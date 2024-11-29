В ООН выразили "серьезную обеспокоенность по поводу тяжелого положения гражданского населения" в Украине из-за атак РФ на энергообъекты

Массированные атаки ракетами и беспилотниками Российской Федерации на энергосистему Украины на этой неделе вызвали серьезное беспокойство относительно тяжелого положения гражданского населения, которое вынуждено переживать зиму с многочисленными трудностями и страданиями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс.

В ООН напомнили, что в четверг, 28 ноября, удары ракетами и беспилотниками дальнего радиуса действия нанесли ущерб по меньшей мере 13 областям Украины, включая Киев, что повлекло отключение электроэнергии для более миллиона потребителей по всей стране. В некоторых областях была нарушена работа основных услуг, таких как водоснабжение и транспорт.

"С марта энергетическая инфраструктура Украины регулярно становится мишенью атак, которые приводят к значительному ущербу для гражданского населения. Особенно остро это ощущают наиболее уязвимые категории населения: люди старшего возраста, малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью и внутренне перемещенные лица. В условиях, когда температура воздуха опускается ниже нуля и, вероятно, будет продолжать снижаться, доступ к электроэнергии и связанных с ней услуг приобретает критическое значение для обеспечения выживания гражданского населения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине систематически фиксирует последствия атак.

Кроме того, как отмечает верховный комиссар ООН, многочисленные аспекты военных действий, направленных на повреждение или уничтожение гражданской энергетической инфраструктуры Украины, в частности объектов, необходимых для выживания зимой, вызывают серьезные опасения относительно соблюдения российскими военными силами основополагающих принципов международного гуманитарного права: различения, осторожности и пропорциональности во время боевых действий.

"Неоднократные и систематические атаки должны быть тщательно расследованы, а виновные в серьезных нарушениях должны быть привлечены к ответственности. Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которая является критически важной для гражданского населения. Также необходимо обеспечить ответственность за все незаконные атаки, а международное сообщество должно приложить усилия для предоставления Украине приоритетной помощи в ремонте и восстановлении ее энергетической системы", - добавили в ООН.

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Обстрел Украины 28 ноября 2024 года

В течение ночи российские войска атаковали Украину беспилотниками, а утром нанесли массированный удар по ряду областей. Также по всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на энергетику, которые могут продлиться до 20:00.

Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.

Известно, что во время последней массированной атаки россияне использовали ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами.