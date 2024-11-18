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Новости Агрессия России против Украины Война
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В ООН осудили российские обстрелы Сум и Одессы: мирные жители и гражданская инфраструктура не должны подвергаться ударам

Шмале засудив російські ракетні атаки по українських містах

Гуманитарный координатор ООН в Украине Матиас Шмале решительно осудил удары РФ по Сумах и Одессе.

Соответствующее заявление координатора публикует представительство ООН в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"В результате неприемлемых ударов вооруженных сил РФ вчера вечером и сегодня днем в городах Сумы и Одессе погибли и получили ранения десятки мирных жителей, в том числе, дети. Из-за обстрелов жилых кварталов были выбиты тысячи окон, при этом температура стремительно снижается",- заявил Шмале.

Он отметил, что эти обстрелы последовали за масштабными ударами РФ по энергетической инфраструктуре в выходные. Из-за этого украинцы остались без электроэнергии и столкнулись с перебоями таких основных услуг, как водоснабжение и отопление.

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Шмале напомнил, что мирные жители и гражданская инфраструктура защищены нормами международного гуманитарного права и не должны подвергаться ударам.

"Приближается трагическая дата - 1 000 дней с момента эскалации боевых действий, а невыносимые страдания народа Украины только усиливаются. Признавая несокрушимую решимость жителей Украины преодолеть тяжелые испытания, международное сообщество должно продолжать поддержку, имеющую решающее значение для оказания жизненно необходимой помощи",- добавил координатор.

Напомним, что вечером воскресенья, 17 ноября, оккупанты нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в Сумах. По состоянию на 18 ноября известно о 12 погибших, десятки раненых.

В понедельник, 18 ноября, враг ударил по Одессе. Есть погибшие и раненые.

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Автор: 

ООН (4161) россия (95372) атака (373) Матиас Шмале (6)


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Топ комментарии
+5
1000 днів війни - 1000 рішучостей , стурбованостей , занепокоєнь,,, а реальні кроки , дії = zerro.
НаХ вона потребна тая ОрганізаціяОН
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18.11.2024 21:00
+4
1000 днів війни, в вони все *издять...
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18.11.2024 20:50
+2
Ногой хоть топнули ?
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18.11.2024 20:54
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1000 днів війни, в вони все *издять...
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18.11.2024 20:50 Ответить
Юбілєй. Гуттієреш відстрочить лаврову святковий мінует...
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18.11.2024 21:03 Ответить
Причому вже більш рішуче!
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19.11.2024 08:44 Ответить
То поцілуйте мене в ср... з вашим засудженням та стурбованістю. Навіть терористи цю ООН не бажають підірвати, бо бачать її нікчемність та беззубість.
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18.11.2024 20:51 Ответить
Ногой хоть топнули ?
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18.11.2024 20:54 Ответить
Побоюються бо ще перднуть.
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19.11.2024 08:46 Ответить
пішов *****...
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18.11.2024 20:56 Ответить
1000 днів війни - 1000 рішучостей , стурбованостей , занепокоєнь,,, а реальні кроки , дії = zerro.
НаХ вона потребна тая ОрганізаціяОН
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18.11.2024 21:00 Ответить
Потужно.
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18.11.2024 21:01 Ответить
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18.11.2024 21:19 Ответить
Чмо безхребетне!
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18.11.2024 23:34 Ответить
 
 