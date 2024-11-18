В ООН осудили российские обстрелы Сум и Одессы: мирные жители и гражданская инфраструктура не должны подвергаться ударам

Гуманитарный координатор ООН в Украине Матиас Шмале решительно осудил удары РФ по Сумах и Одессе.

Соответствующее заявление координатора публикует представительство ООН в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"В результате неприемлемых ударов вооруженных сил РФ вчера вечером и сегодня днем в городах Сумы и Одессе погибли и получили ранения десятки мирных жителей, в том числе, дети. Из-за обстрелов жилых кварталов были выбиты тысячи окон, при этом температура стремительно снижается",- заявил Шмале.

Он отметил, что эти обстрелы последовали за масштабными ударами РФ по энергетической инфраструктуре в выходные. Из-за этого украинцы остались без электроэнергии и столкнулись с перебоями таких основных услуг, как водоснабжение и отопление.

Также читайте: 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи, - ООН

Шмале напомнил, что мирные жители и гражданская инфраструктура защищены нормами международного гуманитарного права и не должны подвергаться ударам.

"Приближается трагическая дата - 1 000 дней с момента эскалации боевых действий, а невыносимые страдания народа Украины только усиливаются. Признавая несокрушимую решимость жителей Украины преодолеть тяжелые испытания, международное сообщество должно продолжать поддержку, имеющую решающее значение для оказания жизненно необходимой помощи",- добавил координатор.

Напомним, что вечером воскресенья, 17 ноября, оккупанты нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в Сумах. По состоянию на 18 ноября известно о 12 погибших, десятки раненых.

В понедельник, 18 ноября, враг ударил по Одессе. Есть погибшие и раненые.

Смотрите также: Удар РФ по Одессе: количество раненых возросло до 47. Завтра объявлен День траура. ФОТОрепортаж