2024 14:38 Ответить
Жалко, що немає такої ракети ППО яка б не збивала арєшнік, а підштовхнула його вверх на іншу орбіту щоб долетіла до угрів.
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29.11.2024 14:39 Ответить
Так можуть і гроші 💰 зникнути, а Трамп платити не збирається
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29.11.2024 14:39 Ответить
***** пообіцяв цьому мудаку берегове і прилеглі до мадяр територіі і тому воно на його боці і з радістю чекае перемоги вбивці і поразки України. Коли мадьяри перешли на сторону Гітлера то відразу окупували Прикорпатьску русь
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29.11.2024 14:46 Ответить
Гімна орбану на лопаті з валізи ху...ла!
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29.11.2024 14:50 Ответить
Мразь ************* ты же являешься соучастником преступлений *****. Я только не понимаю о чем наша власть договаривалась с етой падалью которая показательно вытирает ноги об Украину.
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29.11.2024 14:53 Ответить
Ну і харя, хоч пацюків бий.
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29.11.2024 14:58 Ответить
Та це Європарламент хоче Орєшніком в'їбати?
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29.11.2024 15:03 Ответить
Орбана будуть "орешником " довбати ? Чого воно репетує ?
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29.11.2024 15:08 Ответить
На чьє замовлення ти "стурбований"?
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29.11.2024 15:09 Ответить
А що, мадяр пропонує нам здаватися, щоб він не боявся війни? Кацап, плем'я, якого перебралосчя декілька століть з Цапії до Європи буде варити воду європейцям?
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29.11.2024 15:18 Ответить
Хйло лякає ядерною зброєю вже десять років. Після повномасштабного вторгнення на нашу землю - особливо.
Захід вже не особливо лякається тих погроз.
Хйлівські шавки весь час тявкають про серйозність намірів хйла. Тому "припиніть давати зброю українцям".
Хйло передає ядерну Білорусі і оновлює ядерну доктрину московії.
Захід рішуче засуджує, але не сереться в штани, як очікувалося.
Орган тявкає, що у хйла дуже серйозні наміри, і якщо хтось в це не вірить, то він дурень. Тож "припиніть давати зброю українцям".
США надає дозвіл Україні бити далекобійною зброєю.
Хйло запускає "Орєшнік" як доказ того, що він дуже
серйозний і грізний.
Орган тявкає про ядерну небезпеку і "припиніть давати зброю українцям".
Є певні думки, для чого цей "марлезонський балет"...
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29.11.2024 15:48 Ответить
Яка турбота за Мир. Коли ж він здохне,щоб вже скоріше пам'ятник побудували у москві.....або одразу у Брюсселі....
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29.11.2024 16:14 Ответить
Хоче на гілку орешника, мадьярска стара макака.
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29.11.2024 16:19 Ответить
"Ми перебуваємо в складній ситуації"
Ну звісно, вони самі неможуть зрозуміти хто вони такі, чи чудаковаті мудаки, чи мудаковаті чудаки...
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29.11.2024 16:34 Ответить
Орбан, готуй пів Угорщини для пуйла, а то орешніком получиш.
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29.11.2024 17:31 Ответить
 
 