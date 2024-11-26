Совет Безопасности ООН устарел и часто парализован, - генсек Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал деятельность Совета Безопасности ООН и назвал ее "устаревшей" и "часто парализованной".
Об этом он заявил во вторник во время открытия 10-го Глобального форума Альянса цивилизаций в португальском городе Кашкайши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Совет Безопасности устарел и часто парализован. Между тем международная финансовая архитектура не отражает современную экономику и стала неадекватной и несправедливой", - подчеркнул генсек ООН.
Гутерриш призвал "продолжать работать над укреплением глобального управления".
Он отметил необходимость "обновления и реформирования международного сотрудничества, чтобы сделать его более разнообразным, справедливым и инклюзивным".
Призыв к "миру в Украине"
Также генсек ООН призвал к миру в Украине, Секторе Газа, Ливане и Судане.
По его словам, "мир в Украине" должен быть справедливым и достигнут "в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи".
"Мы видим циничные стратегии, направленные на то, чтобы посеять раскол и расширить линии разлома в обществах", - сказал генсек.
Гутерриш осудил рост "ксенофобии, расизма и нетерпимости, когда социальные сети используются как мощное оружие".
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