Сьогодні Радбез ООН збереться на засідання через удари РФ по критичній інфраструктурі України, - Кислиця
Сьогодні, 27 листопада 2024 року, о 17:00 за Києвом відбудеться засідання Радбезу ООН, на якому розглянуть обстріли Росією критичної інфраструктури України.
Про це повідомив у соцмережі Х представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, засідання скликається у відповідь на звернення України у звʼязку зі злочинними обстрілами агресором критичної інфраструктури в Україні.
Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада російські війська завдали удару "Шахедами" по Тернополю та області. Виникли перебої з електро- та водопостачанням в обласному центрі. Також повідомлялося, що мережеві обмеження запроваджуються на Тернопільщині через атаку "Шахедів".
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