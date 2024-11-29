Бербок планирует посетить Китай: будет говорить о войне в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на следующей неделе совершит визит в Китай, где намерена обсудить с китайским коллегой Ван И, в частности, войну РФ против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, визит, который запланирован на понедельник, 2 декабря, анонсировал на брифинге в пятницу спикер ведомства Кристиан Вагнер.

"Разумеется, министр будет говорить со своим визави об агрессивной войне России против Украины", - сказал спикер.

Он также отметил, что один из аспектов разговора - возможная поддержка Китаем России в ведении войны.

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"Российская агрессивная война против Украины вредит интересам Европы... Нас беспокоит, когда третьи страны поддерживают Россию в ее войне или товарами двойного назначения, или оружием. Это делается в обход международных санкций... Такая поддержка, конечно, будет иметь последствия", - заявил Вагнер.

Стоит заметить, что это будет третья встреча Бербок и Вана в этом году.

Также сообщается, что после посещения Китая руководительница немецкого МИД полетит на встречу глав дипломатических ведомств страны НАТО в Брюссель, которая состоится 3-4 декабря.

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