Сегодня Совбез ООН соберется на заседание в связи с ударами РФ по критической инфраструктуре Украины, - Кислица
Сегодня, 27 ноября 2024 года, в 17:00 по Киеву состоится заседание Совбеза ООН, на котором рассмотрят обстрелы Россией критической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщил в соцсети Х представитель Украины при ООН Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, заседание созывается в ответ на обращение Украины в связи с преступными обстрелами агрессором критической инфраструктуры в Украине.
Напомним, в ночь на 26 ноября российские войска нанесли удар "шахедами" по Тернополю и области. Возникли перебои с электро- и водоснабжением в областном центре. Также сообщалось, что сетевые ограничения вводятся на Тернопольщине из-за атаки "шахедов".
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