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Новости Агрессия России против Украины Война
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В ООН выразили "серьезную обеспокоенность по поводу тяжелого положения гражданского населения" в Украине из-за атак РФ на энергообъекты

В ООН серйозно занепокоєні через атаки РФ на енергообʼєкти в Україні

Массированные атаки ракетами и беспилотниками Российской Федерации на энергосистему Украины на этой неделе вызвали серьезное беспокойство относительно тяжелого положения гражданского населения, которое вынуждено переживать зиму с многочисленными трудностями и страданиями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс.

В ООН напомнили, что в четверг, 28 ноября, удары ракетами и беспилотниками дальнего радиуса действия нанесли ущерб по меньшей мере 13 областям Украины, включая Киев, что повлекло отключение электроэнергии для более миллиона потребителей по всей стране. В некоторых областях была нарушена работа основных услуг, таких как водоснабжение и транспорт.

"С марта энергетическая инфраструктура Украины регулярно становится мишенью атак, которые приводят к значительному ущербу для гражданского населения. Особенно остро это ощущают наиболее уязвимые категории населения: люди старшего возраста, малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью и внутренне перемещенные лица. В условиях, когда температура воздуха опускается ниже нуля и, вероятно, будет продолжать снижаться, доступ к электроэнергии и связанных с ней услуг приобретает критическое значение для обеспечения выживания гражданского населения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине систематически фиксирует последствия атак.

Кроме того, как отмечает верховный комиссар ООН, многочисленные аспекты военных действий, направленных на повреждение или уничтожение гражданской энергетической инфраструктуры Украины, в частности объектов, необходимых для выживания зимой, вызывают серьезные опасения относительно соблюдения российскими военными силами основополагающих принципов международного гуманитарного права: различения, осторожности и пропорциональности во время боевых действий.

"Неоднократные и систематические атаки должны быть тщательно расследованы, а виновные в серьезных нарушениях должны быть привлечены к ответственности. Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которая является критически важной для гражданского населения. Также необходимо обеспечить ответственность за все незаконные атаки, а международное сообщество должно приложить усилия для предоставления Украине приоритетной помощи в ремонте и восстановлении ее энергетической системы", - добавили в ООН.

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Обстрел Украины 28 ноября 2024 года

В течение ночи российские войска атаковали Украину беспилотниками, а утром нанесли массированный удар по ряду областей. Также по всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на энергетику, которые могут продлиться до 20:00.

Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.

Известно, что во время последней массированной атаки россияне использовали ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами.

Автор: 

обстрел (26906) ООН (4158) энергетика (2551)


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Топ комментарии
+15
Я чуть з крісла не впав коли прочитав "серйозне занепокоєння". Ви трохи якось обережніше!
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29.11.2024 17:21
+12
всі світові "стурбовані" " занепокоєні" ідіть накуй за рашистським коритом.Від цього Україні її народу ніякої користі і допомоги
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29.11.2024 17:20
+11
Як нам зразу стало легше від цього!!
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29.11.2024 17:18
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Правила форума Совет форумчан
Як нам зразу стало легше від цього!!
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29.11.2024 17:18 Ответить
Организация Обеспокоенных Наций.
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29.11.2024 17:20 Ответить
Організація Об'єднаних Нікчем.
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29.11.2024 23:00 Ответить
всі світові "стурбовані" " занепокоєні" ідіть накуй за рашистським коритом.Від цього Україні її народу ніякої користі і допомоги
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29.11.2024 17:20 Ответить
Я чуть з крісла не впав коли прочитав "серйозне занепокоєння". Ви трохи якось обережніше!
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29.11.2024 17:21 Ответить
Чотирьохсоте серйозне занепокоєння. Китайці колись так з попередженнями балувались.
Рівень стурбованості досяг анекдотичної сміховинності...

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29.11.2024 17:34 Ответить
Глибоко стурбовані до занепокоєння ІМПОТЕНТИ.
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29.11.2024 17:21 Ответить
Покажчик стурбометра опинився на позначці 0,9 меркеля.
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29.11.2024 17:24 Ответить
Перепрошую, пане. А скільки це буде в Гуттерішах або Боррелях?
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29.11.2024 17:29 Ответить
Вони не сертіфіковани в Палаті мір та вагів
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29.11.2024 17:35 Ответить
Оперативно и потужно.
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29.11.2024 17:26 Ответить
Нехай там в ООН валер'яночки або пустирничку приймуть, щоб сердечного нападу від такоі занепокоєнності!
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29.11.2024 17:30 Ответить
Купа дармоїдів і політичних імпотентів висловили "серйозне занепокоєння"
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29.11.2024 17:32 Ответить
Серйозно? А українцям що з тим занепокоєнням робити - на хліб намазати, чи замість лампочок вкрутити?
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29.11.2024 17:34 Ответить
А ногами потупотіли?
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29.11.2024 17:34 Ответить
Це потворне ООН ніяк не знайде в собі сили саморозпуститися. Посміховисько завдяки диктаторам та сцикливим демократіям
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29.11.2024 17:41 Ответить
1. Стадія - Занепокоєння
2. Стадія - серьозне занепокоєння
3. Стадія - Потужне Занепокоєння
4. Стадія - Ну вообще ну дуже серьозне Занепокоєння
5. Стадія - .....
6. Стадія - .....

і т. далі
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29.11.2024 17:47 Ответить
Гуттеріш публічне харакірі собі зробить?
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29.11.2024 17:51 Ответить
А бити по кацапської енергетики Генштаб не дозволяє? На кого працює Сирський та Зеленский?
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29.11.2024 17:55 Ответить
Придумайте щось нове. Всьо ***** Міша, давай по новой ©
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29.11.2024 17:58 Ответить
по моему Украине насрать на то что там решили в сборище террористов и диктаторов всех мастей оон.их глава гутерриш воткрытую недавно ездил в москву на поклон к ***** тем самым открыто показав на чьё бабло сущестствуют эти ********!
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29.11.2024 18:14 Ответить
Ви, ООН занепокоєні з 2014 року!!! І що??? Сидять на грошах від всього світу в все їм по хєру!!! Занепокоєні ***......
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29.11.2024 18:21 Ответить
Целью ООН (Организации Объединенных Наций) является поддержание международного мира и безопасности

Инструменты
1. Миротворческие операции, Миротворцы ООН
2. Санкции и дипломатия, Совет Безопасности ООН
3. Гуманитарная помощь Продовольственная программа
4. Развитие и борьба с бедностьюПрограммы развития (UNDP)
5. Судебные инструменты, Международный суд
6. Защита прав человека
7. Координация международных соглашений

Чтото инструмента выражение обеспокоенности не наблюдается
А из существующих похоже ничего не работает
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29.11.2024 18:44 Ответить
ООН кончені *******, це все шо про них треба знати
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29.11.2024 20:08 Ответить
 
 