Рада Безпеки ООН застаріла й часто паралізована, - генсек Гутерріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував діяльність Ради Безпеки ООН та назвав її "застарілою" і "часто паралізованою".
Про це він заявив у вівторок під час відкриття 10-го Глобального форуму Альянсу цивілізацій у португальському місті Кашкайші, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Рада Безпеки застаріла й часто паралізована. Тим часом міжнародна фінансова архітектура не відображає сучасну економіку й стала неадекватною і несправедливою", - наголосив генсек ООН.
Гутерріш закликав "продовжувати працювати над зміцненням глобального управління".
Він наголосив на необхідності "оновлення та реформування міжнародного співробітництва, щоб зробити його більш розмаїтим, справедливим та інклюзивним".
Заклик до "миру в Україні"
Також генсек ООН закликав до миру в Україні, Газі, Лівані та Судані.
За його словами, "мир в Україні" має бути справедливий і досягнутий "відповідно до Статуту ООН, міжнародного права і резолюцій Генеральної Асамблеї".
"Ми бачимо цинічні стратегії, спрямовані на те, щоб посіяти розкол і розширити лінії розлому в суспільствах", - сказав генсек.
Гутерріш засудив зростання "ксенофобії, расизму і нетерпимості, коли соціальні мережі використовуються як потужна зброя".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сказав як в калюжу перднув...