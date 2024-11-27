Опасная эскалация, - ООН об ударе РФ новой баллистической ракетой по Днепру и привлечении войск КНДР

Применение Россией баллистической ракеты средней дальности по Днепру, а также привлечение северокорейских войск против Украины является опасной эскалацией войны.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил помощник генсека ООН по делам Европы, Центральной Азии и Северной и Южной Америки Мирослав Енча, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"В последние дни мы наблюдаем тревожные признаки эскалации этой и без того взрывоопасной войны",- сказал помощник генсека ООН.

В этом контексте он упомянул применение Россией баллистической ракеты средней дальности, а также привлечение Кремлем войск Северной Кореи в зону боевых действий.

"Использование баллистических ракет и связанные с этим угрозы являются очень опасной эскалацией в соответствии с международным гуманитарным правом. Стороны обязаны, я цитирую, принять все возможные меры предосторожности в выборе средств и методов нападения, чтобы избежать и свести к минимуму случайную потерю жизней среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и повреждения гражданских объектов",- заявил Енча.

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Также он осудил российские атаки на гражданские цели и критически важную украинскую инфраструктуру. Также Енча отметил, что накануне Москва угрожала такими ударами на фоне поражения Украиной военных объектов на территории РФ.

"Цена этой войны уже слишком высока для народа Украины и мира, и она растет с каждым днем",- добавил помощник генсека ООН.

Напомним, что в среду, 27 ноября, состоится заседание Совбеза ООН, на котором рассмотрят обстрелы Россией критической инфраструктуры Украины.

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