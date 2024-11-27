Сьогодні Радбез ООН збереться на засідання через удари РФ по критичній інфраструктурі України, - Кислиця

Сьогодні, 27 листопада 2024 року, о 17:00 за Києвом відбудеться засідання Радбезу ООН, на якому розглянуть обстріли Росією критичної інфраструктури України.

Про це повідомив у соцмережі Х представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, засідання скликається у відповідь на звернення України у звʼязку зі злочинними обстрілами агресором критичної інфраструктури в Україні.

Також читайте: Сибіга їде в Нью-Йорк на засідання Радбезу ООН

Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада російські війська завдали удару "Шахедами" по Тернополю та області. Виникли перебої з електро- та водопостачанням в обласному центрі. Також повідомлялося, що мережеві обмеження запроваджуються на Тернопільщині через атаку "Шахедів".