Каждая путинская ракета нацелена на безопасность Европы, - Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула важность больше инвестировать в оборону на фоне войны в Украине.
Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Ракетная тревога и аварийные отключения электроэнергии по всей Украине, 4,5 миллиона человек без света. Каждая путинская ракета также нацелена на нашу европейскую безопасность. Нам всем нужно еще больше инвестировать в наш мир. Наши дополнительные системы противовоздушной обороны - это первый шаг", - отметила Бербок.
Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок планирует посетить Китай.
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