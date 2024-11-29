Каждая путинская ракета нацелена на безопасность Европы, - Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула важность больше инвестировать в оборону на фоне войны в Украине.

Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Ракетная тревога и аварийные отключения электроэнергии по всей Украине, 4,5 миллиона человек без света. Каждая путинская ракета также нацелена на нашу европейскую безопасность. Нам всем нужно еще больше инвестировать в наш мир. Наши дополнительные системы противовоздушной обороны - это первый шаг", - отметила Бербок.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок планирует посетить Китай.

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