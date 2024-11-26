Рада Безпеки ООН застаріла й часто паралізована, - генсек Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував діяльність Ради Безпеки ООН та назвав її "застарілою" і "часто паралізованою".

Про це він заявив у вівторок під час відкриття 10-го Глобального форуму Альянсу цивілізацій у португальському місті Кашкайші, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Рада Безпеки застаріла й часто паралізована. Тим часом міжнародна фінансова архітектура не відображає сучасну економіку й стала неадекватною і несправедливою", - наголосив генсек ООН.

Гутерріш закликав "продовжувати працювати над зміцненням глобального управління".

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Він наголосив на необхідності "оновлення та реформування міжнародного співробітництва, щоб зробити його більш розмаїтим, справедливим та інклюзивним".

Заклик до "миру в Україні"

Також генсек ООН закликав до миру в Україні, Газі, Лівані та Судані.

За його словами, "мир в Україні" має бути справедливий і досягнутий "відповідно до Статуту ООН, міжнародного права і резолюцій Генеральної Асамблеї".

"Ми бачимо цинічні стратегії, спрямовані на те, щоб посіяти розкол і розширити лінії розлому в суспільствах", - сказав генсек.

Гутерріш засудив зростання "ксенофобії, расизму і нетерпимості, коли соціальні мережі використовуються як потужна зброя".

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