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Новости
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Сегодня Совбез ООН соберется на заседание в связи с ударами РФ по критической инфраструктуре Украины, - Кислица

Радбез ООН

Сегодня, 27 ноября 2024 года, в 17:00 по Киеву состоится заседание Совбеза ООН, на котором рассмотрят обстрелы Россией критической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил в соцсети Х представитель Украины при ООН Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, заседание созывается в ответ на обращение Украины в связи с преступными обстрелами агрессором критической инфраструктуры в Украине.

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Напомним, в ночь на 26 ноября российские войска нанесли удар "шахедами" по Тернополю и области. Возникли перебои с электро- и водоснабжением в областном центре. Также сообщалось, что сетевые ограничения вводятся на Тернопольщине из-за атаки "шахедов".

Автор: 

обстрел (27036) энергетика (2554) Совбез ООН (1106) Кислица Сергей (171)


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Зберуться висловлять занепокоювання , та побіжать по бутіках за подарками на Крісмас.
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27.11.2024 12:32 Ответить
А чи б'ють наші по їх критичні інфраструктурі, чи буде затвердження перемир'я, після того як знищать всю нашу?
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27.11.2024 13:27 Ответить
Це Україна запросила зібрати СБ ООН, того ООН, де головує той, хто кинув межконтинентальною балістикою по Дніпру? Оце нонсенс!!!
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27.11.2024 12:38 Ответить
Краще б я з друзями де небудь в ганделику зібрався за келихом пива і то користі більше буде,ніж від цьго ООН!
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27.11.2024 12:41 Ответить
І?
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27.11.2024 13:01 Ответить
Цю всю ООНівську мразоту,треба судити на рівні з рашистами.
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27.11.2024 13:23 Ответить
Та можна і не розходитися! **** збиратися,якщо вже і нікчемний Гутієреш визнав,що його контора- збіговисько дармоїдів!
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27.11.2024 13:40 Ответить
Зберуться побулькати газировкою, потусуватись, та виразити глибоке занепокоєння.
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27.11.2024 14:32 Ответить
Три роки вже збираються.
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27.11.2024 14:54 Ответить
 
 