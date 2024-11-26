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Совет Безопасности ООН устарел и часто парализован, - генсек Гутерриш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал деятельность Совета Безопасности ООН и назвал ее "устаревшей" и "часто парализованной".

Об этом он заявил во вторник во время открытия 10-го Глобального форума Альянса цивилизаций в португальском городе Кашкайши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Совет Безопасности устарел и часто парализован. Между тем международная финансовая архитектура не отражает современную экономику и стала неадекватной и несправедливой", - подчеркнул генсек ООН.

Гутерриш призвал "продолжать работать над укреплением глобального управления".

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Он отметил необходимость "обновления и реформирования международного сотрудничества, чтобы сделать его более разнообразным, справедливым и инклюзивным".

Призыв к "миру в Украине"

Также генсек ООН призвал к миру в Украине, Секторе Газа, Ливане и Судане.

По его словам, "мир в Украине" должен быть справедливым и достигнут "в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи".

"Мы видим циничные стратегии, направленные на то, чтобы посеять раскол и расширить линии разлома в обществах", - сказал генсек.

Гутерриш осудил рост "ксенофобии, расизма и нетерпимости, когда социальные сети используются как мощное оружие".

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Автор: 

ООН (4163) Совбез ООН (1106) Гутерриш Антониу (335)


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Топ комментарии
+17
Та ти що?! Ти це в Казані зрозумів?
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26.11.2024 20:57
+16
Це ти за себе?
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26.11.2024 20:55
+10
мразота...тобі скоро в пеклі хлопати кабзону. тренуйся
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26.11.2024 21:01
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Це ти за себе?
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26.11.2024 20:55 Ответить
Унтер-офіцерська вдова.
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27.11.2024 01:17 Ответить
Та ти що?! Ти це в Казані зрозумів?
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26.11.2024 20:57 Ответить
Да. А что?
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26.11.2024 21:04 Ответить
у бабт очі червоні як у кіборга
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26.11.2024 21:13 Ответить
мразота...тобі скоро в пеклі хлопати кабзону. тренуйся
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26.11.2024 21:01 Ответить
На фото довбаний шкрек.
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26.11.2024 21:01 Ответить
Який генсек ООН, така і РБ ООН. Риба гниє з голови.
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26.11.2024 21:01 Ответить
хороша самокоритика
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26.11.2024 21:01 Ответить
Хворий діагноз сам собі поставив.
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26.11.2024 21:03 Ответить
Можна оформити пенсію та інвалідність, як наші прокурори...
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26.11.2024 21:04 Ответить
"закликальщик" ****...
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26.11.2024 21:06 Ответить
Картату ковдру тягають у різні боки, але не з будівлі ООН. Вошиву ковдру.
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26.11.2024 21:06 Ответить
Кончена ліцемірна тварюка
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26.11.2024 21:08 Ответить
Ліга націй 2
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26.11.2024 21:11 Ответить
Короче директор заводу гі*но потрібно розвалити завод і будувати новий. А не простіше директора звільнити та під суд.
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26.11.2024 21:13 Ответить
Це він сам себе вмовляє
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26.11.2024 21:15 Ответить
Какой поп , такой и приход .
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26.11.2024 21:16 Ответить
... сказал старый и парализованный
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26.11.2024 21:20 Ответить
Это была самокритика?
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26.11.2024 21:21 Ответить
Та все те оон - ніочом
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26.11.2024 21:23 Ответить
"відповідно до Статуту ООН, міжнародного права і резолюцій Генеральної Асамблеї" Джерело:

Сказав як в калюжу перднув...
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26.11.2024 21:27 Ответить
старі оонівські шлюхи дешево вартують,а тому рашистський сутинер скупив їх оптом
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26.11.2024 21:35 Ответить
Трамп прийшов до влади
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26.11.2024 21:57 Ответить
Що, не завжди разом з тобою підтримують терористів, шльондра хамасівська?
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26.11.2024 22:00 Ответить
Щось не зрозумів, це Гутериш скаржиться, чи хвалиться?
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26.11.2024 22:04 Ответить
Якраз по тобі й видно.
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27.11.2024 05:07 Ответить
 
 