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Новости Война
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Каждая путинская ракета нацелена на безопасность Европы, - Бербок

Бербок заявила про небезпеку для Європи від РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула важность больше инвестировать в оборону на фоне войны в Украине.

Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Ракетная тревога и аварийные отключения электроэнергии по всей Украине, 4,5 миллиона человек без света. Каждая путинская ракета также нацелена на нашу европейскую безопасность. Нам всем нужно еще больше инвестировать в наш мир. Наши дополнительные системы противовоздушной обороны - это первый шаг", - отметила Бербок.

Бербок заявила про небезпеку для Європи від РФ

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок планирует посетить Китай.

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Автор: 

Германия (6929) Европа (1835) Анналена Бербок (347)


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Дякую Вам, пані Бербок, за щиру небайдужість до України.
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29.11.2024 17:29 Ответить
Мужня жінка, каже правду, але Шольш вищий.
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29.11.2024 19:20 Ответить
Ну що ж, виявляється, що у німаків, після денацифікації, залишилося кілька розумних.
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29.11.2024 17:45 Ответить
Finally motherfuckers are waking up. Took some fucking time, however.
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29.11.2024 18:06 Ответить
І що толку від цих гасел? Черговий 100500-й Рамштайн з піпєтками...
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29.11.2024 19:50 Ответить
лучше бы они туда и летели,а то война с нато и ес а погибают украинцы!!!как же *********** это пустозвонство
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30.11.2024 14:58 Ответить
 
 