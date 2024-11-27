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Новини
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Сьогодні Радбез ООН збереться на засідання через удари РФ по критичній інфраструктурі України, - Кислиця

Радбез ООН

Сьогодні, 27 листопада 2024 року, о 17:00 за Києвом відбудеться засідання Радбезу ООН, на якому розглянуть обстріли Росією критичної інфраструктури України.

Про це повідомив у соцмережі Х представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, засідання скликається у відповідь на звернення України у звʼязку зі злочинними обстрілами агресором критичної інфраструктури в Україні.

Також читайте: Сибіга їде в Нью-Йорк на засідання Радбезу ООН

Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада російські війська завдали удару "Шахедами" по Тернополю та області. Виникли перебої з електро- та водопостачанням в обласному центрі. Також повідомлялося, що мережеві обмеження запроваджуються на Тернопільщині через атаку "Шахедів".

Автор: 

обстріл (28171) енергетика (2574) Радбез ООН (850) Кислиця (207)


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Зберуться висловлять занепокоювання , та побіжать по бутіках за подарками на Крісмас.
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27.11.2024 12:32 Відповісти
А чи б'ють наші по їх критичні інфраструктурі, чи буде затвердження перемир'я, після того як знищать всю нашу?
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27.11.2024 13:27 Відповісти
Це Україна запросила зібрати СБ ООН, того ООН, де головує той, хто кинув межконтинентальною балістикою по Дніпру? Оце нонсенс!!!
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27.11.2024 12:38 Відповісти
Краще б я з друзями де небудь в ганделику зібрався за келихом пива і то користі більше буде,ніж від цьго ООН!
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27.11.2024 12:41 Відповісти
І?
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27.11.2024 13:01 Відповісти
Цю всю ООНівську мразоту,треба судити на рівні з рашистами.
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27.11.2024 13:23 Відповісти
Та можна і не розходитися! **** збиратися,якщо вже і нікчемний Гутієреш визнав,що його контора- збіговисько дармоїдів!
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27.11.2024 13:40 Відповісти
Зберуться побулькати газировкою, потусуватись, та виразити глибоке занепокоєння.
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27.11.2024 14:32 Відповісти
Три роки вже збираються.
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27.11.2024 14:54 Відповісти
 
 