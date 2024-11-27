Небезпечна ескалація, - ООН про удар РФ новою балістичною ракетою по Дніпру та залучення військ КНДР

Застосування Росією балістичної ракети середньої дальності по Дніпру, а також залучення північнокорейських військ проти України є небезпечною ескалацією війни.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив помічник генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки Мирослав Єнча, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Останніми днями ми спостерігаємо тривожні ознаки ескалації цієї й без того вибухонебезпечної війни",- сказав помічник генсека ООН.

У цьому контексті він згадав застосування Росією балістичної ракети середньої дальності, а також залучення Кремлем військ Північної Кореї в зону бойових дій.

"Використання балістичних ракет і пов’язані з цим загрози є дуже небезпечною ескалацією згідно з міжнародним гуманітарним правом. Сторони зобов’язані, я цитую, вжити всіх можливих запобіжних заходів у виборі засобів і методів нападу, щоб уникнути та звести до мінімуму випадкову втрату життів серед цивільного населення, поранення цивільних осіб і пошкодження цивільних об'єктів",- заявив Єнча.

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Також він засудив російські атаки на на цивільні цілі та критично важливу українську інфраструктуру. Також Єнча зауважив, що напередодні Москва погрожувала такими ударами на тлі ураження Україною військових об’єктів на території РФ.

"Ціна цієї війни вже є занадто високою для народу України та світу, і вона зростає з кожним днем",- додав помічник генсека ООН.

Нагадаємо, що у середу, 27 листопада, відбудеться засідання Радбезу ООН, на якому розглянуть обстріли Росією критичної інфраструктури України.

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