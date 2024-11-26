УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10375 відвідувачів онлайн
Новини
4 114 27

Рада Безпеки ООН застаріла й часто паралізована, - генсек Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував діяльність Ради Безпеки ООН та назвав її "застарілою" і "часто паралізованою".

Про це він заявив у вівторок під час відкриття 10-го Глобального форуму Альянсу цивілізацій у португальському місті Кашкайші, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

Рада Безпеки застаріла й часто паралізована. Тим часом міжнародна фінансова архітектура не відображає сучасну економіку й стала неадекватною і несправедливою", - наголосив генсек ООН.

Гутерріш закликав "продовжувати працювати над зміцненням глобального управління".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Співпраця РФ і КНДР веде до "небезпечної ескалації", - генсек ООН Гутерріш

Він наголосив на необхідності "оновлення та реформування міжнародного співробітництва, щоб зробити його більш розмаїтим, справедливим та інклюзивним".

Заклик до "миру в Україні"

Також генсек ООН закликав до миру в Україні, Газі, Лівані та Судані.

За його словами, "мир в Україні" має бути справедливий і досягнутий "відповідно до Статуту ООН, міжнародного права і резолюцій Генеральної Асамблеї".

"Ми бачимо цинічні стратегії, спрямовані на те, щоб посіяти розкол і розширити лінії розлому в суспільствах", - сказав генсек.

Гутерріш засудив зростання "ксенофобії, расизму і нетерпимості, коли соціальні мережі використовуються як потужна зброя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про візит Гутерріша на саміт БРІКС у Росії: "Це сюр"

Автор: 

ООН (3335) Радбез ООН (850) Гутерріш Антоніу (388)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Та ти що?! Ти це в Казані зрозумів?
показати весь коментар
26.11.2024 20:57
+16
Це ти за себе?
показати весь коментар
26.11.2024 20:55
+10
мразота...тобі скоро в пеклі хлопати кабзону. тренуйся
показати весь коментар
26.11.2024 21:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ти за себе?
показати весь коментар
26.11.2024 20:55 Відповісти
Унтер-офіцерська вдова.
показати весь коментар
27.11.2024 01:17 Відповісти
Та ти що?! Ти це в Казані зрозумів?
показати весь коментар
26.11.2024 20:57 Відповісти
Да. А что?
показати весь коментар
26.11.2024 21:04 Відповісти
у бабт очі червоні як у кіборга
показати весь коментар
26.11.2024 21:13 Відповісти
мразота...тобі скоро в пеклі хлопати кабзону. тренуйся
показати весь коментар
26.11.2024 21:01 Відповісти
На фото довбаний шкрек.
показати весь коментар
26.11.2024 21:01 Відповісти
Який генсек ООН, така і РБ ООН. Риба гниє з голови.
показати весь коментар
26.11.2024 21:01 Відповісти
хороша самокоритика
показати весь коментар
26.11.2024 21:01 Відповісти
Хворий діагноз сам собі поставив.
показати весь коментар
26.11.2024 21:03 Відповісти
Можна оформити пенсію та інвалідність, як наші прокурори...
показати весь коментар
26.11.2024 21:04 Відповісти
"закликальщик" ****...
показати весь коментар
26.11.2024 21:06 Відповісти
Картату ковдру тягають у різні боки, але не з будівлі ООН. Вошиву ковдру.
показати весь коментар
26.11.2024 21:06 Відповісти
Кончена ліцемірна тварюка
показати весь коментар
26.11.2024 21:08 Відповісти
Ліга націй 2
показати весь коментар
26.11.2024 21:11 Відповісти
Короче директор заводу гі*но потрібно розвалити завод і будувати новий. А не простіше директора звільнити та під суд.
показати весь коментар
26.11.2024 21:13 Відповісти
Це він сам себе вмовляє
показати весь коментар
26.11.2024 21:15 Відповісти
Какой поп , такой и приход .
показати весь коментар
26.11.2024 21:16 Відповісти
... сказал старый и парализованный
показати весь коментар
26.11.2024 21:20 Відповісти
Это была самокритика?
показати весь коментар
26.11.2024 21:21 Відповісти
Та все те оон - ніочом
показати весь коментар
26.11.2024 21:23 Відповісти
"відповідно до Статуту ООН, міжнародного права і резолюцій Генеральної Асамблеї" Джерело:

Сказав як в калюжу перднув...
показати весь коментар
26.11.2024 21:27 Відповісти
старі оонівські шлюхи дешево вартують,а тому рашистський сутинер скупив їх оптом
показати весь коментар
26.11.2024 21:35 Відповісти
Трамп прийшов до влади
показати весь коментар
26.11.2024 21:57 Відповісти
Що, не завжди разом з тобою підтримують терористів, шльондра хамасівська?
показати весь коментар
26.11.2024 22:00 Відповісти
Щось не зрозумів, це Гутериш скаржиться, чи хвалиться?
показати весь коментар
26.11.2024 22:04 Відповісти
Якраз по тобі й видно.
показати весь коментар
27.11.2024 05:07 Відповісти
 
 