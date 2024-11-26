Совет Безопасности ООН устарел и часто парализован, - генсек Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал деятельность Совета Безопасности ООН и назвал ее "устаревшей" и "часто парализованной".

Об этом он заявил во вторник во время открытия 10-го Глобального форума Альянса цивилизаций в португальском городе Кашкайши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Совет Безопасности устарел и часто парализован. Между тем международная финансовая архитектура не отражает современную экономику и стала неадекватной и несправедливой", - подчеркнул генсек ООН.

Гутерриш призвал "продолжать работать над укреплением глобального управления".

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Он отметил необходимость "обновления и реформирования международного сотрудничества, чтобы сделать его более разнообразным, справедливым и инклюзивным".

Призыв к "миру в Украине"

Также генсек ООН призвал к миру в Украине, Секторе Газа, Ливане и Судане.

По его словам, "мир в Украине" должен быть справедливым и достигнут "в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи".

"Мы видим циничные стратегии, направленные на то, чтобы посеять раскол и расширить линии разлома в обществах", - сказал генсек.

Гутерриш осудил рост "ксенофобии, расизма и нетерпимости, когда социальные сети используются как мощное оружие".

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